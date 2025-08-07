Dấu ấn của Giải thưởng Bất động sản Dot Property Vietnam Awards

Đây là dịp tôn vinh các doanh nghiệp đã thể hiện được bản lĩnh vững vàng và khả năng thích ứng với những biến động liên tục của thị trường.

Năm 2025 là thời điểm bản lề cho một chu kỳ tăng trưởng mới của ngành bất động sản Việt Nam. Đây là lúc các doanh nghiệp cần nhìn lại, đánh giá lại chiến lược, mô hình vận hành và khả năng kết nối với chính sách pháp lý đang được hoàn thiện. Việc phát triển phải đặt trong khuôn khổ thể chế, nhằm tránh rủi ro và đảm bảo sự bền vững trong dài hạn.

Cùng với đó, đổi mới mô hình kinh doanh và tối ưu nguồn lực là yêu cầu cấp thiết. Thay vì chạy theo quy mô, doanh nghiệp cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, thấu hiểu thị trường và chọn hướng đi phù hợp với năng lực cốt lõi. Mỗi quyết định chiến lược đưa ra đều cần gắn liền với thực tiễn, nhằm tạo ra giá trị rõ ràng và lâu dài.

Nội lực là yếu tố quyết định. Đó là chất lượng nhân lực, văn hóa doanh nghiệp, năng lực quản trị và khả năng thích nghi. Nền tảng vững giúp doanh nghiệp đứng vững trước biến động. Trong bối cảnh toàn cầu liên tục đối mặt với khủng hoảng kinh tế, đại dịch, biến đổi khí hậu hay xung đột địa chính trị, phát triển bền vững là con đường bắt buộc cho mọi tổ chức và quốc gia. Không ai có thể tách mình khỏi hành trình này.

Dự án Danko Riverside tiên phong kiến tạo phong cách sống hàng đầu Việt Nam.

Phát triển bền vững không dừng lại ở tăng trưởng doanh thu. Doanh nghiệp cần góp phần định hình môi trường sống chất lượng cao, hiện đại và an toàn. Việc kiến tạo các thành phố xanh, khu đô thị thông minh, nơi sức khỏe thể chất và tinh thần của cư dân được đặt làm trung tâm là một định hướng dài hạn. Tại đó, giá trị con người được ưu tiên từ thiết kế kiến trúc đến vận hành không gian sống.

Bên cạnh việc phát triển tổ chức, hình ảnh quốc gia cũng được định hình từ những doanh nghiệp tiên phong. Một Việt Nam hiện đại, chủ động hội nhập và có năng lực cạnh tranh toàn cầu đang từng bước khẳng định vị thế qua chính những đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp.

Trong kỷ nguyên đầy biến động, bài học then chốt vẫn là: sức mạnh bền vững không đến từ bên ngoài, mà bắt đầu từ bên trong. Khi nội lực đủ mạnh, doanh nghiệp sẽ lan tỏa giá trị không chỉ trong tổ chức mà cả với cộng đồng, quốc gia và vươn ra thế giới.

Để mang đến thị trường những hình mẫu, mô hình kinh doanh hiệu quả từ những doanh nghiệp bất động sản (BĐS) tiên phong, những chia sẻ hữu ích tới từ những chuyên gia trong và ngoài nước về gợi ý cho những bước đi phát triển bền vững và giao lưu, xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái BĐS Việt Nam và quốc tế, hội nghị quốc tế về phát triển bền vững sẽ được tổ chức diễn ra đầu tháng 11 tại TPHCM. Đây còn là dịp để lan tỏa tinh thần thiện nguyện và trách nhiệm xã hội cộng đồng thông qua chương trình hợp tác giữa Dot Property và VinaCapital Foundation. Giải golf giao lưu giữa các lãnh đạo ngành BĐS ngay sau chương trình cũng là dịp để tăng cường hợp tác và đoàn kết giữa những doanh nghiệp BĐS hàng đầu Việt Nam.

“Chúng tôi gửi đến những nhà tiên phong trong chu kỳ mới:“Sức mạnh nội lực đến từ cách ta “gieo và chăm sóc hạt giống”, đó chính là nền tảng đầu tiên vững chắc nhất để phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”, ông Ngọc Bùi, Trưởng ban tổ chức Dot Property Vietnam Awards 2025 chia sẻ.

Ông Ngọc Bùi Chia sẻ và truyền cảm hứng về chủ đề năm nay của chương trình.

Xem đầy đủ danh sách các đơn vị chiến thắng tại đây:

https://www.dotproperty.com.vn/blog/2025/08/01/giai-thuong-bat-dong-san-dot-property-vietnam-awards-2025/

Đăng ký hội nghị Dot Property Southeast Asia Awards 2025:

Hội nghị phát triển bền vững “Kỷ nguyên vươn mình của những nhà tiên phong” vào ngày 7-8/11 tại TPHCM

Trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2025 vào ngày 11/12 tại Park Hyatt Bangkok, Thái Lan

Thông tiên liên hệ: Ngọc Bùi - Giám đốc Quốc gia Dot Property Việt Nam

Hotline: 0379621845

Email: ngoc@dotproperty.com.vn