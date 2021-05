Đâu là dự án người mua ưu tiên lựa chọn trên trục quốc lộ 13?

Dân trí Nhìn cục diện thị trường căn hộ trên trục quốc Lộ 13 - tuyến đường "xương sống" nối Bình Dương và TP. HCM, chúng ta có thể thấy được bức tranh về giá căn hộ. Vậy, dự án như thế nào mới thực sự được người mua chú ý?

Xu hướng lựa chọn nhà ở ngay cửa ngõ

Hiện tại, rào cản an cư ở khu vực vùng ven TP. HCM đã được gỡ bỏ đáng kể khi hạ tầng giao thông phát triển, khoảng cách về điều kiện sống thu hẹp, và hơn nữa là giá nhà trong khu trung tâm đã vượt ngoài tầm với tài chính của đại đa số người dân.

Thuận An có lợi thế lớn về vị trí khi nằm ngay cửa ngõ dẫn vào nội thành TP. HCM, các tiện ích sống nơi đây lại không thua kém bất cứ nơi nào của khu trung tâm, điều này đã đưa Thuận An trở thành điểm lựa chọn của người dân khi mua nhà.

Giờ đây, nhiều người lại thích sống ở các khu vực lân cận TP. HCM hơn, Bình Dương là lựa chọn.

Trên trục đường quốc lộ 13, hiện đang có hàng loạt dự án. Một điều khá thú vị đó là dù nằm trên cùng một con đường, nhưng các dự án lại có giá chênh nhau khá nhiều, dù cự li không quá xa nhau và đều hướng kết nối về trung tâm TP. HCM. Trong đó, những dự án nằm trên quốc lộ 13 thuộc địa bàn TP. HCM hầu như luôn có giá cao hơn rất nhiều so với các dự án cùng trên tuyến đường ở phía thành phố Thuận An (Bình Dương).

Giá bán các dự án căn hộ trên quốc lộ 13 thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức (TP. HCM) đang dao động trung bình từ 50 - 70 triệu/m2, cao hơn nhiều so với các dự án cùng tuyến đường nhưng thuộc địa bàn Bình Dương.

Theo các chuyên gia, giá nhà ở tại TP. HCM luôn cao hơn các khu vực khác là do nhiều người vẫn còn suy nghĩ "mua nhà tại TP. HCM bao giờ cũng tốt hơn". Yếu tố tâm lý này làm tăng nhu cầu, qua đó tác động mạnh đến giá đất và giá nhà ở.

Với sự chênh lệch về giá nhà ở như hiện tại vô hình chung đã tạo nên sự phân tầng và phân khu vực an cư ngày càng rõ nét. Và với thực tiễn thị trường như vậy, giờ đây cùng mức ngân sách 2 tỷ đồng, nếu lựa chọn tại TP. HCM, người mua chỉ có thể tìm đến căn hộ trung cấp ở rất xa trung tâm, nhưng chỉ cần bước qua khu vực khác như Thuận An (Bình Dương) lại có nhiều lựa chọn căn hộ cao cấp với vị trí sát bên TP. HCM, được chăm chút thiết kế, tiện ích, cảnh quan và có chính sách thanh toán, ưu đãi hấp dẫn hơn.

Từ cửa ngõ TP. HCM - Thuận An, ngoài tuyến quốc lộ 13 còn có hàng loạt tuyến đường khác như quốc lộ 1A để kết nối Thuận An với thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận 12.

Đường sá được đầu tư, nâng cấp mở rộng giúp cho việc di chuyển dễ dàng, nhanh chóng

Thời gian di chuyển từ khu vực giáp ranh giữa hai địa phương như Thuận An, Dĩ An vào trung tâm TP. HCM trong bán kính dưới 15 km, dưới tình trạng giao thông đông đúc như hiện tại nhưng cũng chỉ tầm hơn 45 phút. Với khoảng cách này, tại thị trường bất động sản các nước được xem là cự li vàng để an cư.

Không chỉ sát TP. HCM, Thuận An còn hấp dẫn nhà đầu tư bởi từ nơi đây nhanh chóng tiếp cận nhiều khu công nghiệp lớn của Bình Dương vốn có lượng lớn lao động và chuyên gia nên rất thuận lợi về tiềm năng cho thuê.

The Rivana - Dự án tốt dành cho người mua ở thực

Thời điểm đầu năm 2021 này, dự án nào mang lại giá trị an cư tốt, đầu tư sinh lời cao sẽ được người mua tìm kiếm, trong đó có thể kể đến dự án The Rivana của chủ đầu tư Đạt Phước.

Tại The Rivana, không gian sống cao cấp tiện nghi

The Rivana sở hữu vị trí tốt, khi nằm ngay mặt tiền đường Đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An. Từ đây, cư dân chỉ mất 5 phút di chuyển là kết nối với TP Thủ Đức thông qua cầu Vĩnh Bình, dễ dàng đến sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Đông và vào trung tâm TP. HCM qua trục quốc lộ 13. Hiện tại, quốc lộ 13 đang hiện hữu 6 làn xe, và theo kế hoạch trục đường này sẽ được mở rộng lên 8 - 10 làn xe. Theo Sở GTVT TP. HCM, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu đang được lập kế hoạch và sẽ triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025, có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Từ những dữ liệu trên, chúng ta có thể tin rằng, lựa chọn The Rivana để an cư là rất hợp lý. Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước - Chủ đầu tư The Rivana cho biết, dự án được xây dựng chất lượng cao với thiết kế của Ong & Ong; tổng thầu thi công là An Phong; căn hộ sẽ hoàn thiện với vật liệu của các thương hiệu Grohe, Kohler, Siemens, Malloca… và trong nội khu được đầu tư 34 tiện ích đem đến không gian sống hiện đại, sang trọng.

Hơn nữa, The Rivana còn là dự án hiếm hoi trên thị trường mở bán ở thời điểm đầu năm 2021 này với giá bán chỉ từ 31 triệu đồng/m2, thấp hơn nhiều so với các dự án khác cùng phân khúc trong khu vực. 75% căn hộ The Rivana có view sông Sài Gòn cách đó 300m và 25% căn hộ view nội khu và Bình Dương.

Vị trí tốt, nhiều tiện ích đẳng cấp, giá cả hợp lý, có thể thấy The Rivana sở hữu nhiều điểm cộng, điều này đã lý giải cho sức hút của dự án với người mua nhà trên thị trường hiện nay.

Trường Thịnh