Đạt Phước cất nóc khu căn hộ The Rivana sớm hơn 3 tháng

Ra mắt thị trường, tiến độ ấn tượng

Dự án khu căn hộ The Rivana là sản phẩm đầu tay ở phân khúc nhà ở cao tầng của Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước đầu tư và phát triển. Với tâm huyết kiến tạo không gian sống tiện nghi, hiện đại cho cộng đồng dân cư, The Rivana được đơn vị chủ đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng từng công đoạn, lựa chọn các đơn vị đối tác, đơn vị thi công, đồng thời, chuẩn bị nguồn lực tài chính, nhân sự nhằm đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Ngày 24/12, chủ đầu tư Đạt Phước đã làm lễ cất nóc dự án khu căn hộ The Rivana (Ảnh: Đạt Phước).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đức Tâm - Phó tổng giám đốc công ty Đạt Phước - đã chia sẻ rằng việc vượt chỉ tiêu, thi công hoàn thành dự án trước tiến độ là kết quả của cả quá trình nỗ lực, dành trọn tâm huyết và khẳng định sự cam kết của Đạt Phước với khách hàng.

Được xây dựng từ quý IV/2020, The Rivana phải vượt qua nhiều khó khăn suốt quá trình thi công xây dựng. Tuy nhiên, Đạt Phước đã nỗ lực để đảm bảo hoạt động thi công và vượt tiến độ so với kế hoạch.

Nhắc đến The Rivana, đây là một trong số ít dự án trên thị trường được triển khai trong bối cảnh đặc biệt khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và chịu ảnh hưởng từ tình hình nhiều khó khăn của nền kinh tế trong và ngoài nước.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo Đạt Phước, cũng như sự nỗ lực hết mình của các đơn vị đối tác, nhà thầu, nguồn lực tổng hợp ấy đã tạo nên một kết quả đáng chú ý. Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong suốt quá trình thi công, mọi hạng mục đều được theo dõi sát sao bởi đội ngũ giám sát và kỹ sư lành nghề, cùng với ứng dụng công nghệ thi công mới đã đáp ứng mọi tiêu chí từ đảo bảo tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động, tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch theo quy định và vẫn tuân thủ nghiêm túc chuẩn các tiêu chuẩn, quy định trong xây dựng.

Ngay tại buổi lễ cất nóc, đại diện cho Công ty Đạt Phước, bà Nguyễn Thị Tư - Chủ tịch Hội đồng quản trị - đã gửi những lời cảm ơn chân thành đến ban chỉ huy dự án, toàn thể cán bộ nhân viên Đạt Phước, cũng như cán bộ nhân viên của các đơn vị đối tác, nhà thầu đã nỗ lực cất nóc dự án The Rivana sớm 3 tháng so với dự kiến.

The Rivana kiến tạo không gian sống chất lượng

Khu căn hộ The Rivana là dự án đầu tay, đánh dấu cho kế hoạch dài hơi tham gia vào thị trường bất động sản của Đạt Phước.

70% căn hộ The Rivana tầm nhìn về sông Sài Gòn (Ảnh phối cảnh dự án).

"Sự tin tưởng lựa chọn của khách hàng là động lực cũng như là điều tiên quyết để Đạt Phước phải nghiêm túc, có trách nhiệm xây dựng khu căn hộ The Rivana đạt chất lượng tốt nhất, đáp ứng mọi kỳ vọng của tất cả các khách hàng", ông Vũ Đức Tâm - Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước - đã nhấn mạnh.

Khu căn hộ The Rivana do Ong & Ong (Singapore) thiết kế, An Phong là đơn vị thi công và Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn (SCQC) tư vấn giám sát thi công.

The Rivana tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương, trục đường thông thương huyết mạch kết nối Bình Dương - TPHCM. Dự án được Đạt Phước đầu tư và phát triển trên khuôn viên rộng 11.882m2, bao gồm 3 tòa tháp căn hộ cao 28 tầng cùng hệ thống 34 tiện ích nội khu phong phú. Khi hoàn thành, The Rivana sẽ cung cấp cho thị trường khu vực cửa ngõ giữa TP Thuận An với TPHCM 1.024 căn hộ, thiết kế linh hoạt 1-3 phòng ngủ với diện tích đa dạng 50-99m2 và 16 shophouse.

Vị trí dự án chỉ cách sông Sài Gòn 300 mét, cách thành phố Thủ Đức 5 phút di chuyển. Khu căn hộ được đánh giá là địa chỉ sinh sống hấp dẫn, không chỉ thu hút người dân Bình Dương mà còn là chốn cho người dân đang làm việc tại TPHCM an cư lập nghiệp.

Không gian sống tiện nghi tại The Rivana (Ảnh phối cảnh dự án).

Tận dụng vị trí đắc địa, đơn vị thiết kế Ong & Ong đã kiến tạo nên một không gian sống hội tụ các yếu tố xanh với 100% căn hộ luôn đón ánh sáng và gió tự nhiên cả ngày, 75% căn hộ view nhìn ra sông Sài Gòn và 25% căn hộ ban công nhìn vào nội khu. Dưới sự đầu tư của đơn vị chủ đầu tư Đạt Phước, các căn hộ được hoàn thiện với những vật liệu, thiết bị chất lượng cao đến từ các thương hiệu nổi tiếng quốc tế như: Kohler, Malloca, Siemens…

Chủ đầu tư cho biết, các căn hộ The Rivana có mức giá phải chăng, đáp ứng nhu cầu ở thực của khách hàng, cũng như đem đến cơ hội đầu tư cho người dân.

Tìm hiểu thông tin về dự án tại: https://therivana.com