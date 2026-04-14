Đập tường làm không gian mở làm cho nhà rộng hơn hay thêm rắc rối?

Hình dung bạn đang nấu ăn nhưng vẫn trò chuyện với gia đình ngoài phòng khách, mọi hoạt động diễn ra liền mạch trong cùng một không gian. Đó là trải nghiệm điển hình của thiết kế không gian mở - nơi các khu vực chức năng như bếp, phòng ăn và phòng khách được kết nối thay vì tách biệt bằng tường.

Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích về thị giác và công năng, kiểu bố trí này cũng đặt ra không ít bài toán về tiếng ồn, sự riêng tư và tính gọn gàng.

Thiết kế mở không chỉ thay đổi diện mạo ngôi nhà mà còn tác động tích cực đến tinh thần và thói quen sinh hoạt của cả gia đình (Ảnh: Ideal Home).

Điểm cộng lớn nhất của không gian mở là khả năng “ăn gian” diện tích. Khi loại bỏ các vách ngăn, tầm nhìn được mở rộng, ánh sáng tự nhiên dễ dàng lan tỏa khắp nhà.

Với các căn hộ nhỏ, giải pháp này giúp không gian trở nên thoáng đãng, giảm cảm giác bí bách. Đồng thời, việc liên thông các khu vực sinh hoạt cũng giúp các thành viên dễ tương tác hơn, từ việc trông trẻ khi nấu ăn đến những buổi tụ họp bạn bè thuận tiện, gần gũi.

Tuy nhiên, không gian mở không phải lúc nào cũng “dễ sống”. Khi không còn tường ngăn, âm thanh từ bếp, tivi hay sinh hoạt thường ngày có thể lan khắp nhà, gây bất tiện nếu có người làm việc hoặc nghỉ ngơi.

Ngoài ra, mọi khu vực đều nằm trong tầm mắt, nên chỉ cần một góc bếp chưa dọn hay bàn ăn bừa bộn cũng ảnh hưởng đến tổng thể. Điều này đòi hỏi bạn phải duy trì thói quen sắp xếp ngăn nắp thường xuyên hơn.

Dưới đây là một số mẹo thiết kế không gian mở hiệu quả từ các chuyên gia thiết kế.

Phân khu bằng nội thất thay vì xây tường

Thay vì dựng vách ngăn, bạn có thể dùng thảm, sofa hoặc đèn thả trần để “định vị” từng khu vực. Cách này vẫn giữ được sự liền mạch nhưng không làm mất đi tính tổ chức của không gian.

Ưu tiên giải pháp lưu trữ kín

Tủ âm tường, kệ tích hợp hoặc nội thất đa năng sẽ giúp “giấu” đồ đạc gọn gàng. Bề mặt càng ít chi tiết, không gian càng thoáng và dễ chịu.

Kiểm soát tiếng ồn bằng vật liệu mềm

Rèm cửa, thảm, sofa vải hay tranh treo tường không chỉ để trang trí mà còn giúp hấp thụ âm thanh, giảm độ vang trong nhà.

Đồng bộ màu sắc và vật liệu

Sử dụng bảng màu trung tính kết hợp vật liệu tự nhiên như gỗ, đá giúp không gian có sự liên kết xuyên suốt. Điều này đặc biệt quan trọng khi không có tường để “ngắt” các khu vực.

Kết hợp ánh sáng phân lớp

Đèn trần, đèn bàn, đèn thả nên được bố trí theo từng khu vực chức năng để vừa đảm bảo đủ sáng, vừa tạo chiều sâu cho không gian.

Sử dụng thảm trải sàn và đèn trang trí là cách thông minh để phân chia các khu vực chức năng mà không cần xây tường ngăn (Ảnh: JJones Design).

Hiệu quả của thiết kế mở phụ thuộc vào diện tích nhà, thói quen sinh hoạt và nhu cầu riêng tư của từng người.

Nếu bạn ưu tiên sự kết nối, thích không gian sáng và linh hoạt, đây là phương án đáng cân nhắc.

Ngược lại, với những gia đình cần sự yên tĩnh hoặc phân tách rõ ràng, việc giữ lại một số vách ngăn hợp lý có thể là lựa chọn phù hợp hơn.