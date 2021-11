Đất nền Cần Giuộc hút khách với nhiều lợi thế

Dân trí Sở hữu nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế và thu hút đầu tư, Cần Giuộc (Long An) là một trong những thị trường bất động sản sôi động giáp ranh TPHCM.

Lợi thế trong phát triển kinh tế

Trong tọa đàm "Định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao" do UBND tỉnh Long An tổ chức hồi tháng 4/2021, Ban quản lý Khu Kinh tế Long An đã đề xuất quy hoạch "siêu khu kinh tế" quy mô 32.000 ha. Dự án nằm trong quy hoạch phát triển địa phương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sẽ trình các bộ ngành, Chính phủ xem xét. Nếu được hình thành, đây sẽ là khu kinh tế có diện tích tương đương các khu kinh tế lớn trên thế giới như Aqaba (37.500 ha) ở Jordan; Tô Châu (28.800 ha), Thiên Tân (46.000 ha), Bắc Kinh (22.500 ha), Thanh Đảo (27.410 ha)… ở Trung Quốc.

Khu vực được đề xuất xây dựng siêu khu kinh tế tại Long An.

Bao gồm toàn bộ huyện Cần Giuộc và một phần huyện Cần Đước, "siêu khu kinh tế" của Long An sẽ phát triển 7 khu chức năng trên nền tảng một số khu công nghiệp, công nghệ cao sẵn có như Long Hậu, Đông Nam Á, Tân Kim, Tân Tập, Nam Tân Tập, cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông...

Đề xuất này dựa trên những cơ sở lợi thế vốn có của Long An. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp của 10 tháng đầu năm 2021, tỉnh vẫn dẫn đầu toàn quốc về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,68 tỷ USD, trong đó có dự án 3,1 tỷ USD tại Cần Giuộc. Điều này cho thấy vai trò của Cần Giuộc trong bức tranh kinh tế chung của Long An.

Cần Giuộc còn có địa thế liền kề khu đô thị - cảng quốc tế Hiệp Phước (Nhà Bè, TPHCM). Đây là một trong những khu kinh tế cảng biển lớn nhất TPHCM gồm các cụm cảng nằm dọc theo sông Soài Rạp như: cảng container quốc tế SPCT, Tân cảng Hiệp Phước, cảng quốc tế Long An, khu công nghiệp Hiệp Phước… thu hút hàng trăm dự án đầu tư và tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Cần Giuộc còn có địa thế liền kề khu đô thị - cảng Hiệp Phước tại Nhà Bè, TPHCM (Ảnh: Dũng Trần).

Đất nền sổ đỏ hút khách

Bên cạnh những lợi thế kể trên, thị trường bất động sản Cần Giuộc dự kiến còn được hưởng lợi lớn khi Nhà Bè được nâng cấp lên quận trong thời gian tới. Bởi tốc độ đô thị hóa từ Nhà Bè được kỳ vọng tiếp tục lan mạnh đến Cần Giuộc qua các trục đường chính như Nguyễn Văn Tạo, Lê Văn Lương…

Một lợi thế khác của bất động sản Cần Giuộc là dù nằm giáp ranh với TPHCM, nhưng mặt bằng giá đất nền tại đây khá thấp so với một số khu vực của Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên địa bàn đã có hàng chục dự án được triển khai như T&T Long Hậu (T&T Group) quy mô 277 ha, Long Hậu Riverside (Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Vàng) 20 ha, Five Star Eco City (Tập đoàn Quốc tế Năm Sao) 440 ha, khu dân cư Vĩnh Trường (Hưng Thuận Group) 15,29 ha,...

Ông Đỗ Minh Nhật, giám đốc một sàn giao dịch bất động sản trên đường Nguyễn Văn Tạo (Nhà Bè) khẳng định: "Đất nền Long An được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ vị trí sát cạnh khu Nam Sài Gòn, đặc biệt là những nơi liền kề thành phố như Cần Giuộc, Bến Lức… Vào những lúc giao dịch sôi động, tỷ lệ tăng giá tại một số dự án tốt có thể đạt 30 - 35%/năm".

Ông Nhật cũng cho biết, số lượng khách hàng tìm hiểu đất nền Long An đã tăng trở lại sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách. Nhiều khách sau khi khảo sát thực địa dự án đã quyết định đặt cọc ngay trong ngày. Hầu hết các dự án có khả năng "chốt khách" nhanh chóng đều có pháp lý đầy đủ và được triển khai hạ tầng sạch đẹp, sẵn sàng đón dân về ở.

Điển hình như dự án nhà phố ven sông Hiep Phuoc Harbour View trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Tạo nối dài. Với pháp lý minh bạch, đất nền sổ đỏ riêng cho từng nền, dự án đang được tiếp tục giới thiệu ra thị trường và thu hút nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu an cư.

Nhà điều hành tại dự án Hiep Phuoc Harbour View.

Không chỉ sở hữu mặt tiền đường lớn, Hiep Phuoc Harbour View còn được thừa hưởng 2 km mặt sông Soài Rạp và là khu dân cư hiếm hoi liền kề cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông. Với vị trí cửa ngõ Nam Sài Gòn, từ dự án chỉ mất khoảng 20 phút để di chuyển đến khu đô thị quốc tế Phú Mỹ Hưng qua trục Nguyễn Văn Tạo - Nguyễn Hữu Thọ, đồng thời dễ dàng kết nối với hệ thống cao tốc Bến Lức - Long Thành.

"Cùng với khu đô thị - cảng Hiệp Phước và tiềm năng phát triển của Cần Giuộc, Hiep Phuoc Harbour View sẽ góp phần hình thành nên một cộng đồng phố cảng phồn vinh", đại diện DKRA Vietnam - tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, hệ thống hạ tầng dự án và các phân khu chức năng đã được hoàn thiện, đi vào hoạt động như Mộc café, quảng trường sự kiện, công viên trung tâm, công viên bờ sông, công viên thiếu nhi, khu thể dục thể thao kết hợp lối dạo bộ…

Hiep Phuoc Harbour View hiện đã hoàn thiện hạ tầng và có sổ đỏ riêng từng nền sản phẩm.

Cũng theo DKRA Vietnam, dự án sẽ được giới thiệu ra thị trường với giá từ 1,79 tỷ đồng/nền, thanh toán đợt đầu tiên chỉ 20% giá trị sản phẩm và thời gian thanh toán 15 tháng.

"Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung đất nền, Hiep Phuoc Harbour View với hạ tầng hoàn thiện và có sổ đỏ riêng từng nền sẽ là cơ hội an cư - đầu tư hấp dẫn của các gia đình trẻ và giới đầu tư", đại diện DKRA Vietnam nói.

Trường Thịnh