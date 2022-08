Cư dân phản ánh khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội liên tục bị trộm "ghé thăm"

20 ngày, 4 vụ trộm cắp

Phản ánh tới Dân trí, một số cư dân đang sinh sống tại khu nhà thấp tầng khu đô thị Gamuda Gardens cho biết, vấn đề an ninh trong khu đô thị này không được đảm bảo. Chỉ trong vòng hơn 20 ngày qua, khu đô thị đã xảy ra 4 vụ trộm đột nhập vào nhà dân.

Trong nội dung phản ánh, đại diện cư dân khu đô thị Gamuda Gardens dẫn chứng, đêm 22/7 rạng sáng 23/7, camera nhà dân ghi lại sự việc trộm đột nhập từ cửa sau nhà, tự do đi lại từ nhà này sang nhà kia và trộm của 3 nhà dân. Tiếp đó, đêm ngày 8 rạng sáng ngày 9/8, trộm tiếp tục đột nhập nhà khác, trong nhà lúc đó chỉ có người lớn tuổi.

Cư dân khu đô thị Gamuda Gardens căng băng rôn yêu cầu Ban quản lý tăng cường công tác an ninh (Ảnh: Hà Phong).

Trước những vụ trộm đột nhập vào nhà dân liên tiếp xảy ra, cư dân yêu cầu kiểm tra camera trên các nhánh đường nội khu. Tuy nhiên, cư dân ngỡ ngàng phát hiện ra, toàn bộ hệ thống camera của Ban quản lý đã không hoạt động và hình như "chỉ làm cảnh".

Lo sợ trước tình trạng mất an ninh tại nơi mình đang sống, anh Nguyễn Trung Ái - cư dân khu đô thị Gamuda Gardens - chia sẻ: "Chúng tôi đang sống trong một khu đô thị cao cấp, phải trả phí dịch vụ, phí an ninh. Thế nhưng những vụ việc trộm cắp diễn ra thời gian qua khiến chúng tôi lo lắng, mất ăn mất ngủ".

Cư dân khu đô thị Gamuda Gardens đang lo ngại về vấn đề an ninh (Ảnh: Hà Phong).

Cùng tâm trạng lo sợ như anh Ái, chị Phan Thị Huyền Châu - cư dân khu đô thị này - bức xúc phản ánh, những vấn đề bất cập về an ninh, dịch vụ vận hành trong khu đô thị đã nhiều lần được cư dân phản ánh, nhưng chưa được Ban quản lý giải quyết triệt để. Cư dân đang chỉ biết tự bảo vệ mình dù sống trong một khu đô thị hiện đại.

Công an đang điều tra

Trao đổi với Dân trí, ông Đinh Công Huy - Trưởng Công an phường Trần Phú, quận Hoàng Mai - xác nhận, sau khi nhận được thông tin kẻ gian đột nhập nhà cư dân khu đô thị Gamuda Gardens, lực lượng công an phường đã phối hợp với Đội hình sự Công an quận Hoàng Mai tiến hành xác minh vụ việc từ 3h sáng. Cơ quan công an đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ rà soát, điều tra, làm rõ vụ việc.

Phía đại diện chủ đầu tư khu đô thị Gamuda Gardens cũng cho biết, công ty cùng với Ban quản lý khu đô thị đang phối hợp với đơn vị chức năng để làm rõ sự việc. Ngoài ra, công tác an ninh trong khu đô thị cũng được tăng cường.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ trộm cắp tại khu đô thị Gamuda Gardens (Ảnh: Hà Phong).

Được biết, sau khi các vụ việc trộm cắp xảy ra, Ban quản lý khu đô thị Gamuda Gardens đã có thông báo, trong đó nêu ra 6 biện pháp để cải thiện tình hình an ninh khu đô thị. Tuy nhiên, thông báo này khiến toàn thể cư dân bức xúc, bởi trong 6 giải pháp của Ban quản lý đưa ra thì có đến 4 biện pháp là cư dân phải tự phòng bị, điều này không tương xứng mức tiền phí dịch vụ 1-3 triệu đồng/tháng mà cư dân đang phải trả.

Khu đô thị Gamuda Gardens do Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam (bộ phận phát triển bất động sản của Gamuda Berhad, Tập đoàn, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng tại Malaysia) làm chủ đầu tư (Ảnh: Hà Phong).

Khu đô thị Gamuda Gardens được quảng cáo là "nơi đáng sống", trong đó các khu thấp tầng trong khu đô thị khép kín với an ninh 24/7. Tuy nhiên, khu đô thị này nhiều năm qua đã dính không ít lùm xùm về nạn trộm cắp. Gần đây, tình trạng công trình xây dựng sai phép, không có trong thiết kế ở khu đô thị cũng đã được người dân phản ánh.

Hiện tại, trên thị trường, một căn biệt thự diện tích 127m2 được xây dựng 3,5 tầng được rao bán với giá 31 tỷ đồng, tương đương khoảng 245 triệu đồng/m2; căn liền kề 90m2, đã xây dựng 4 tầng có giá rao bán 16-17 tỷ đồng, tương đương 180-190 triệu đồng/m2.