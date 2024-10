Cư dân The Beverly nhận nhà, hoàn thiện nội thất về ở trước Tết

Nhu cầu chuyển về The Beverly giai đoạn cuối năm

Chị Ngọc Lan, một trong những cư dân đầu tiên nhận bàn giao căn hộ tại The Beverly, đang tất bật lên kế hoạch hoàn thiện nội thất. Mong muốn của chị và nhiều gia đình khác là có thể chuyển về sinh sống trước Tết.

"Việc nhận nhà sớm giúp chúng tôi có đủ thời gian để trang trí nội thất theo ý thích và không có gì hạnh phúc hơn khi đón năm mới trong tổ ấm mới", chị Lan chia sẻ.

Nhiều khách hàng háo hức nhận nhà để sớm chuyển vào tổ ấm mới.

Nắm bắt tâm lý chung của nhiều khách hàng là muốn ổn định cuộc sống trước thềm năm mới, chủ đầu tư The Beverly hoàn thiện những khâu cuối cùng và bàn giao như cam kết.

The Beverly đã hoàn thiện và bắt đầu bàn giao, kết hợp với các chính sách hấp dẫn tạo điều kiện cho cư dân sớm nhận nhà.

Tiến độ bảo đảm và cam kết vững chắc của chủ đầu tư giúp The Beverly trở thành một trong những dự án nổi bật tại khu Đông trong thời điểm cuối năm, thu hút sự quan tâm của cả những nhà đầu tư và các gia đình tìm kiếm không gian sống phù hợp.

Một trong những chính sách hấp dẫn là ưu đãi thanh toán sớm lên tới 11%, chiết khấu tương đương lãi suất 11%/năm/số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn so với tiến độ thường. Lợi thế này giúp nhiều gia đình tiết kiệm khoản chi phí đáng kể để dùng vào việc hoàn thiện nội thất.

Khách hàng chưa có đủ tài chính để thanh toán ngay có thể lựa chọn phương án vay đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong vòng 24 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn. Ưu đãi giúp cư dân dễ dàng sở hữu nhà thay vì phải chờ đợi tích lũy và cũng không cần lo lắng về lãi suất trong thời gian lên tới 2 năm.

Nếu về ở sớm trước 31/1/2025, khách hàng hưởng thêm ưu đãi 8,5% giá trị căn hộ. Ngoài ra, chính sách VinClub ưu đãi tới 1,7%, gói học bổng Vinschool tới hơn 300 triệu.

Loạt tiện ích mới nâng tầm trải nghiệm sống

Các gia đình chuyển về The Beverly giai đoạn này không chỉ sở hữu tổ ấm mới mang phong cách Mỹ mà còn hưởng chuỗi tiện ích mà chủ đầu tư vừa bổ sung.

Cụ thể, trong quý IV, Vinhomes đưa vào vận hành 7 sân pickleball - bộ môn thể thao đang phổ biến tại Việt Nam và quốc tế. Sân pickleball không chỉ mang đến lợi ích về sức khỏe mà còn tạo cơ hội kết nối cộng đồng, giúp cư dân The Beverly giao lưu, rèn luyện thể chất trong môi trường thân thiện, năng động.

"Cung đường ngàn hoa" dài 1,7km bổ sung thêm tiện ích xanh cho Vinhomes Grand Park.

"Cung đường ngàn hoa" chạy dọc từ phân khu The Origami, The Beverly Solari đến The Beverly cũng đang hoàn thiện công đoạn cuối cùng. Kết hợp tác phẩm nghệ thuật độc đáo và hệ sinh thái cây xanh, mặt nước, đây sẽ là nơi để cư dân thư giãn, tản bộ hoặc tập thể dục giữa không gian xanh mát. Với những ai yêu thích vận động, cung đường này là điểm đến cho các buổi chạy bộ hay đạp xe đầy năng lượng, giúp cuộc sống tại The Beverly trở nên phong phú hơn.

Cổng chào hiện đại lấy cảm hứng từ viên kim cương - biểu tượng cho sự sang trọng, sẽ sớm hoàn thành trong quý IV. Khi bước qua cánh cổng, cư dân sẽ cảm nhận được sự khác biệt của dự án The Beverly.

Cùng với đó, hệ thống chiếu sáng trên các trục đường chính như Cầu Vồng 5 và Phước Thiện sẽ biến toàn bộ đại đô thị thành bức tranh rực rỡ về đêm.

Cổng chào với thiết kế hiện đại lấy cảm hứng từ viên kim cương tựa lời chào đón trân trọng tới mỗi cư dân khi trở về nhà.

Tháng 11, chủ đầu tư cho ra mắt bản đồ số thông minh. Đây là bước tiến quan trọng, giúp cư dân dễ dàng tra cứu thông tin về các dịch vụ, tiện ích trong và ngoài khu đô thị chỉ với một vài thao tác trên điện thoại. Đây là giải pháp công nghệ hiện đại, thiết thực giúp mọi người nhanh chóng hòa nhập và tận hưởng cuộc sống tiện nghi tại Vinhomes Grand Park.

The Beverly đã trở thành tổ ấm của hơn 60.000 cư dân.

The Beverly đang trở thành lựa chọn cho khách hàng mong muốn tận hưởng cuộc sống thượng lưu, tiện nghi đậm chất Mỹ. Việc bổ sung loạt tiện ích mới nhân dịp 5 năm ra mắt Vinhomes Grand Park cũng khẳng định cam kết của chủ đầu tư, luôn đồng hành nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân.