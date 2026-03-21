Dấu ấn phiên livestream của Vinhomes Hải Vân Bay

Theo ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), để làm được như Vinhomes, các chủ đầu tư cần hội đủ bốn điều kiện, gồm uy tín thương hiệu mạnh, chất lượng dự án vượt trội, thông tin minh bạch và khâu tổ chức chuyên nghiệp.

Chuyên gia Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam - VIRES (Ảnh: NVCC).

Dưới đây là những chia sẻ của ông về việc bán bất động sản trên livestream (trực tuyến) trong thời đại số.

Sức hút từ dự án có vị thế đắc địa

Thị trường vừa chứng kiến một phiên livestream của Vinhomes Hải Vân Bay với hàng nghìn lượt booking. Ông đánh giá thế nào về sự kiện này?

- Đây không đơn thuần là thành công của một buổi bán hàng trực tuyến, mà là một dấu mốc định hình xu hướng mới cho thị trường bất động sản. Nó cho thấy khi một dự án đủ tầm và chủ đầu tư đủ uy tín, khoảng cách giữa trải nghiệm offline và online gần như bị xóa bỏ hoàn toàn.

Theo ông, điều gì ở Vinhomes Hải Vân Bay đã khiến hàng nghìn khách hàng sẵn sàng xuống tiền chỉ qua một màn hình điện thoại?

- Hiệu ứng chỉ là bề nổi, giá trị thực của dự án mới là cái gốc. Tôi cho rằng, có ba lý do then chốt khiến dự án này trở thành “thỏi nam châm”.

Thứ nhất là địa thế độc bản hội tụ “ngũ tầng kỳ quan”: núi - rừng - đèo - vịnh - biển. Đồng thời, dự án còn nằm tại điểm giao thoa chiến lược của miền Trung, nơi hội tụ của ba trục kinh tế lớn: di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An; trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển và hành lang kinh tế - logistics với siêu cảng Liên Chiểu 1,8 tỷ USD. Tọa độ hiếm có này giúp dự án tham gia trực tiếp vào dòng chảy kinh tế - giao thương mới của Đà Nẵng - nơi vừa vận hành trung tâm tài chính quốc gia thứ hai.

Thứ hai là quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn, tôn trọng di sản và khai thác tối đa lợi thế tự nhiên. Pháp lý sở hữu lâu dài là điểm cộng, tạo sự an tâm tối đa cho khách hàng trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Cuối cùng là tiềm năng đầu tư rõ ràng. Đây là hình mẫu điển hình của một tài sản thực khi vừa có thể ở, vừa có khả năng tạo dòng tiền từ kinh doanh và dư địa tăng giá dài hạn. Khi khách hàng thấy được tiềm năng sinh lời hiện hữu, việc ra quyết định sẽ rất nhanh chóng.

Thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt booking qua livestream, Hải Vân Bay chứng minh giá trị thực cùng dư địa tăng trưởng trong dài hạn (Ảnh: CĐT).

Ngoài chất lượng dự án, cách tổ chức phiên livestream này có gì khác biệt để tạo ra hiệu ứng như vậy?

- Cách Vinhomes làm rất chuyên nghiệp và bài bản. Họ thiết kế thể lệ booking chặt chẽ: mỗi khách chỉ tối đa 2 suất, thời gian gói gọn trong 2 giờ và danh mục sản phẩm giới hạn. Đồng thời, sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo doanh nghiệp để giải đáp minh bạch mọi thắc mắc đã giúp củng cố niềm tin, khiến khách hàng tự tin chốt đơn ngay trên sóng.

Khi niềm tin đủ lớn, mọi rào cản sẽ được hóa giải

Hàng thập kỷ qua, bất động sản luôn được coi là mặt hàng không thể bán online vì giá trị rất lớn và tâm lý phải nhìn tận mắt, sờ tận tay của người mua. Theo ông, nhờ đâu Vinhomes có thể phá vỡ được rào cản này?

- Đúng là với tài sản lớn, người mua thường cần thời gian cân nhắc kỹ và lo ngại thông tin thiếu chính xác. Tuy nhiên, Vinhomes có lợi thế, đó là uy tín thương hiệu được bồi đắp suốt hơn một thập kỷ.

Trong lịch sử 25 năm phát triển bất động sản tại Việt Nam, các dự án của Vinhomes đều nổi bật với tỷ lệ hấp thụ cao và thanh khoản tốt, tạo dựng niềm tin trong cộng đồng nhà đầu tư và người mua nhà ở thực.

Khách hàng có niềm tin rằng những thành công trong quá khứ sẽ tiếp tục lặp lại. Khi niềm tin đã đủ lớn, các rào cản về kỹ thuật hay tâm lý tự khắc được hóa giải.

Có ý kiến cho rằng livestream bán nhà chính là bài kiểm tra khắc nghiệt về sự minh bạch. Quan điểm của ông thế nào?

- Tôi đồng ý. Livestream không có chỗ cho sự mập mờ. Một sự kiện truyền thống chỉ tiếp cận vài nghìn người, nhưng livestream thu hút hàng trăm nghìn người quan sát cùng lúc theo thời gian thực. Mọi thông tin, hình ảnh đều được đặt dưới “kính hiển vi” của cộng đồng.

Việc Vinhomes sẵn sàng đưa dự án lên sóng trực tiếp chính là một tuyên bố mạnh mẽ về tính pháp lý và chất lượng sản phẩm. Những chủ đầu tư có năng lực thực sự, sự tự tin và bản lĩnh mới dám thực hiện cam kết trách nhiệm trước số đông như vậy.

Sau Vinhomes Hải Vân Bay, ông dự báo thế nào về xu hướng livestream bán nhà trong tương lai?

- Tôi cho rằng livestream sẽ là xu hướng tất yếu trong 3-5 năm tới. Tuy nhiên, không phải cứ lên sóng là đều thành công. Để đạt được kết quả như Vinhomes, các chủ đầu tư khác cần hội đủ 4 điều kiện, gồm uy tín thương hiệu mạnh, chất lượng dự án vượt trội, thông tin minh bạch và khâu tổ chức chuyên nghiệp.

Ông kỳ vọng gì vào vai trò của những nhà phát triển bất động sản như Vinhomes với thị trường?

- Những bước đi đột phá này không chỉ giúp các sản phẩm được phân phối một cách nhanh chóng, minh bạch, bất chấp khoảng cách địa lý, mà còn góp phần nâng cao chuẩn mực của toàn thị trường. Nó buộc các doanh nghiệp phải chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn để tồn tại. Đây chính là bộ lọc tự nhiên giúp sàng lọc thị trường, thúc đẩy bất động sản Việt Nam phát triển lành mạnh và bền vững hơn trong kỷ nguyên số.