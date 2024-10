Cơ hội sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ với khoảng 4 tỷ đồng cho cư dân Thủ đô

Căn hộ Hà Nội chủ yếu trên 4 tỷ đồng

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2024 của Savills Việt Nam, giá chung cư Hà Nội tiếp tục leo thang: căn hộ sơ cấp tăng 28% so với năm trước, trung bình đạt 69 triệu đồng/m2 trong khi sản phẩm thứ cấp tăng 41% theo năm.

Số căn hộ giao dịch trong quý này đạt 6.840 căn, tăng 226% theo năm. Tính chung tháng 9, 70% số căn hộ được giao dịch có giá trên 4 tỷ đồng. Như vậy ở thời điểm này, với 2-3 tỷ đồng, người dân khó tìm chốn an cư ưng ý.

Tại một số dự án cao cấp mở bán mới tại khu Tây và khu Đông Hà Nội, với số tiền 4 - 5 tỷ đồng người mua nhà chỉ mua được căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích từ 55 - 70m2. Nếu muốn sở hữu căn 3 phòng ngủ thì số tiền khách hàng cần bỏ ra là 6 - 9 tỷ đồng.

Trong giỏ hàng căn hộ phân khúc cao cấp tại Hà Nội nói chung và khu Đông nói riêng, The Fibonan đang là sự lựa chọn của nhiều người với khoảng 4 tỷ đồng sở hữu ngay căn hộ 3 phòng ngủ tiện nghi, rộng rãi.

Những năm qua, khu Đông Hà Nội trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư và người ở thực nhờ sự bùng nổ về hạ tầng giao thông và sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng xã hội và nhà ở. Theo một khảo sát từ Batdongsan.com.vn, lượng tìm kiếm căn hộ tại khu Đông Hà Nội tăng 25% trong quý II/2024 so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu sở hữu nhà ở và đầu tư tại khu vực này ngày càng lớn.

Kể từ khi chính thức mở bán, The Fibonan đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách đầu tư lẫn ở thực và ghi nhận lượng giao dịch ấn tượng. Nhiều khách hàng đánh giá cao về vị trí, không gian sống, chất lượng hoàn thiện và tiến độ xây dựng. Do đó gần 200 khách mua nhà đã quyết định xuống tiền sớm sở hữu căn hộ tại The Fibonan để được hưởng giá bán và chính sách hấp dẫn thời điểm này.

Cụ thể, khi xuống tiền mua trong thời điểm này, khách hàng nhận ngay chiết khấu tới 6% giá trị căn hộ nếu chọn thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, tặng gói nội thất cao cấp tới 80 triệu, miễn phí dịch vụ quản lý trong 2 năm đầu tiên.

Dòng căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án The Fibonan hút khách hàng quan tâm mạnh mẽ (Ảnh: An Phú Invest).

Cơ hội sở hữu VIP Card gia nhập cộng đồng tinh hoa tại The Fibonan

The Fibonan (Công trình tòa nhà hỗn hợp 32 tầng thuộc dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên) tọa lạc tại phố Hướng Dương, sát khu biệt thự Vườn Mai Ecopark. Dự án là lựa chọn cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp nhưng vẫn kết nối thuận tiện với các khu vực trung tâm thành phố.

Tòa tháp The Fibonan sở hữu không gian sống xanh hiếm có (Ảnh: An Phú Invest).

Căn hộ tại The Fibonan được thiết kế với phong cách hiện đại, tối ưu hóa không gian sử dụng. Từ phòng khách, phòng ngủ cho đến khu bếp đều được bố trí hợp lý, giúp gia chủ dễ dàng tận hưởng cuộc sống tiện nghi và sang trọng với điểm nhấn chính là ban công rộng thoáng cùng hệ cửa kính Low-E tràn viền đem lại cho cư dân ngắm tầm nhìn panorama toàn cảnh thành phố, đồng thời tận hưởng không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Bên cạnh đó, chất lượng xây dựng tại The Fibonan cũng là một trong những điểm cộng tạo nên sức hút mạnh mẽ của dự án trong thời gian qua. Mọi căn hộ đều được trang bị nội thất cao cấp, từ hệ thống điều hòa âm trần, tủ bếp cho đến thiết bị vệ sinh từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Căn hộ mẫu tại tòa căn hộ cao cấp The Fibonan (Ảnh: An Phú Invest).

The Fibonan còn mang đến hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu sống của cư dân. Các tiện ích nổi bật có thể kể tới như: hồ bơi sinh thái Biodesign theo tiêu chuẩn Ý, phòng gym hiện đại, khu vui chơi trẻ em, công viên cây xanh và đặc biệt là tổ hợp 5 sao tại tầng mái (chill rooftop) với rạp chiếu phim ngoài trời, quầy bar, đài thiên văn, sân golf mini... Đây không chỉ là nơi cư dân thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng mà còn là không gian để tổ chức các sự kiện, buổi tiệc cùng bạn bè và gia đình.

Ngoài ra, cư dân The Fibonan cũng dễ dàng tiếp cận các tiện ích ngoại khu cao cấp như trường học quốc tế, bệnh viện, trung tâm mua sắm và khu giải trí, chỉ cách vài phút di chuyển. Với vị trí gần các tuyến đường huyết mạch và hệ thống giao thông công cộng, việc di chuyển từ The Fibonan đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận thuận tiện.

Với mức giá chỉ nhỉnh 4 tỷ đồng, cùng với các chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt và nhiều ưu đãi hấp dẫn, The Fibonan hứa hẹn là lựa chọn cho cả nhu cầu ở và đầu tư sinh lời.

