Công ty môi giới có hơn 24.000 thành viên làm ăn ra sao?

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi (Thiên Khôi Group) có tiền thân là Công ty cổ phần Bất động sản Thiên Khôi. Trong giấy đăng ký kinh doanh mới nhất cho thấy công ty có trụ sở tại tầng 5, tòa nhà 18 Tam Trinh (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Trên website chính thức, Thiên Khôi Group tự giới thiệu hoạt động kinh doanh chính là môi giới nhà đất và thổ cư.

Ở thời điểm thành lập, công ty giới thiệu có vốn điều lệ là 8 tỷ đồng. Chỉ 4 ngày sau, đơn vị này nâng vốn lên 20 tỷ đồng và giữ mức này cho đến hiện tại.

Một điểm đáng chú ý là trên website chính thức, tập đoàn này giới thiệu có hơn 20 chi nhánh với 250 khối/phòng kinh doanh, hơn 1.700 lãnh đạo và quản lý các cấp và hơn 24.000 nhân sự.

Thông tin tự giới thiệu của Thiên Khôi Group (Ảnh chụp màn hình).

Tuy nhiên, trong công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vào tháng 7/2023, tổng số lao động theo thông tin đăng ký thuế của đơn vị này chỉ là 5 người.

Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp là ông Nguyễn Thành Dũng (sinh năm 1979). Ông Dũng cũng là Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Khôi.

Thông tin đăng ký thuế của Thiên Khôi Group (Ảnh chụp màn hình).

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Khôi được thành lập vào tháng 3/2019. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại tầng 2, tòa nhà Mipec Tower, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Tương tự Thiên Khôi Group, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thiên Khôi hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Trong đó Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi góp vốn 450 triệu đồng (tương đương 45% cổ phần), ông Dũng góp 550 triệu (tương đương 55% cổ phần).

Giải thích về con số 32.000 thành viên công bố trên website, Thiên Khôi Group cho biết đây là số người đăng ký sử dụng ứng dụng công nghệ do đơn vị này cung cấp. Ứng dụng này về bản chất giống như các ứng dụng công nghệ thương mại điện tử hoặc đăng thông tin. Người dùng các ứng dụng này là các cá nhân môi giới bất động sản.

Thiên Khôi Group không quản lý thời gian làm việc, không quản lý địa điểm làm việc, không giao việc cũng như trả lương cho người dùng app. Doanh nghiệp chỉ thu phí sử dụng ứng dựng khi có giao dịch thành công và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước cho các khoản doanh thu này.

Theo đó, họ hoàn toàn không phải người lao động của Thiên Khôi Group. Con số 5 nhân sự theo thông tin kê khai thuế được Thiên Khôi xác nhận là số người lao động tại thời điểm thành lập. Doanh nghiệp cho biết đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh số liệu này và đang trong thời gian chờ cập nhật số liệu mới.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí dưới góc độ pháp lý về hoạt động môi giới bất động sản nói chung, luật sư Phạm Thanh Tuấn cho biết có sự khác nhau về quản lý môi giới bất động sản giữa Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Cụ thể, Điều 2 khoản 2 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định cá nhân có chứng chỉ môi giới có thể làm việc trong công ty môi giới bất động sản hoặc hành nghề độc lập với tư cách cá nhân và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Do Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cho phép cá nhân hành nghề môi giới bất động sản hoạt động tự do nên họ hoàn toàn có thể tự do hành nghề ở bất kỳ đâu.

Môi giới bất động sản trước đây có 2 xu hướng hoạt động kinh doanh. Một là cộng tác theo các sàn giao dịch bất động sản để lấy thông tin, để làm cộng tác viên hoặc môi giới thứ cấp. Hai là tự đi khai thác nguồn thông tin sản phẩm có nhu cầu bán và chủ yếu là nhà, đất ở có sẵn để môi giới cho khách hàng có nhu cầu mua.

Mục tiêu của họ chỉ là làm cách nào để bán được sản phẩm nhanh và hiệu quả nhất và thường không có trách nhiệm với khách hàng, người tiêu dùng đối với các sản phẩm đã môi giới.

Từ ngày 1/8 các cá nhân kinh doanh môi giới bất động sản không còn được kinh doanh dưới danh nghĩa cá nhân (Ảnh: Trần Kháng).

Tuy nhiên Luật Kinh doanh bất động sản 2024 quy định cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Kể từ ngày 1/8, các cá nhân môi giới bất động sản không còn được kinh doanh dưới danh nghĩa cá nhân như trước.

Tuy nhiên Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Nghị định 96 chỉ quy định cá nhân môi giới phải "hành nghề" trong công ty môi giới hoặc sàn giao dịch. Sàn giao dịch sẽ ký "hợp đồng" với cá nhân môi giới (Điều 53 khoản 4 và Điều 59 khoản 1 điểm (b) Luật Kinh doanh bất động sản 2023).

Điều 17 Nghị định 96 quy định công ty môi giới hoặc sàn giao dịch bất động sản phải ký "hợp đồng" với cá nhân môi giới mà không giới hạn việc ký hợp đồng này phải là hợp đồng lao động.

Như vậy, hình thức và loại hợp đồng ký giữa công ty môi giới, sàn giao dịch bất động sản với cá nhân môi giới thực hiện theo thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật có liên quan. Trong đó, nguyên tắc các dịch vụ môi giới này do công ty môi giới, sàn giao dịch bất động sản nơi người môi giới đó đang "hành nghề" cung cấp cần được đảm bảo; không phải hoạt động kinh doanh của cá nhân người môi giới thực hiện.