Đại gia Nguyễn Cao Trí từng đề xuất 2 dự án hơn 65.000 tỷ đồng ở Quảng Ninh

Nhiều dự án "khủng" tại Quảng Ninh

Doanh nhân Nguyễn Cao Trí (53 tuổi) có quan hệ làm ăn với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), đã bị khởi tố, bắt tạm giam hồi đầu năm nay, theo Trung tướng Tô Ân Xô. Ông Trí đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền 40 triệu USD từ bà Lan để mua bán dự án, kinh doanh.

Ông Trí nổi tiếng trong các lĩnh vực kinh doanh như nhà hàng, khách sạn, giải trí, ẩm thực và bất động sản; là người đại diện pháp luật kiêm lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn. Về bất động sản, tên tuổi ông Trí thường được biết tới với một số dự án khu vực phía Nam. Tuy nhiên, doanh nhân này cũng từng "Bắc tiến", ấp ủ những dự án quy mô lớn.

Được giới thiệu là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bến Thành Holding Group, ông Nguyễn Cao Trí từng tham dự lễ trao quyết định chủ trương đầu tư và khởi động các dự án của doanh nghiệp này tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh vào cuối năm 2021.

Các dự án của Bến Thành Holding Group đã được phê duyệt và đầu tư tại huyện Hải Hà gồm: Tổ hợp nhà máy sản xuất trang thiết bị y tế, nhà máy sản xuất công cụ y khoa, khu giáo dục dạy nghề và liên cấp quốc tế chất lượng cao.

Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Bến Thành Holding Group tại sự kiện tại huyện Hải Hà cuối năm 2021 (Ảnh: Cổng TTĐT Hải Hà).

Phát biểu tại buổi lễ thời điểm đó, ông Nguyễn Cao Trí nhắc đến dự án thể hiện cam kết đầu tư của Bến Thành Holding Group vào huyện Hải Hà nói riêng, Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Ngoài các dự án này đã được phê duyệt đầu tư, tại huyện Hải Hà, Bến Thành Holding Group còn nghiên cứu quy hoạch 2 dự án lớn khác với tổng diện tích 7.550ha là khu công nghiệp cảng biển Hải Hà và Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng đa năng tại đảo Cái Chiên. Tổng mức đầu tư 2 dự án khoảng 65.400 tỷ đồng.

Cụ thể, khu công nghiệp cảng biển Hải Hà quy mô 4.988ha với các khu chức năng như khu công nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu; khu công nghiệp hậu cần, logistics, kho bãi, dịch vụ; khu công nghiệp nhẹ đa ngành; Khu dịch vụ du lịch, thương mại, giải trí; nhà máy điện khí... Tổng mức đầu tư khoảng 58.200 tỷ đồng.

Còn khu phức hợp thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng đa năng tại đảo Cái Chiên có quy mô nghiên cứu gần 2.550ha.

Dự án có 5 khu chức năng: Làng du lịch sinh thái đa năng; Khu du lịch kết hợp với vùng sinh thái nông nghiệp; khu nghỉ dưỡng sinh thái và phục hồi sức khỏe; khu du lịch sinh thái kết hợp vui chơi giải trí cao cấp quốc tế; các vùng sinh thái lâm nghiệp, cụm đảo kết hợp với khu nghỉ dưỡng. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.200 tỷ đồng.

Tại TP Móng Cái, Bến Thành Holding Group có khảo sát, nghiên cứu quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Trung - Vĩnh Thực; dự án khu đô thị sinh thái tại phường Hải Hòa; khu dịch vụ phi thuế quan tại phường Hải Hòa... Trong đó, Vĩnh Thực - Vĩnh Trung được tập đoàn này đánh giá có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ và rất tiềm năng trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Tập đoàn Bến Thành Holding Group có địa chỉ tại 45-47 Đặng Thị Nhu, quận 1, cùng địa chỉ dự án The One Saigon của Tập đoàn Capella do ông Nguyễn Cao Trí làm tổng giám đốc. Doanh nghiệp hiện do ông Dương Hữu Đào (sinh năm 1970, Hải Phòng) làm người đại diện theo pháp luật.

Trước đó, 60% vốn điều lệ công ty được góp từ một cá nhân 26 tuổi tên Đào Ngọc Bảo Phương, đồng thời là tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Loạt bất động sản khác

Trước khi đề xuất đầu tư các dự án trên, ông Nguyễn Cao Trí cũng góp mặt ở một số công ty làm bất động sản nổi bật khu vực phía Nam. Đầu tiên phải kể đến khu đô thị Đại Ninh, do Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh làm chủ đầu tư. Tại công ty này, ông Trí là người đại diện pháp luật.

Dự án Khu đô thị Đại Ninh nhiều năm vẫn chưa triển khai nhiều hạng mục, còn bỏ hoang (Ảnh: Hải Long).

Khu đô thị Đại Ninh có diện tích hơn 3.500ha với tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, tọa lạc tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên qua hơn chục năm kể từ khi được cấp chứng nhận đầu tư, dự án vẫn chưa có tiến triển đáng kể, hiện trạng đất trống còn nhiều. Theo một báo cáo, công ty đã rót vào dự án khoảng 2.000 tỷ đồng.

Vừa qua, chủ đầu tư Khu đô thị Đại Ninh có đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở sớm hoàn tất thủ tục thẩm định giá đất để tính tiền sử dụng đất tại dự án. Từ đó, doanh nghiệp có cơ sở triển khai phương án đầu tư, sớm thực hiện dự án.

Công ty cũng cho biết trong thời gian chờ thông báo nộp tiền sử dụng đất, công ty cho biết sẽ tiếp tục thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng năm 2023, kiểm kê tài nguyên rừng… Sau khi nộp tiền sử dụng đất cho dự án, công ty sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của dự án.

Ông Trí còn là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex - mã chứng khoán: KHA) từ ngày 30/6/2017. Công ty này hoạt động trong các lĩnh vực như đầu tư bất động sản, văn phòng cho thuê, quản lý vận hành cao ốc, giáo dục mầm non và đầu tư tài chính.

Khahomex triển khai nhiều dự án ở khu vực Bến Vân Đồn, quận 4, TPHCM như chung cư Khánh Hội 1-2-3; hợp tác với Novaland làm dự án căn hộ cao cấp ICON 56, làm nhà hàng tiệc cưới Riverside Palace... Vừa qua, Khahomex cũng đã hủy tư cách đại chúng, không còn giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp có liên quan đến ông Trí gần đây có những sự thay đổi về người đại diện pháp luật.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Capella (Capella Holdings) - đơn vị sở hữu các thương hiệu nổi tiếng thuộc lĩnh vực giải trí, trung tâm hội nghị tiệc cưới - trước đây, ông Trí là người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp này. Tuy nhiên đến nay, Capella Holdings còn có một cá nhân khác cùng đứng tên làm người đại diện pháp luật với ông Trí là ông Hoàng Thanh Bách, sinh năm 1985, thường trú tại quận 7, TPHCM.

Hay như Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang hồi đầu năm nay cũng có thêm người đại diện pháp luật, bên cạnh ông Nguyễn Cao Trí. Đó là ông Hoàng Sơn Điền, sinh năm 1976, thường trú tại quận Phú Nhuận, TPHCM.