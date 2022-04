Đá nhân tạo gốc thạch anh - xu hướng mới lên ngôi của vật liệu xây dựng

Sức hút của đá nhân tạo gốc thạch anh

Đá thạch anh vốn là một loại khoáng sản rất cứng có trong lòng đất. Thạch anh tồn tại trong tự nhiên với nhiều màu sắc khác nhau như hồng, đen khói, trắng, tím…

Đá thạch anh với thẩm mỹ tinh tế (Ảnh: Empirestone).

Ngày nay, với công nghệ phát triển, con người đã tìm ra cách để tạo ra những mẫu thiết kế với dây chuyền sản xuất hiện đại. Công ty Empirestone Phú Sơn mang nghệ thuật vào trong đá, tạo nên những mặt bàn đá độc đáo, giúp nâng tầm không gian sống của gia đình.

Độ cứng cao

Với phần cốt chiếm đến 90% là thạch anh tự nhiên, đá nhân tạo gốc thạch anh của Empirestone đạt độ cứng tốt, cho khả năng chịu nhiệt cao. Nhờ vậy, đá Empirestone thường được gia chủ lựa chọn cho các khu vực chịu nhiều lực tác dụng như mặt sàn, cầu thang, mặt bếp…

Dễ dàng vệ sinh, bảo dưỡng

Với một số mặt chất liệu như gỗ, nhựa, bề mặt dễ trầy xước, bạc màu, bay màu. Trong khi đó, với các loại mặt đá như đá cẩm thạch, việc sử dụng và bảo dưỡng còn phức tạp hơn nhiều. Với đặc điểm cấu tạo nhiều vi lỗ rỗng, bề mặt đá cẩm thạch dễ bị chất bẩn, đặc biệt là chất lỏng, xâm nhập và tạo vết ố cứng đầu.

Bề mặt cứng cáp của đá thạch anh nhân tạo (Ảnh: Empirestone).

Tuy nhiên, với đá nhân tạo gốc thạch anh của Empirestone, bề mặt đá kín giúp chống nước. Do đó, người dùng chỉ cần một chiếc khăn ướt là đã có thể trả lại vẻ sáng bóng của mặt đá Empirestone.

Khả năng kháng khuẩn

Đá thạch anh nhân tạo thường được sử dụng cho các bề mặt như bàn bếp, bàn ăn, sàn nhà - là nơi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm cũng như da. Vì vậy, khả năng kháng khuẩn được cho là một trong những đặc tính quan trọng của đá thạch anh nhân tạo.

Mỗi tấm đá của Empirestone được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt chứng nhận NSF về an toàn thực phẩm và nước uống của WHO. Do đó, bạn có thể an tâm khi tiếp xúc trực tiếp trên bề mặt bàn đá.

Thẩm mỹ thiết kế sang trọng

Không chỉ nổi trội với công năng sản phẩm, đá thạch anh nhân tạo còn sở hữu vẻ đẹp độc đáo trong thiết kế.

Mặt bếp sang trọng, hiện đại (Ảnh: Empirestone).

Với nguồn cảm hứng từ thiên nhiên, các nhà thiết kế của Empirestone cho ra mắt 3 bộ sưu tập với ấn tượng riêng biệt. Bộ sưu tập Venetian mang tới vẻ đẹp của sự tự do với những tia sét mạnh mẽ. Trong khi đó, Venince lại truyền tải cảm giác lãng mạn với cảm hứng thiết kế từ những đường vân mây bồng bềnh. Basic Color - bộ sưu tập kết nối giữa cổ điển và hiện đại bằng những gam màu tinh tế, khoác lên ngôi nhà nét đẹp thanh lịch, sang trọng.

Không gian nhà bếp tràn ngập cảm hứng nấu nướng (Ảnh: Empirestone).

Đằng sau thiết kế của mỗi sản phẩm đá Empirestone là những câu chuyện say mê vẻ đẹp của thiên nhiên mà các nhà thiết kế đặt trọn cái tâm và cái tầm để tạo nên. Dù là bàn bếp, bàn lavabo, mặt sàn, ốp lát mặt tường, đá thạch anh nhân tạo Empirestone đều thổi lên ngọn gió của sức sống, nâng tầm không gian sống ngày càng thoải mái và thẩm mỹ.

Không gian phòng khách được ốp lát với đá Empirestone (Ảnh: Empirestone).

Đá nhân tạo gốc thạch anh được dự đoán vẫn chiếm top đầu xu hướng lựa chọn vật liệu trong nhiều năm tới. Bởi đá thạch anh nhân tạo mang tới hiệu quả vượt trội cả về công năng lẫn thẩm mỹ.

"Empirestone mong muốn truyền đi nguồn năng lượng mát lành, kiến tạo nên một không gian đáng sống cho mọi thành viên trong gia đình", đại diện thương hiệu cho biết.

