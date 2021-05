Cơ hội vàng mua nhà Vinhomes với 3 đặc quyền siêu ưu đãi

"Vinhomes Priority" được áp dụng đồng thời tại 3 đại đô thị Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City (Hà Nội) và Vinhomes Grand Park (TPHCM).

Theo đó, khách hàng không cần vốn tự có mà chỉ cần đặt cọc 50 triệu đồng và tài sản đảm bảo là bất động sản có sẵn hoặc sổ tiết kiệm là đã có thể sở hữu căn hộ Vinhomes.

Cùng với việc không phải đầu tư ban đầu 20-30% giá trị căn hộ như thông lệ, khách hàng cũng không phải chịu áp lực tài chính. Vinhomes Priority cung cấp giải pháp cho vay 100% giá trị căn hộ với lãi suất 0% lên đến 26 tháng sau khi bàn giao (tùy từng khu đô thị). Khoản vay ban đầu 20 - 30% giá trị căn hộ sẽ được ngân hàng giải ngân dựa trên tài sản đảm bảo sẵn có của khách hàng. Giá trị còn lại được đảm bảo bằng chính căn hộ Vinhomes vừa mua.

Đặc biệt, "Vinhomes Priority" cho phép khách hàng nhận căn hộ để ở hoặc kinh doanh ngay mà không cần chờ đợi như các dự án hình thành trong tương lai. Đây là lợi thế chỉ có tại Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City (Hà Nội) và Vinhomes Grand Park (TPHCM), do các đại đô thị đều đã đi vào vận hành với hệ thống tiện ích vượt trội.

Với chính sách "3 Không" độc đáo, Vinhomes Priority mang đến cho khách hàng mua nhà để ở cơ hội hưởng thụ ngay chất lượng sống đẳng cấp, rút ngắn thời gian tích lũy để sở hữu ngôi nhà mơ ước mang thương hiệu Vinhomes.

Đối với nhà đầu tư, "Vinhomes Priority" mang tới cơ hội nhân đôi tài sản. Người mua chỉ cần có tài sản đảm bảo đã có thể sở hữu ngay cỗ máy đầu tư sinh lời ngay mà không phải chịu áp lực tài chính ban đầu.

Chương trình "Vinhomes Priority" là giải pháp mua và đầu tư bất động sản đột phá, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Với chính sách "3 Không" sáng tạo, Vinhomes Priority sẽ góp phần định hình lại tư duy và thói quen mua nhà của người Việt, rút ngắn thời gian chạm tới ngôi nhà mơ ước của hàng ngàn người và mở ra hướng đầu tư tối ưu chưa từng có cho khách hàng.

(*): Chính sách "Vinhomes Priority" được áp dụng theo quy định của chủ đầu tư với từng trường hợp cụ thể

THÔNG TIN VỀ 3 ĐẠI ĐÔ THỊ CỦA VINHOMES

Thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) là đại đô thị lớn nhất của Vinhomes tính đến thời điểm hiện tại. Với diện tích lên đến 420ha, Vinhomes Ocean Park sở hữu hạ tầng giao thông hoàn hảo, kết nối trực tiếp với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến đường, nút giao huyết mạch để thuận tiện di chuyển tới các khu vực của thành phố, sân bay và liên tỉnh. Vinhomes Ocean Park sở hữu hồ nước ngọt 24,5 ha và biển hồ nước mặn nhân tạo 6,1ha lớn thứ 5 thế giới cùng hệ sinh thái đẳng cấp: Vincom, Vinmec, Vinschool, VinUni, Vinbus. Đại đô thị Vinhomes Ocean Park cùng hệ thống tiện ích đồng bộ đã đi vào vận hành ổn định. Đặc biệt, tòa tháp văn phòng TechnoPark hiện đại - top 10 tòa nhà thông minh nhất thế giới tạo giúp Thành phố biển hồ trở thành Trung tâm mới sầm uất 24/7 tại phía Đông Hà Nội.

Thành phố thông minh quốc tế Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội) có diện tích 280ha, nằm tại trung tâm hành chính mới phía Tây Thủ đô. Là đô thị siêu kết nối, đại đô thị Vinhomes Smart City cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia chỉ 7 phút lái xe, kết nối thuận tiện tới trụ sở các Bộ, Ngành, hơn 30 trường đại học, Khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc và các địa điểm khác trong thành phố thông qua Đại lộ Thăng Long và Đại lộ Lê Trọng Tấn. Đặc biệt, Vinhomes Smart City được quy hoạch nằm giữa tam giác vàng của 3 tuyến metro trọng yếu 5 - 6 - 7, cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp nổi trội với bộ 3 công viên liên hoàn rộng 16,3ha, Vincom, Vinmec, Vinschool, Vinbus sẽ mang đến tiềm năng tăng giá trị không giới hạn trong tương lai cho dự án.

Thành phố thông minh - công viên Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức, TPHCM) có diện tích 271ha, sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm mới của Thành phố Thủ Đức vừa được thành lập. Vinhomes Grand Park nổi bật bởi mô hình Đại đô thị đẳng cấp quốc tế tích hợp đầy đủ hệ sinh thái Vingroup (Vincom - Vinmec - Vinschool - VinBus), công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành và chuỗi cảnh quan tiện ích độc đáo quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Với việc phát triển đồng thời những dự án như The Rainbow, The Manhattan, The Manhattan Glory, The Origami, Vinhomes Grand Park mang đến những đại tiện ích như Công viên Grand Park 36ha, Đại lộ Ánh sáng, Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory, bộ đôi vườn Nhật Bản…, biến đại đô thị trở thành biểu tượng cho cuộc sống đẳng cấp mới của TPHCM.