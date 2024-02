Đầu năm, người thuê méo mặt vì giá cho thuê nhà lại tăng

Giá thuê căn hộ tăng

Gia đình anh Nguyễn Văn Đức sống ở một căn hộ chung cư 60m2 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Theo anh Đức, căn hộ này anh đã thuê từ đầu năm 2020, nhưng tới nay đã có 2 lần chủ căn hộ tăng giá cho thuê.

"Ngay trước Tết, chủ căn hộ có thông báo tăng giá thuê căn hộ thêm 1,5 triệu đồng/tháng. Trước đó, giá thuê căn hộ này đã tăng từ 7,5 triệu đồng/tháng lên 8,5 triệu đồng/tháng vào đầu năm ngoái", anh Đức chia sẻ.

Cũng theo anh Đức, khi có thông báo tăng giá cho thuê căn hộ, anh có ý định tìm thuê nơi ở khác. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, giá cho thuê căn hộ tương tự trong khu vực tương tự cũng dao động từ 9,5-11 triệu đồng/m2.

"Thu nhập 2 năm qua giảm sút, nhưng giá thuê nhà tăng liên tục khiến gia đình tôi phải cắt giảm nhiều khoản chi khác. Với tầm tiền 10 triệu đồng/tháng, tôi đã tìm kiếm nhưng rất khó thuê được nơi ở phù hợp hơn", anh Đức nói.

Một khu chung cư ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, ngay từ đầu năm nay, giá thuê căn hộ tại một số quận đã thiết lập mặt bằng giá mới, cao hơn khoảng 5-10% so với năm 2023.

Đơn cử như dự án Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm), giá thuê căn studio đủ đồ đã tăng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, từ 6,5-7 triệu lên 7-8 triệu đồng/tháng. Với những căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh, giá thuê tăng từ 9-11 triệu lên 10-12 triệu đồng/tháng.

Tại quận Cầu Giấy, các dự án chung cư như Mipec Rubik, The Nine, Central Field, D'Capitale, Discovery Complex... cũng tăng giá thuê căn hộ 1-2 triệu đồng/tháng so với mấy tháng trước.

Mức tăng tương tự cũng được ghi nhận tại các dự án chung cư ở quận Ba Đình như Discovery Central, Vinhomes Metropolis...

Đầu tư bất động sản cho thuê vẫn sinh lời

Cho thuê bất động sản năm nay được nhận định là kênh an toàn và được quan tâm nhiều. Kết quả khảo sát từ một trang thông tin bất động sản cũng chỉ ra, loại hình chung cư cho thuê vẫn có đà tăng trưởng khá tốt, mức độ quan tâm giữ ở tốp đầu.

Cụ thể, đầu tư căn hộ cho thuê đang mang lại tỷ suất lợi nhuận gộp lên tới khoảng 12,5%/năm, gồm phần tăng thêm từ giá bán và lợi suất cho thuê. Trong đó, lợi suất cho thuê căn hộ tại Hà Nội đạt 4,6%, lợi suất cho thuê căn hộ tại TPHCM là 4,1% và lợi suất cho thuê căn hộ trung bình cả nước là 4,5%. Ngay cả giá nhà trọ bình dân cũng có xu hướng tăng 5-15% theo tháng.

Trong tháng 1 năm nay, hầu hết khu căn hộ, nhà trọ cho thuê đã bắt đầu có tỷ lệ lấp đầy tăng trở lại, nhiều khu vực ghi nhận trên 90%, các chính sách hỗ trợ người thuê gần như không còn. Giá thuê căn hộ tầm trung hiện vào khoảng 10-15 triệu đồng/tháng. Nhà trọ dao động ở mức 1,5-5 triệu đồng, tùy vị trí và diện tích.

Trong bối cảnh khả năng mua nhà của các gia đình trẻ còn tiếp tục hạn chế, thì phân khúc nhà cho thuê là lựa chọn tốt cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, lời khuyên của chuyên gia xét về tài chính, với tỷ suất sinh lời trung bình 4-5% và biên độ tăng giá trị tài sản chỉ ở mức trên dưới 5% hiện tại, loại hình này hiện chỉ dành cho những người trường vốn.

Cùng với đó, khi nguồn cung cho thuê tăng, áp lực cạnh tranh cũng sẽ tăng. Để giảm thiểu rủi ro, các nhà đầu tư cần tính toán kỹ về vị trí, khả năng lấp đầy, chi phí phát sinh, quay vòng vốn trước khi xuống tiền.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư cần lưu ý nên đầu tư bằng 20% số vốn dự tính cho quy mô nhỏ trước, cần hiểu quy luật "thuê - cho thuê", biết thiết kế, rành cải tạo sửa chữa, giỏi sales phòng, chịu cực quản lý vận hành chăm sóc khách hàng. Nếu không đủ các yếu tố trên, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi chọn phân khúc này.

Một đơn vị nêu báo cáo cho biết chỉ trong 4 năm gần đây, giá chung cư đã tăng tới 77%. Trong báo cáo thị trường mới đây, Savills cho biết, giá thuê tất cả hạng căn hộ dịch vụ tại hai thành phố lớn đều tăng theo năm.

Đơn cử, tại Hà Nội, giá thuê căn hộ dịch vụ trong năm 2023 đạt 580.000 đồng mỗi m2 một tháng, tăng 1% theo năm. Tỷ lệ lấp đầy đạt 83%, trong đó hạng A có mức tăng trưởng lớn nhất với 4% theo quý.