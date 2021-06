Cộng hưởng nhiều giá trị bền vững, Hateco Laroma thu hút giới đầu tư

Dân trí Nổi bật nhờ sở hữu những điểm cộng "đắt giá" mang giá trị đầu tư, Hateco Laroma không chỉ mang tới không gian sống thượng lưu mà còn là món tài sản bền vững theo thời gian của gia chủ.

Theo báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý I của Savills, nguồn cung chung cư mới tại Hà Nội đang hạn chế, nguồn cung sơ cấp giảm 10% theo quý và giảm 13% theo năm, phần lớn sản phẩm trên thị trường đến từ quỹ hàng tồn kho trước đó. Các chuyên gia nhận định, những sản phẩm sở hữu yếu tố hỗ trợ tiềm năng tăng giá và tính thanh khoản cao chắc chắn sẽ hấp dẫn khách hàng, ở cả đối tượng mua để ở thực và để đầu tư.

Có thể nói, hiếm thấy một sản phẩm bất động sản sở hữu quỹ đất "Vàng" nội đô, lại nắm trong tay hệ thống tiện ích hoàn chỉnh, pháp lý vững vàng và chất lượng sản phẩm cao cấp như Hateco Laroma.

Giao điểm hoàng gia, tầm nhìn triệu đô

Vị trí luôn là yếu tố đầu tiên thu hút các khách hàng và nhà đầu tư, đây cũng là yếu tố cốt lõi làm nên giá trị của một dự án bất động sản. Tọa lạc trên khu đất đắt giá bậc nhất tại trung tâm Đống Đa - số 4A đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - con đường đắt giá sẽ nối từ đoạn nút giao đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng với nút giao Voi Phục, Kim Mã, dự án Hateco Laroma hứa hẹn trở thành tâm điểm kết nối giao thông khu vực.

Từ dự án đi ra sân bay Nội Bài hay đến các khu trung tâm và ngoại ô thành phố đều cực kỳ thuận tiện nhờ các trục giao thông hiện đại kết nối linh hoạt với hệ thống đường vành đai 2, 3 và hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai. Gần các khu trung tâm thương mại lớn Vincom, BigC, FPT, Viettel, VNPT, Lotte Centrer, Trung tâm chiếu phim Quốc Gia... Gần nhiều trường Đại Học, bệnh viện lớn như: ĐH Luật, ĐH Ngoại thương, HV Ngoại giao, HV Hành chính Quốc gia, ĐH Lao động xã hội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung Ương, Bệnh viện ĐH Y, Bệnh viện Giao thông vận tải… Tọa độ đắc địa mang tới một cuộc sống thuận tiện và hiện đại cho cư dân.

Vị trí kim cương cũng mở ra tầm nhìn view panorama toàn thành phố cho tất cả các căn hộ Hateco Laroma, cảnh quan xung quanh dự án không bị che chắn bởi bất cứ tòa nhà cao tầng nào trong khu vực. Từ trên cao, mọi không gian căn hộ đều mở ra vô tận với khoảng trời xanh bao la của tứ hồ - hồ Tây, hồ chùa Láng, hồ Ngọc Khánh, hồ Thành Công hay ngắm nhìn thành phố Hà Nội lung linh huyền ảo khi về đêm.

Gói gọn mọi nhu cầu sống trong một tổ hợp cao cấp

Hateco Laroma mang đến không gian tổ hợp căn hộ - trung tâm thương mại - văn phòng cao cấp với những tiện ích và dịch vụ hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Tại đây, cư dân có thể mua sắm trong không gian của những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới ngay tại trung tâm thương mại phía dưới tòa nhà; đáp ứng nhu cầu làm việc tại khu văn phòng hạng A; trẻ em vui đùa, học tập trong khu vui chơi, nhà trẻ hiện đại; thư giãn bên bể bơi bốn mùa; phòng tập gym, Spa, Cigar Bar & Wine lounge, nhà hàng, hầm rượu phong cách châu Âu… Mọi trải nghiệm được tích hợp tất cả trong một công trình kiến trúc cao cấp mang tinh thần nước Ý sang trọng, quý phái.

Hầm đỗ xe thông minh 2 tầng tự động nhận diện biển số xe từ xa.

Đặc biệt, dự án được trang bị tầng hầm gửi xe thông minh, hệ thống an ninh 24/7, hệ thống điện lưới công suất 100%, hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại nhằm đảm bảo đem đến một cuộc sống an toàn và an tâm cho cư dân.

Hài hòa giữa phong cách thượng lưu và xu hướng căn hộ thông minh

Lấy cảm hứng từ dấu ấn kiến trúc tân cổ điển châu Âu vượt thời gian, Hateco Laroma tái hiện một "thành Rome" với mái vòm cong, cột trụ nguyên khối được trạm khắc cầu kỳ, phào chỉ hoa văn, gờ tường được bao tròn và trần nhà được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật…

Đơn vị thiết kế hàng đầu Italia - Fienco Architects đầy ngụ ý tạo ra căn hộ theo chuẩn mực kiến trúc tân cổ điển và tích hợp yếu tố thông minh trong một không gian sống giữa trung tâm thành phố Hà Nội, xứng tầm với những chủ nhân danh giá.

Ngoài ra, dự án được phát triển dựa trên 4 trục cốt lõi là vận hành thông minh; an ninh an toàn thông minh; cộng đồng thông minh; căn hộ thông minh, sản phẩm thông minh. Công nghệ thông minh 4.0 như hệ thống quản lý cơ điện BMS, hệ thống door phone thông minh nhận diện khuôn mặt, hầm để xe thông minh có hệ thống camera nhận diện biển số xe… mang đến cho khách trải nghiệm sống chất lượng, một cuộc sống an toàn tiện nghi. Đây chính là giá trị sống mang tính thời thượng.

Hateco Laroma gây ấn tượng mạnh với thiết kế hoàng gia sang trọng.

Chất lượng dự án xứng tầm đẳng cấp

Để tạo nên sản phẩm chất lượng được thị trường đón nhận, chủ đầu tư Hateco Group đã bắt tay với các đơn vị thiết kế, thi công và quản lý vận hành uy tín như Finenco Architects, Tập đoàn xây dựng Hòa Bình và Vimeco.

Được chau chuốt từ khâu chọn vật liệu, tỉ mỉ trong việc chọn nhà thầu, và áp dụng những công nghệ xây dựng tiên tiến bậc nhất, Hateco Laroma trở thành một công trình đạt tầm vóc của chất lượng và đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc. Các căn hộ từ 2- 3,5 phòng ngủ được bố trí linh hoạt với các diện tích đa dạng từ 80-138 m2, không gian sống được tối ưu công năng một cách triệt để, và nội thất căn hộ đều thuộc dòng cao cấp hàng đầu Thế giới, điều hòa âm trần Munti, Hansgrohe, hệ kính Low-E 2 lớp cách ồn, cách nhiệt…

Dự án đã hoàn thiện 85%, bàn giao quý IV

Giữa bối cảnh giá nguyên vật liệu leo thang, yếu tố sắp bàn giao là một điểm cộng cho các dự án BĐS. Hiện nay, dự án Hateco Laroma đã hoàn thiện 85% công trình, chủ đầu tư cam kết bàn giao nhà vào quý IV.

Đồng thời, hình thức sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý vững vàng của dự án xây dựng niềm tin đối với khách hàng. Dự án được đầu tư và phát triển bởi chủ đầu tư Hateco Group, năng lực thể hiện qua tiềm lực tài chính; kinh nghiệm phát triển dự án và giá trị thương hiệu đã được kiểm chứng.

Hàng loạt các dự án bất động sản thành công có thể kể đến như Hateco Hoàng Mai, Hateco Apollo Xuân Phương. Trong đó nổi bật nhất chính là Hateco Laroma - dự án đánh dấu bước chuyển mình của Hateco khi tham gia vào phân khúc bất động sản cao cấp.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố của một dự án bất động sản cao cấp có giá trị bền vững, Hateco Laroma hứa hẹn mang đến tiềm năng sinh lời bền vững cho giới đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án đang áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt: Hỗ trợ miễn lãi suất tối đa 65% giá trị HĐMB trong 24 tháng, tặng gói nội thất Smart home trị giá 100 triệu đồng, chiết khấu 10% cho khách hàng thanh toán sớm.

