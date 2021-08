Danh Khôi tăng niềm tin của khách hàng khi bắt tay đối tác Nhật

Dân trí Tập đoàn Danh Khôi được nhiều nhà đầu tư Nhật Bản tin tưởng hợp tác, hai bên đang cùng phát triển nhiều dự án bất động sản chất lượng, có phong cách thiết kế độc đáo được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Chú trọng đến "chất" Nhật

Nhật Bản không chỉ là quốc gia phát triển hàng đầu thế giới, mà còn là một trong những điểm đến quốc tế được người Việt yêu thích nhất. Theo Q&Me, văn hóa Nhật ảnh hưởng tới người Việt thời nay nhiều hơn bất cứ quốc gia nào. Trên 80% người Việt mê ẩm thực và công nghệ xứ anh đào, bất cứ sản phẩm nào gắn với Nhật Bản cũng đi liền với "chất lượng cao, đáng tin cậy, đáng tiền".

Các sản phẩm bất động sản có yếu tố Nhật cũng được đông đảo người Việt tin tưởng về chất lượng, ưa chuộng về thiết kế. Nắm bắt tâm lí cũng như nhu cầu của khách hàng, không ít chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án đã đưa "yếu tố Nhật" vào dự án của mình. Có thể kể đến các dự án Akari City, West Gate Park (TPHCM), The Sakura (Hà Nội), Takashi Ocean Suite Kỳ Co (Quy Nhơn),…Trong đó, Tập đoàn Danh Khôi với nhiều dự án hợp tác với các đối tác Nhật đang được thị trường quan tâm.

Tập đoàn Danh Khôi cùng đối tác Nhật uy tín mang đến khách hàng những sản phẩm "đậm chất Nhật" có chất lượng cao về xây dựng, độc đáo về thiết kế và đa dạng về tiện ích,…

Trong 3 năm qua, Danh Khôi đã thổi "làn gió mới" vào thị trường bất động sản biển bằng "chất" Nhật. Hiện nay, Danh Khôi đã và đang phát triển một số dự án chung với các đối tác Nhật như Barya Citi (8,7 ha) tại Bà Rịa - Vũng Tàu do đối tác Nhật quản lý và vận hành. The Aston Luxury Residence tại Nha Trang (1,2 ha) với chuỗi shophouse như khu thương mại Shibuya sầm uất ở Tokyo. Đến Quy Nhơn, Takashi Ocean Suite Kỳ Co (8,3 ha) như "một nước Nhật thu nhỏ" mô phỏng đầy đủ nét tinh hoa văn hóa xứ sở Phù Tang.

Nếu như một số dự án, yếu tố Nhật chỉ dừng lại ở việc trang trí cổng chào, cảnh quan đơn giản để thu hút khách hàng thì dự án của Tập đoàn Danh Khôi lại chú ý đến giá trị và chất lượng sản phẩm. Về vốn, Danh Khôi bắt tay với 3 đối tác chiến lược hàng đầu Nhật Bản gồm Sanei Architecture Planning, G-7 Holdings Inc và Anabuki. Về triển khai, Danh Khôi đặc biệt hợp tác cùng đơn vị thiết kế Kume Design Asia danh tiếng Nhật Bản, thấu hiểu văn hóa bản địa để phát triển dự án với mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm "đậm chất Nhật" có chất lượng cao về xây dựng, độc đáo về thiết kế và đa dạng về tiện ích.

Khách hàng tin tưởng "thương hiệu" Danh Khôi

Chú trọng "chất" Nhật, các sản phẩm của Danh Khôi thời gian qua luôn được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Mới đây nhất, có thể kế đến Khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co tại Quy Nhơn. Dự án có sự tham gia của đơn vị thiết kế kiến trúc nổi tiếng Nhật Bản Kume Design Asia và đơn vị quản lý vận hành Anabuki với 57 năm kinh nghiệm - 2 nhân tố bảo chứng cho "chuẩn chất Nhật".

Cổng Torii đậm "chất" Nhật tại Takashi Ocean Suite Kỳ Co.

Yêu thích văn hóa Nhật, chị Lê Thanh Loan (30 tuổi, TPHCM) cho biết đang quan tâm đến căn hộ biển tại Takashi Ocean Suite Kỳ Co để mua làm "second-home" lưu trú nghỉ dưỡng vào dịp lễ, check-in và khám phá Nhật Bản ngay bên bán đảo đẹp nhất Quy Nhơn.

"Tôi vốn rất thích đi du lịch và mê văn hóa Nhật nên khi biết thông tin Tập đoàn Danh Khôi phát triển dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co tại Quy Nhơn mang phong cách Nhật độc đáo, hợp tác với nhà đầu tư Nhật uy tín nên rất mong chờ. Bên cạnh kiến trúc thiết kế độc đáo mô phỏng các thành phố Nhật nổi tiếng, dự án còn có tiện ích rất phong phú như công viên thung lũng xanh 7,4ha, đồi Sakura, cổng Torii, hồ Kawaguchi, làng Ninja, vườn thiền Zen, đường đèn lồng, khu trà đạo, đồi diều cá Koi… và các hoạt động lễ hội bốn mùa. Tôi tin rằng, với sự phát triển của Tập đoàn Danh Khôi và đối tác Nhật, dự án sẽ là tâm điểm giải trí sôi động bậc nhất Quy Nhơn", chị Loan chia sẻ.

Tập đoàn Danh Khôi mang "phong vị" Nhật vào từng thiết kế.

Cũng là nhà đầu tư chuộng phong cách Nhật, anh Trần Tuấn Thiện (37 tuổi, Hà Nội) hiện đang tìm hiểu sản phẩm tại Takashi Ocean Suite Kỳ Co cho biết, anh đặt niềm tin lớn vào dự án, bởi Danh Khôi là đơn vị uy tín.

"Tìm hiểu nhiều dự án Tập đoàn Danh Khôi phát triển thời gian qua, tôi cảm thấy rất yên tâm về chất lượng, tiến độ thi công. Đối với Takashi Ocean Suite Kỳ Co được Danh Khôi hợp tác với đối tác Nhật phát triển tôi lại càng tin tưởng. Bởi theo tôi, nhà đầu tư Nhật thường rất "khó tính" và kĩ lưỡng trong việc chọn đối tác để đầu tư dự án, nhất là dự án có quy mô lớn. Do đó, được nhà đầu tư Nhật chọn hợp tác cho thấy Danh Khôi là đơn vị uy tín, có tiềm lực", anh Thiện cho hay.

Trên thực tế, nhiều dự án Tập đoàn Danh khôi đã và đang hợp tác với đối tác ngoại thời gian qua nhận phản hồi tốt từ khách hàng. Điều đó cho thấy, đây không chỉ là nhà phát triển dự án có tâm mà còn có "tầm" để nhà đầu tư tin cậy "chọn mặt gửi vàng".

Trường Thịnh