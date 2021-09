Dấu ấn của căn hộ hạng sang The Ruby Hạ Long

Dân trí Đơn vị phát triển MBLand vừa có màn chào sân tại Quảng Ninh với tòa tháp đôi The Ruby Hạ Long, đáp ứng các tiêu chuẩn sống cao cấp, kỳ vọng mang lại cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư.

Vị trí đắc địa

Theo quan niệm xưa, vị trí đáp ứng ba yếu tố: nhất cận thị - nhị cận giang - tam cận lộ là địa thế đẹp, nơi thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội ngộ. The Ruby Hạ Long được xây dựng theo tiêu chí này. Từ dự án, cư dân thuận tiện di chuyển đến mọi khu trung tâm sầm uất nhất của thành phố: 3 phút đến Cầu Bãi Cháy, 5 phút đến Chợ Hạ Long, 5 phút đến Vincom Hạ Long, Vinmec…

Tọa lạc tại trung tâm phường Cao Xanh, The Ruby Hạ Long (thuộc dự án Khu chung cư, khách sạn, thương mại và dịch vụ) vừa có địa thế tâm điểm, vừa có tầm view hướng biển.

Không chỉ "cận giang", The Ruby Hạ Long nằm ngay gần sát vịnh biển với gần 100% căn hộ có view hướng trực diện biển. Xét về phong thủy, địa thế này thường được cho là đại diện cho phú quý, tài lộc, may mắn. Xét về kinh tế, giá trị bất động sản gần sát vịnh biển có xu hướng tăng.

Dự án tiếp giáp với đường bao biển 6 làn xe (sau khi hoàn thành) với mặt cắt ngang 40 m và vỉa hè rộng 5 m, một trong những tuyến đường hiện đại nhất của thành phố. Vùng vịnh phía trước dự án dự kiến sẽ được xây dựng thành bến du thuyền. Trong tương lai, hạ tầng khu vực này hứa hẹn sẽ đẹp và cao cấp hàng đầu Hạ Long.

Giải pháp sống thông minh

Cùng với xu hướng phát triển chung của thành phố, The Ruby Hạ Long áp dụng công nghệ 4.0 vào phục vụ đời sống của cư dân, nhằm tối ưu hóa tiện ích, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng.

Dự án được thiết kế hệ thống căn hộ Smart Home (tòa B) với các thiết bị nhà ở thông minh, giúp cư dân đơn giản hóa cuộc sống khỏi hệ thống ổ cắm, hóa đơn, thiết bị điện phức tạp.

Bên cạnh đó, tiện ích chung của cả khu căn hộ cũng được cải tiến so với các khu căn hộ chung cư truyền thống với wifi free tại các khu vực sinh hoạt chung nội khu (sảnh tầng 1, sky garden), thẻ cư dân đa chức năng, camera giám sát 24/07, điểm sạc điện thoại miễn phí…

Tiện ích "All in one"

Ở The Ruby Hạ Long, cư dân còn được trải nghiệm hệ thống tiện ích "All in one", không cần đi xa, tất cả các nhu cầu cơ bản nhất được đáp ứng bằng tiện ích nội khu. Cuộc sống không chỉ thuận tiện, dễ dàng mà còn giúp tiết kiệm thời gian đi lại.

Vừa sải bước trên Sky Garden, thưởng thức tầm view panorama ôm trọn vịnh biển và thành phố vịnh kỳ quan, chủ nhân có thể về di chuyển đến phòng tập yoga, siêu thị chỉ chưa đến 5 phút. Những bận rộn mờ nhạt nhường cho một nhịp sống uyển chuyển, hài hòa, tất cả nằm trong tầm tay.

Hệ thống 45 tiện ích phục vụ hơn 1.000 căn hộ, mang đến môi trường sống "một bước chân đến mọi tiện ích".

Dành cho những cư dân yêu thích môn thể thao bơi lội, The Ruby Hạ Long được trang bị bể bơi vô cực ở tầng 5. Hàng ngày, cư dân sẽ hòa mình vào làn nước mát lành, thư giãn và chiêm ngưỡng thiên nhiên đất trời Hạ Long từ vị trí tuyệt đẹp.

Tính pháp lý

Đại diện đơn vị phát triển MBLand cho biết, nhằm hướng tới xây dựng dự án bền vững, The Ruby Hạ Long triển khai theo các tiêu chuẩn xây dựng cao cấp như hành lang 1,8 m, chiều cao tầng điển hình theo 3,3 m, hệ thống thang máy, PCCC, hệ thống điện dự phòng chất lượng cao…

Vị đại diện chia sẻ thêm, đi cùng với chất lượng thi công đảm bảo là các căn cứ pháp lý cho phép chủ nhân sở hữu tài sản lâu dài. Đây là chi tiết quan trọng cần lưu ý khi tìm hiểu thị trường bất động sản mặt tiền biển. Hiện không nhiều dự án mặt nằm gần sát vịnh, view biển, gần đường lớn và sở hữu lâu dài tại Hạ Long, nhất là trong khung giá tiệm cận 2 tỷ đồng cho căn hộ hai phòng ngủ. Tại khu vực Cao Xanh - Hà Khánh, The Ruby Hạ Long là một trong những dự án đáp ứng các tiêu chuẩn này.

Chính sách bán hàng

Mua căn hộ The Ruby Hạ Long thời điểm này được hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% lên tới 24 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn. Người mua được nhận nhiều quà tặng như 2 chỉ vàng SJC 9999 (hoặc vàng tương đương) khi mua căn hộ Studio và 1 phòng ngủ +1; nhận ngay 5 chỉ vàng SJC 9999 (hoặc vàng tương đương) khi mua căn hộ: 2 phòng ngủ và 2 phòng ngủ +1. Trong trường hợp khách hàng đứng tên mua tiếp căn hộ thứ hai sẽ được hưởng chiết khấu trực tiếp 1% trên giá bán căn hộ (chưa VAT + kinh phí bảo trì).

Thông tin chi tiết

Hotline: 1900 988 996

Website: www.therubyhalong.com.vn

Đơn vị phát triển dự án: MBLand

Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Công ty TNHH Phát triển & Kinh doanh BĐS Weland.

Đại lý phân phối:

Nhật Minh Land, VHS Group, Four Home, Tland, Diamond Sea, Global Property, Mai Việt Land, Liên minh MGLand - VHomes, Liên minh Luxy Home - Legend Land.

Trường Thịnh