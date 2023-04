Đầu tư 3.800 tỷ đồng biến ốc đảo thường xuyên ngập lũ thành khu đô thị

Thôn An Phú (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) nằm giữa sông Trà Khúc. Thôn có hơn 300 hộ dân sinh sống bằng trồng trọt, chăn nuôi trên đất bãi bồi. Mùa mưa lũ, thôn An Phú thường xuyên bị nước lũ cô lập.

Nằm giữa sông Trà Khúc nên thôn An Phú có địa thế thuận lợi để phát triển khu đô thị cao cấp kết hợp du lịch sinh thái. Do đó, tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định triển khai dự án xây dựng Khu đô thị An Phú.

Toàn cảnh thôn An Phú thuộc phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Dự án xây dựng Khu đô thị An Phú thuộc dự án nhóm A. Tổng mức đầu có tổng mức đầu tư là 3.800 tỷ đồng từ thu tiền sử dụng đất của tỉnh và nguồn vượt thu ngân sách.

Dự án sẽ được triển khai trên diện tích hơn 162ha thuộc phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An (TP Quảng Ngãi). Thời gian thực hiện năm 2023-2028, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Quỹ đất sạch từ dự án sẽ được đấu giá với nguồn thu dự kiến khoảng 5.500 tỷ đồng (Ảnh: Quốc Triều).

Khi hoàn thành, Khu đô thị An Phú sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được duyệt, kết nối giao thông giữa hai bờ sông của TP Quảng Ngãi, thúc đẩy mở rộng và phát triển không gian đô thị TP Quảng Ngãi về phía đông.

Dự án còn là điểm nhấn không gian kiến trúc, xây dựng biểu tượng cho TP Quảng Ngãi. Từ đó tạo ra một đô thị bên sông thực sự, làm thay đổi diện mạo, tầm vóc của TP Quảng Ngãi trong tương lai.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, dự kiến việc đầu tư hạ tầng Khu đô thị An Phú tạo nguồn thu tiền sử dụng đất gần 5.500 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí đầu tư hạ tầng, phần còn lại thu nộp ngân sách tỉnh dự kiến khoảng 1.670 tỷ đồng.