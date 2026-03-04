Dấu ấn Phoenix Reborn Golf Tournament 2026

Sự kiện có nhiều khách mời đến từ Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Hàn Quốc (KPGA), huấn luyện viên Park Hang-seo và Kim Sang-sik, vợ chồng diễn viên Bình An - hoa hậu Phương Nga, diễn viên Hồng Đăng,...

Giải đấu Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 với sự tham dự của HLV Đội tuyển bóng đá Việt Nam Kim Sang-sik và cựu HLV Park Hang-seo (Ảnh: BTC).

Sức hút của giải đấu được minh chứng qua những con số: gần 800 người trong và ngoài nước cùng tranh tài, tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và các phần quà hiện vật như 2 xe ô tô hạng sang Range Rover Velar, hàng loạt voucher nghỉ dưỡng, ẩm thực, trải nghiệm cao cấp đến từ hệ sinh thái CV Resort và các thương hiệu nhà tài trợ trong đa dạng lĩnh vực như thể thao, tài chính, ô tô, ngân hàng, điện tử, nhóm ngành dịch vụ cao cấp.

Giải đấu quy tụ nhiều khách mời và đối tác từ đa dạng lĩnh vực cùng nhiều giải thưởng giá trị cao (Ảnh: BTC).

Các giải thưởng được vinh danh tại giải đấu lần lượt gồm: giải vô địch Best Gross dành cho người thắng cuộc trong 2 ngày 28/2 và 1/3, giải Champion được xác định theo kết quả tổng kết thi đấu mỗi ngày của từng sân; các giải Runner Up, Nearest to the Pin, Longest Drive.

Trong đó, giải Best Gross được trao tặng trao cúp, thẻ Hội viên Platinum CV Resort 3 năm trị giá 11.900 USD (tương đương 275,500 triệu đồng), gậy gạt thương hiệu COVE trị giá 45 triệu đồng, gói du lịch golf 4 ngày 3 đêm trị giá 15 triệu đồng được tài trợ bởi Grand Tour, voucher miễn phí phí sân cỏ trong và cuối tuần, voucher gói trị liệu trị giá 48 triệu đồng tài trợ bởi Medibone.

Hai khách mời danh dự HLV Park Hang Seo và HLV Kim Sang Sik cũng được trao tặng thẻ Hội viên trọn đời trị giá 1,12 tỷ đồng, bao gồm đầy đủ đặc quyền khi sử dụng dịch vụ của CV Resort tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Nhà tài trợ trao tặng thẻ Hội viên trọn đời khi sử dụng dịch vụ của CV Resort cho Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đó, ban tổ chức thể hiện cam kết ươm mầm thế hệ vận động viên trẻ Việt Nam thông qua gói CV Resort Diamond Membership 5 Years dành riêng cho các vận động viên được tài trợ. Với tổng giá trị lên tới 18.900 USD, tương đương 472,5 triệu đồng, gói thành viên bao gồm các ưu đãi toàn diện về dịch vụ golf, ẩm thực, lưu trú tại hệ thống sân golf và khách sạn thuộc CV Resort tại Việt Nam và Hàn Quốc, cùng ưu đãi du lịch từ hệ thống Grand Tour.

Là đối tác chiến lược của tập đoàn Chamvit, ông Trần Kiều Hưng - Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp nước ngoài - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chia sẻ: “Chúng tôi luôn đánh giá cao tiềm lực và những đóng góp tích cực của Chamvit trong việc thúc đẩy dòng vốn đầu tư, phát triển hạ tầng và dịch vụ cao cấp tại Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng, những giải đấu chuyên nghiệp như Phoenix Reborn chính là không gian để cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp cùng giao lưu, kết nối, mở ra những cơ hội hợp tác mới. Tôi mong rằng mối quan hệ giữa BIDV và Chamvit sẽ sâu sắc hơn và vươn tới những tầm cao mới, giống như tinh thần "Phoenix Reborn (Phượng Hoàng Tái Sinh)" của giải đấu”.

Phoenix CV Golf & Resort là điểm đến biểu tượng thuộc hệ sinh thái toàn diện của CV Resort (Ảnh: BTC).

Ngoài những vòng đấu chính, dấu ấn của Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 nằm ở chuỗi hoạt động trải nghiệm đa giác quan bao gồm lễ hội ẩm thực quy tụ các đầu bếp Michelin của nhà hàng ONVIT, LABRI, LeComptoir và MasterChef Ngô Thanh Hòa, cùng chương trình “19th Hole by COVE” - tiệc DJ hang động ít có trong một giải golf tại Việt Nam.

Tiệc DJ hang động trong giải đấu - “19th Hole by COVE” (Ảnh: BTC).

Chính triết lý ẩm thực độc đáo cùng âm nhạc hiện đại giữa khung cảnh thiên nhiên đã tạo nên sự gắn kết tinh thần và văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc đồng thời khẳng định CV Resort chuyển mình phát triển theo hướng hệ sinh thái nghỉ dưỡng - thể thao - giải trí - ẩm thực - phong cách sống toàn diện, đem đến giá trị bền vững cho cộng đồng golf, doanh nhân, du khách cao cấp trong nước và quốc tế.

“Kim chỉ nam trong hoạt động của chúng tôi là mang đến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp từ tâm. Sau cột mốc 50 năm phát triển, chúng tôi tự tin hướng tới dấu ấn 100 năm với tương lai tươi sáng hơn. “Phoenix Reborn” tôn vinh hành trình chúng tôi đã đi cho tới thời điểm hiện tại. Đồng thời phản ánh tầm nhìn của chúng tôi về việc nâng tầm các điểm đến trong hệ sinh thái, hướng đến đồng hành cùng các thế hệ tương lai bằng niềm quan tâm và những trải nghiệm sâu sắc”, ông Lee Ho Seong, Phó Chủ tịch tập đoàn Chamvit chia sẻ.

CV Resort là hệ sinh thái lưu trú, ẩm thực và giải trí do Tập đoàn Chamvit phát triển gồm nhiều thương hiệu như Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, Sân golf Phoenix CV Golf & Resort, nhà hàng fine-fining Hàn Quốc ONVIT...