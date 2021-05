Đặc quyền thượng lưu trong lòng dự án La Queenara Hội An

Dân trí Hơn 200 tiện ích đẳng cấp tại La Queenara được phát triển theo mô hình khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp sẽ kiến tạo không gian nghỉ dưỡng sang trọng và thời thượng kề bên phố cổ Hội An.

Nghỉ dưỡng xứng tầm

Cách Hội An chỉ 5 phút lái xe, La Queenara tọa lạc tại vị trí đắc địa kề bãi biển An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, đồng thời sở hữu sân golf, bến du thuyền trên sông cùng hơn 200 tiện ích nghỉ dưỡng 5 sao.

Khu đô thị nghỉ dưỡng được phát triển thành 4 phân khu hướng về quảng trường trung tâm, theo quy hoạch đô thị các quốc gia phát triển như Pháp, Canada, Thụy Sỹ… cho giá trị kiến trúc, cảnh quan hàng thế kỷ. Mỗi phân khu đều sở hữu "lõi" tiện ích riêng với bể bơi ốc đảo bốn mùa, khu vườn yên tĩnh phía sau mỗi ngôi nhà, vườn Âu, tiểu cảnh, lối đi dạo, khu vui chơi trẻ em, sân cát, đồi cỏ,… Tại đây, chủ nhân La Queenara được tận hưởng không gian khoáng đạt với tầm nhìn xanh êm ái và các tiện ích nghỉ dưỡng chỉ cách vài bước chân.

Chìa khóa tạo nên sự khác biệt tại La Queenara, theo nhiều nhà đầu tư kinh nghiệm là bởi đặc quyền sở hữu lâu dài tương đương đất ở. Các tiện ích mang tính biểu tượng trong dự án gồm Xưởng cà phê thế giới, Đại lộ Bốn Mùa, Quảng trường trung tâm, Khu phức hợp Hội An thập niên 70 - 80,… sẽ là điểm nhấn quan trọng thu hút du khách khi đến với Hội An.

Tiện ích đẳng cấp, không gian xanh trong lành mang tới cuộc sống lý tưởng tại La Queenara

Bên cạnh đó, những đặc quyền "vương giả" dành cho giới thượng lưu được chú trọng phát triển, xứng tầm với vị trí trên cung đường biển nghỉ dưỡng tỷ đô. Chủ nhân La Queenara thỏa sức trải nghiệm bãi biển riêng từ 300 - 400 mét tại bãi biển An Bàng với bờ cát trắng mịn màng dưới những rặng dừa xanh và mặt nước trong xanh, nơi ngắm bình minh tuyệt đẹp tại Hội An. Bao bọc quanh La Queenara là hệ thống sân golf liền kề bến du thuyền sang trọng trên sông Cổ Cò giúp nâng tầm đẳng cấp cho chủ sở hữu, do đó nhà đầu tư không chỉ sở hữu một kiệt tác về kiến trúc, cảnh quan mà còn nắm giữ trong tay cơ hội, tiềm năng gia tăng giá trị tất yếu của bất động sản.

Tiện ích nâng tầm đầu tư

Định hướng phát triển đô thị lâu dài, UBND tỉnh Quảng Nam quy hoạch xây dựng mạng lưới đô thị đều khắp, hình thành các "cụm động lực", trong đó Đại Lộc, Điện Bàn và thành phố Hội An định hướng phát triển Du lịch, Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ. Điều này mở ra cơ hội rất lớn tới các dự án phát triển bài bản và chuyên nghiệp.

Được kỳ vọng sẽ đón làn sóng du lịch quay trở lại mạnh mẽ sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt. La Queenara phát triển đồng bộ các tiện ích phục vụ nhu cầu "An cư - đầu tư - nghỉ dưỡng" như trường liên cấp, phòng khám đa khoa quốc tế, spa chăm sóc sức khỏe, trung tâm thương mại, khu thể thao đa năng,… cho cuộc sống nâng tầm trọn vẹn.

Quy mô bài bản, phát triển chuyên nghiệp, La Queenara trở thành tâm điểm đầu tư tại miền Trung thời gian tới

Đi theo định hướng phát triển bền vững, La Queenara quy hoạch đô thị theo mô hình ô bàn cờ, dự án định hình nên một tổ hợp kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực trong cùng một khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp như nhà hàng, bar, spa, trung tâm thương mại mini, cửa hàng tiện lợi, shop thời trang, lưu niệm, phòng trưng bày, triển lãm nghệ thuật… ngày càng thu hút nhiều du khách dừng chân tại La Queenara trước khi khám phá Hội An.

Mong muốn đồng hành cùng nhà đầu tư, hiện La Queenara Hội An hỗ trợ vốn vay lên tới 75%, ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Ngoài ra chủ nhân còn được hưởng ưu đãi sử dụng sân golf miễn phí 1 năm cùng hỗ trợ trong quản lý, vận hành... Tận dụng những ưu đãi từ vị trí, thiên nhiên môi trường, các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", La Queenara trở thành dự án tâm điểm, một điểm đến không thể bỏ lỡ tại khu vực miền Trung thời gian tới.

Đơn vị phát triển dự án:

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản PEAKHOMES

Hotline: 1900 099 914

Website: http://www.laqueenara.vn

Đơn vị phân phối sản phẩm:

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land)

Công ty Cổ phần Bất động sản ERA Việt Nam.

