Đêm nhạc Song&Sea khai mở chuỗi hoạt động giải trí hấp dẫn tại Vân Đồn

Điểm hẹn âm nhạc tại Vân Đồn

Thời gian gần đây, nhiều sân khấu âm nhạc ngoài trời tại những địa điểm du lịch nổi tiếng trở thành xu hướng được yêu thích của đông đảo khán giả yêu âm nhạc. Không cần khán phòng hay quá nhiều đèn chiếu, các sân khấu được thiết kế ngoài trời vẫn tạo nên sức hút riêng nhờ không gian gần gũi với thiên nhiên, cách tổ chức chuyên nghiệp, bài bản và những giọng ca nổi tiếng.

Mở màn cho xu hướng trên tại Vân Đồn, Quảng Ninh, sự ra đời của sân khấu Song&Sea đã trở thành điểm đến nghệ thuật mới hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của cư dân địa phương cũng như đông đảo du khách.

Đến với Song&Sea, khán giả có cơ hội thưởng những chương trình âm nhạc đẳng cấp và giao lưu với nhiều ca sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Gigi Hương Giang… (Ảnh: CEO Group).

Diễn ra tại bãi biển Sonasea Long Beach thuộc khuôn viên dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City, chuỗi đêm nhạc giàu cảm xúc Song&Sea do CEO Group thực hiện dự kiến mỗi tháng một chương trình với những chủ đề độc đáo.

Sân khấu mở trên bãi biển trải dài 2,2km của đêm nhạc Song&Sea tạo nên không gian khoáng đạt giúp khán giả vừa có thể thưởng thức chương trình âm nhạc đẳng cấp, vừa phóng tầm mắt bao quát trọn vẹn toàn cảnh hùng vĩ của vịnh Bái Tử Long về đêm.

Sân khấu khoáng đạt bên vịnh Bái Tử Long của Song&Sea (Ảnh: CEO Group).

Trong không gian đầy chất thơ ấy, các giọng ca nổi tiếng như được tiếp thêm năng lượng để "cháy" hết mình cùng những màn biểu diễn thăng hoa và cống hiến cho khán thính giả loạt tiết mục đặc sắc nhất.

Giá trị cộng hưởng từ ngàn tiện ích

Đại diện CEO Group - chủ đầu tư của dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City - cho biết, chương trình âm nhạc Song&Sea là điểm nhấn mở màn cho mùa du lịch biển đầy sắc màu ở Vân Đồn với chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí, vui chơi thú vị, tạo cơ hội để du khách cũng như người dân tiếp cận xu hướng âm nhạc đang thịnh hành, đồng thời góp thêm nét đẹp cho ngành du lịch Vân Đồn.

Bên cạnh loạt chương trình này, doanh nghiệp cũng dự kiến sẽ tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật khác trong thời gian tới, song song với công tác hoàn thiện và đưa vào hoạt động nhiều dịch vụ, tiện ích như bãi biển Sonasea Long Beach, chuỗi nhà hàng, quán café, các công trình khách sạn, nhà phố biển, biệt thự nghỉ dưỡng… nhằm định hình và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống thụ hưởng theo phong cách riêng biệt của du khách.

Do đó, bên cạnh các hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa, nghệ thuật như Song&Sea, khu tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao còn tích hợp hệ tiện ích độc đáo, hiện đại theo tiêu chuẩn mô hình "All in one" (tất cả trong một).

Điển hình như khu tổ hợp khách sạn quy mô 1.000 phòng khách sạn 5 sao do những thương hiệu hàng đầu thế giới quản lý và vận hành, khu phố thương mại Singapore Shoptel và nhà phố biển sầm uất Sonasea Silk Path hoạt động suốt ngày đêm với hàng loạt cửa hàng, điểm vui chơi, mua sắm, thưởng thức ẩm thực Vân Đồn…

Cùng với các chương trình nghệ thuật như Song&Sea, hệ tiện ích đa dạng, hiện đại của Sonasea Vân Đồn Harbor City sẽ tạo nên những trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng đáng nhớ cho du khách (Ảnh phối cảnh).

Công viên chủ đề Sonasea Themes Park cùng vô số trò chơi hấp dẫn trong nhà và ngoài trời với các cấp độ khó dễ khác nhau là nơi đáp ứng nhu cầu giải trí, xả stress cho du khách mọi lứa tuổi, đồng thời còn thử thách sức bền và tính dẻo dai, bản lĩnh của những ai yêu thích thử thách, mạo hiểm. Trong khi đó, bến du thuyền Sonasea Maria không chỉ là tiện ích đắt giá cộng điểm cho bất động sản xung quanh mà còn là điểm check-in sang chảnh không thể bỏ qua của những người mê khám phá.

Bên cạnh các công trình, tiện ích đã đi vào hoạt động, chủ đầu tư CEO Group đang tích cực triển khai hoàn thiện các hạng mục khác của khu tổ hợp, tiêu biểu như The Premier - một trong những phân khu có vị trí đắc địa bậc nhất dự án, không bị ngăn trở bởi bất cứ đường cơ giới nào với biển và mang thương hiệu quốc tế Wyndham Garden.

Biệt thự biển cao cấp The Premier - Ngôi nhà thứ hai lý tưởng để chủ nhân tận hưởng mọi tiện ích và không gian đáng sống tại Vân Đồn (Ảnh phối cảnh).

Với tầm nhìn đắt giá trực diện vịnh Bái Tử Long, The Premier vừa được bao bọc bởi hệ tiện ích lớn của đại dự án, vừa sở hữu loạt tiện ích nội khu độc đáo với nhiều điểm nhấn như: Concept bể bơi mang biển vào nhà, Công viên sức khỏe Zen Park và chuỗi nhà hàng 5 sao mặt biển phong cách Địa Trung Hải…

Giữa không gian trong lành của miền biển và khung cảnh đầy cảm hứng của vịnh Bái Tử Long suốt bốn mùa, chủ nhân của các biệt thự đơn lập The Premier thoải mái tận hưởng cuộc sống thư thái trong bốn bề tiện ích, thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc như Song&Sea, đồng thời yên tâm sử dụng nơi đây cho nhiều công năng khác nhau như nơi an cư, văn phòng làm việc, chốn kinh doanh hay một khoản đầu tư giá trị.