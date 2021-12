Cơ hội sở hữu căn hộ lớn với nhiều ưu đãi tại MHD Trung Văn

Dân trí Sau sự kiện ra mắt thành công hồi cuối tháng 11, mới đây chủ đầu tư dự án MHD Trung Văn tiếp tục đưa ra chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi dành cho những khách hàng đầu tiên.

Căn hộ diện tích lớn với giá từ 28 triệu đồng/m2

Nằm giữa trung tâm thành phố Hà Nội, tọa lạc vị trí tâm điểm giao thương giữa các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy… dự án MHD Trung Văn nhận được sự quan tâm của lượng lớn khách hàng muốn sở hữu căn hộ diện tích lớn tại thủ đô bởi nhiều ưu điểm vượt trội.

Trước tình hình biến động của thị trường bất động sản, việc nguồn cung căn hộ khan hiếm đã khiến giá chung cư tại các thành phố liên tục tăng cao. Tại Hà Nội, phân khúc căn hộ trung và cao cấp ghi nhận mức tăng giá liên tục. Điều đó ảnh hưởng lớn đến ước mơ sở hữu không gian sống rộng với đầy đủ tiện nghi mà nhiều khách hàng theo đuổi. Hiểu rõ những khó khăn đó, chủ đầu tư MHD Hà Nội đã đưa ra thị trường sản phẩm giá trị với chính sách bán hàng hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu sở hữu căn hộ diện tích lớn với giá vừa tầm tay của nhiều người mua nhà.

Với mức giá từ 29 triệu đồng/m2, khách hàng tìm đến MHD Trung Văn sẽ sở hữu căn hộ diện tích 105-136 m2. Như vậy, chỉ từ 3,2 tỷ đồng, người mua nhà đã làm chủ một tài sản giá trị lớn với đầy đủ tiện nghi. Khách hàng khi lựa chọn mua nhà tại MHD Trung Văn còn được chủ đầu tư miễn 2 năm phí dịch vụ và 2 năm phí để xe ôtô.

Phối cảnh dự án MHD Trung Văn.

Cùng với chính sách ưu đãi đặc biệt, chủ đầu tư MHD Hà Nội cũng hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng đến 80% với lãi suất 0% đến khi nhận nhà. Điều đó phần nào giải quyết bài toán tài chính đồng thời mang đến cơ hội sở hữu không gian sống mới, hiện đại và rộng lớn hơn.

Là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ chung cư, căn hộ khách sạn cao cấp, dự án MHD Trung Văn đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn sở hữu căn hộ tại vị trí tâm điểm với tài chính tối ưu, diện tích đa dạng. Bên cạnh căn hộ chung cư diện tích lớn vừa ra mắt, dự án cũng mang đến lượng lớn căn hộ khách sạn diện tích phù hợp với gia đình trẻ muốn sở hữu không gian sống riêng, tiện nghi hoặc để đầu tư kinh doanh, cho thuê… với giá từ 1,3 tỷ đồng/căn.

"Là một trong số ít dự án sở hữu vị trí "vàng" kết nối, theo đuổi phân khúc căn hộ rộng lớn với chính sách bán hàng hợp lý, ngay từ những ngày đầu mở bán, dự án đã nhanh chóng tạo tiếng vang lớn trên thị trường bất động sản. Sở hữu những căn hộ chất lượng với giá chỉ từ 29 triệu/m2 như MHD Trung Văn ngay lúc này chính là lựa chọn thông minh của người mua nhà khi vừa sở hữu không gian sống đúng gu thẩm mỹ, vừa cân đối được vấn đề tài chính", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

3 lợi thế của dự án MHD Trung Văn

Bên cạnh yếu tố vị trí được nhiều người đánh giá là ưu điểm lớn của dự án, MHD Trung Văn còn sở hữu bộ 3 giá trị hấp dẫn khách hàng.

Tiến độ thi công là một trong những ưu điểm làm nên thành công của dự án. Khởi công từ 2018, dự án MHD Trung Văn với sự chuyên tâm của những người kiến tạo đã nỗ lực vượt qua hàng loạt biến động của thị trường: Dịch bệnh với nhiều đợt giãn cách kéo dài, giá nguyên vật liệu tăng liên tục… để đi đến giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị cất nóc. Đây có thể xem là dự án hiếm hoi mở bán khi đã dần hoàn thiện, khách hàng lựa chọn MHD Trung Văn có thể trực tiếp đến dự án để khảo sát về chất lượng công trình.

Khi công trình hình thành, xem thực tế dự án, anh Đức - một người mua nhà chia sẻ: "Dự án bề thế, bền vững tạo ấn tượng về chất lượng ngay từ lần đầu tiên. Không khí công trường rất sôi nổi, các cán bộ công nhân chăm chú, cẩn thận xây lên từng viên gạch khiến tôi an tâm và quyết định chọn căn hộ tại đây làm nơi an cư cho cả gia đình".

Được biết, MHD Trung Văn hiện tại đã hoàn thiện cơ bản đến tầng 35, dự kiến cất nóc vào đầu năm sau.

Ảnh thi công thực tế dự án MHD Trung Văn.

Không chỉ đảm bảo tiến độ đúng như cam kết, chủ đầu tư còn chú trọng giám sát quá trình triển khai để mang đến thị trường sản phẩm chất lượng với giá cạnh tranh. Là dự án chung cư cao cấp ra mắt quý IV/2021, dự án MHD Trung Văn được chủ đầu tư khẳng định chất lượng công trình được đặt lên hàng đầu.

Với quy hoạch hoàn chỉnh gồm 2 tòa tháp cao 37 và 39 tầng, dự án MHD Trung Văn mang đến không gian sống "all in one" dành cho tất cả cư dân bởi hệ thống tiện ích đa dạng, phong phú, trung tâm thương mại hiện đại, văn phòng… cùng hệ thống đường dạo bộ, cây xanh dày đặc, kỳ vọng mang đến một cuộc sống tiện nghi, hiện đại ngay tại trung tâm thủ đô.

"Cùng với nhiều ưu điểm vượt trội, với chính sách bán hàng ưu đãi, dự án MHD Trung Văn mang đến cơ hội sở hữu căn hộ rộng lớn với tài chính phù hợp dành cho khách hàng", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

