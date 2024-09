Cửa hàng thương mại dịch vụ The S-Boutique tại Vinhomes Smart City kỳ vọng hút khách đầu tư

Vị trí "vàng" đón trọn dòng khách

Các dòng sản phẩm bất động sản có khả năng sinh lời kép vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư khi vừa có thể kinh doanh, cho thuê hoặc chờ tăng giá theo thời gian. Dự án shop thương mại dịch vụ luôn được hưởng nhiều ưu đãi đầu tư, ưu tiên xây dựng tại những vị trí "kim cương", nơi có lưu lượng người qua lại đông đúc, hạ tầng giao thông phát triển nhằm tạo tiềm năng kinh doanh.

Với ưu thế vốn có của dòng sản phẩm shop thương mại dịch vụ, lại ra mắt trong thời điểm thị trường đang khá thiếu nguồn cung, shop thương mại dịch vụ The S-Boutique thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

The S-Boutique nằm giữa 9 tòa căn hộ thuộc phân khu The Sapphire 1 & The Sapphire 2.

Các shop thương mại dịch vụ The S-Boutique là tâm điểm giao thương của dòng khách khi nằm tại vị trí đắc địa, ngay trung tâm đại đô thị Vinhomes Smart City, ôm trọn bởi 9 tòa căn hộ thuộc phân khu The Sapphire 1 và The Sapphire 2. Đây cũng là hai phân khu sôi động và đông đúc bậc nhất tại dự án Vinhomes Smart City với khoảng 50.000 cư dân đã hiện hữu. Ngay cạnh The S-Boutique là phân khu The Miami và The Sakura với khoảng 14.000 cư dân tạo nên dòng khách lớn và ổn định.

Nằm gần tuyến Metro 6 và tuyến đường Lê Trọng Tấn kết hợp mạng lưới giao thông hạ tầng phát triển của khu vực phía Tây, shop thương mại dịch vụ The S-Boutique còn đón đầu nhu cầu của hơn 500.000 du khách vãng lai từ dự án xung quanh và các vùng lân cận đến vui chơi, mua sắm, trải nghiệm.

Số lượng giới hạn

The S-Boutique có số lượng có hạn với 30 căn shop thương mại dịch vụ diện tích 130 - 150m2. Trong đợt bốc thăm đầu tiên quyền mua sản phẩm The S-Boutique diễn ra vào đầu tháng 8, 100% quỹ hàng đã được chốt thành công. Hiện tại, số lượng bảng hàng còn lại những căn shop thương mại dịch vụ cuối trong khi nhu cầu được đánh giá khá lớn.

The S-Boutique có số lượng gồm 30 căn.

Anh Đinh Quang Đạt - nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản - cho biết: "Các sản phẩm shop thương mại dịch vụ luôn hấp dẫn nhà đầu tư muốn kinh doanh nhỏ lẻ hoặc mua để kinh doanh cho thuê. Số lượng sản phẩm này thường chỉ chiếm 2 - 5% trong số sản phẩm của một dự án bất động sản nhưng lại đáp ứng hầu hết nhu cầu tại chỗ của cư dân nội khu. Giá trị của các sản phẩm shop thương mại dịch vụ không chỉ nhờ vào lợi thế về vị trí, số lượng giới hạn mà còn đến từ vai trò trong việc hoàn thiện diện mạo kiến trúc của toàn dự án. Sở hữu shop thương mại dịch vụ được đánh giá là bài toán đầu tư có khả năng sinh lợi và thanh khoản"

The S-Boutique với kiến trúc sang trọng, hiện đại lấy cảm hứng từ thành phố Vienna (Áo). Các shop thương mại dịch vụ tại The S-Boutique được xây dựng 5 tầng, mặt tiền 6 mét, thiết kế mặt kính sang trọng, xung quanh là vỉa hè rộng rãi và không gian cây xanh mát mẻ không chỉ thuận tiện để kinh doanh đa dạng mặt hàng mà còn là điểm đến của giới trẻ.

The S-Boutique giúp hoàn thiện bức tranh sống động của Vinhomes Smart City khi hầu hết các phân khu đã lấp đầy cư dân về ở. Đây là cơ sở để nhà đầu tư tự tin với nguồn khách, dễ dàng hơn trong việc lựa chọn mặt hàng kinh doanh.

The S-Boutique lấy cảm hứng từ những tuyến phố mua sắm xa hoa của Paris.

Hiện tại, chủ đầu tư áp dụng chính sách dành cho những chủ nhân cuối cùng mong muốn sở hữu shop thương mại dịch vụ tại The S-Boutique.

Cụ thể, khách hàng được chiết khấu tới 11% giá bán khi thanh toán sớm, hỗ trợ kinh doanh sớm 5% so với giá bán, hỗ trợ vay 70% với lãi suất 0% trong 18 tháng. Những khách hàng thanh toán sớm trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán còn có cơ hội nhận ưu đãi lên đến 8%. Tất cả khách hàng được miễn phí 3 năm phí dịch vụ kể từ ngày ký hợp đồng mua bán.

The S-Boutique hứa hẹn tạo nên kỳ tích thanh khoản trên thị trường bất động sản, khẳng định giá trị của khu đô thị đáng sống tại khu vực phía Tây Thủ đô.