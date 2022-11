Cơ hội mua nhà giữa lúc thị trường bất động sản trầm lắng

Người mua nhà lo lắng giữa lúc thị trường thiếu hụt nguồn cung

Năm 2022 từng được kỳ vọng là một năm "bản lề" mở ra giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế sau hơn 2 năm chịu tác động bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong gần 3 quý đầu năm và tháng đầu quý IV, bất động sản chứng kiến sự khan hiếm nguồn cung và ảnh hưởng lớn từ chính sách "siết" van tín dụng.

Số liệu tổng hợp báo cáo của Bộ Xây dựng, từ đầu năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản chưa có sự cải thiện về nguồn cung. Số lượng căn hộ nhà ở mới được đưa ra thị trường chỉ bằng khoảng 40% so với cùng thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Còn theo dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản (VARS), nguồn cung bất động sản đang có xu hướng giảm rõ rệt, nguồn cung hiện tại chủ yếu thuộc phân khúc trung - cao cấp, cao cấp với mức giá không phù hợp với đa số người dân có nhu cầu ở thực. Tỷ lệ hấp thụ trong quý III/2022 chỉ đạt 33,5%, giảm mạnh so với giai đoạn nửa đầu năm; lượng giao dịch giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng vốn bất động sản gặp khó và lãi suất tăng khiến khách hàng do dự trong các quyết định mua.

Thị trường bất động sản đang khan hiếm các sản phẩm chung cư, nhà ở vừa túi tiền (Ảnh: Ecolife).

Theo các chuyên gia của VARS, dù tình hình giao dịch có dấu hiệu sụt giảm nhưng thị trường bất động sản chưa rơi vào suy thoái bởi sự quan tâm và nhu cầu vẫn ở mức cao.

Chuyên gia kinh tế, giai đoạn cuối năm, thị trường bất động sản sẽ có sự thanh lọc mạnh mẽ. Đơn cử như phân khúc căn hộ, các chuyên gia đánh giá dòng căn hộ hạng sang, hàng hiệu sẽ không được chú ý nhiều trong thời gian tới, ít nhất là trong quý IV/2022 bởi phần đông người dân Việt Nam vẫn chỉ đạt mức thu nhập trung bình. Dòng căn hộ trung cấp, nhà ở vừa túi tiền sẽ là sản phẩm được lựa chọn tìm mua nhiều trong thời gian tới. Khi nguồn cung căn hộ tiếp tục hạn chế, các dự án mở bán căn hộ trung cấp, vừa túi tiền sẽ được nhà đầu tư cũng như người ở thực săn đón.

Cơ hội mua nhà cuối năm

Trước sự trầm lắng và thiếu hụt nguồn cung của thị trường bất động sản trong năm 2022, những sản phẩm đã đi vào bàn giao, của chủ đầu tư uy tín… được cho là có lợi thế hơn. Cuối năm là lúc các chủ đầu tư tung ra hàng loạt chính sách để kích cầu. Nếu nắm bắt cơ hội, tận dụng thời điểm, người mua nhà có thể sở hữu tổ ấm và hưởng nhiều lợi thế.

Nằm tại thành phố biển Quy Nhơn năng động và đầy tiềm năng, EcoLife Riverside hội tụ đủ các yếu tố lợi thế giữa thời điểm thị trường nhiều khó khăn. Công trình xanh theo tiêu chuẩn quốc tế EDGE tại Quy Nhơn, đã đi vào bàn giao vận hành và có cư dân về sinh sống, sở hữu mức giá từ 25 triệu đồng/m2. Đây chính là những yếu tố giúp EcoLife Riverside hấp dẫn khách hàng.

Một góc xanh dự án EcoLife Riverside đang hút khách hàng ở thực tại Quy Nhơn (Ảnh: Ecolife).

Nhằm lan tỏa xu hướng sống xanh đến đại chúng, EcoLife Riverside tung hàng loạt chính sách mua nhà hướng đến việc tạo dựng cộng đồng sống xanh tại Quy Nhơn như: Chiết khấu ngay lên đến 2% khi khách hàng mua theo nhóm, mua cùng bạn bè người thân.

Với việc thanh toán từ 450 triệu đồng trong vòng 12 tháng, nhận nhà ở ngay, EcoLife Riverside thấu hiểu "nỗi khó" và giúp khách hàng giảm bớt được gánh nặng tài chính, linh hoạt dòng tiền. Bên cạnh đó dự án còn hỗ trợ lãi suất ngân hàng lên đến 12 tháng, tặng gói hoàn thiện nội thất lên tới 180 triệu đồng dành cho 25 khách hàng mua nhà đầu tiên từ ngày 16/11 đến 15/12, ưu đãi chiết khấu lên tới 11%…

Lễ hội sắc màu của Trường Mầm non GCA tại EcoLife Riverside - một trong nhiều chương trình có sự phối kết hợp với đơn vị quản lý tòa nhà Ecolife được nhiều phụ huynh, học sinh yêu thích (Ảnh: Ecolife).

Được quản lý và vận hành bởi Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Ecolife - đơn vị có gần 10 năm kinh nghiệm trong quản lý hàng chục dự án trong cả nước, chất lượng cuộc sống của cư dân tại EcoLife Riverside được chăm chút tối đa từ không gian sống luôn đảm bảo trong lành, sạch sẽ đến duy trì sự gắn kết trong cộng đồng xanh. Nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động như: Ngày hội sống xanh, Tiệc BBQ tại vườn mái, Tết trung thu, giáng sinh, Tết nguyên đán, Tết thiếu nhi, Ngày chủ nhật xanh...

"Chăm sóc, nuôi dưỡng và mang hơi thở xanh vào từng nhịp sống của cư dân chính là kim chỉ nam trong hoạt động quản lý và vận hành tại EcoLife Riverside", đại diện Công ty Bất động sản Ecolife chia sẻ.

