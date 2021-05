Dân trí Lợi dụng "sốt" đất, Phan Công Thành lên mạng xã hội tìm hiểu thông tin lô đất đang được rao bán, lấy thông tin chủ lô, liên hệ để hỏi giá và xem địa chỉ rồi làm giả giấy tờ với mục đích lừa đảo.

Ngày 5/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Công Thành (SN 1987, ở xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phan Công Thành.

Theo điều tra của cơ quan công an, lợi dụng hiện tượng "sốt" đất, Thành lên mạng xã hội tìm hiểu thông tin về các lô đất đang được rao bán tại Thanh Hóa. Sau đó, Thành lấy thông tin cá nhân của các chủ lô đất rồi liên hệ để hỏi giá và đến xem.

Tìm hiểu xong, Thành chọn và tải ảnh giấy tờ một lô đất ở mặt bằng thuộc xã Hoằng Anh, TP. Thanh Hóa của anh T.Đ.P, ở xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa được đăng trên mạng.

Qua ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên điện thoại di động, Thành dùng ảnh cá nhân được chỉnh sửa khác đi rồi liên hệ với các đối tượng làm giả CMND, sử dụng tài khoản zalo tất cả đều mang tên T.Đ.P. Để tạo lòng tin, Thành còn giới thiệu là bác sĩ, hiện công tác tại Bệnh viện Đa khoa TP. Thanh Hóa.

Sau đó, Thành đã liên hệ với anh P.V.B là môi giới bất động sản, ở phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa. Sau khi xem xong đất và giấy tờ, anh B. đồng ý làm hợp đồng đặt cọc với số tiền là 50 triệu đồng. Tiếp đó, lấy lý do là giấy tờ đất đang được cầm cố vay ngân hàng nên Thành đã yêu cầu anh B. cọc tiếp 50 triệu đồng nữa để rút giấy tờ ra. Sau khi lừa được 100 triệu đồng của anh B, Thành cắt liên lạc với anh B. và rời khỏi Thanh Hóa.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được.

Trước những chứng cứ được điều tra, xác minh làm rõ, tại cơ quan công an, Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tang vật cơ quan công an thu giữ gồm nhiều điện thoại di động, sim điện thoại, CMND giả và 1 khẩu súng ngắn. Thành còn là đối tượng đang bị Công an tỉnh Hà Tĩnh truy nã.

Trần Lê