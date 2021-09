Cơ hội đầu tư sinh lời cùng T&T City Millennia

Dân trí Nhờ lợi thế quỹ đất, quy hoạch và tiềm năng sinh lời, bất động sản đô thị vệ tinh T&T City Millennia đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Tiềm năng của bất động sản đô thị vệ tinh

Khu vực nội đô của các thành phố lớn, điển hình là TPHCM không có đủ quỹ đất để phát triển các đô thị quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu ở thực đang gia tăng không ngừng. Theo nhận định từ VNDirect, việc "di cư" đến các đô thị vệ tinh lân cận TPHCM tiếp tục là xu hướng trong năm 2021. Làn sóng đầu tư bất động sản đô thị vệ tinh cũng vì thế bắt đầu dịch chuyển mạnh.

Trong những năm gần đây, hạ tầng kết nối giữa TPHCM với vùng vệ tinh được đẩy mạnh, hình thành nhiều điểm kết nối quan trọng. Trong đó, Long An có lợi thế lớn khi nằm ngay vị trí cửa ngõ Tây Nam Sài Gòn, sở hữu diện tích giáp ranh TPHCM nhiều nhất, quỹ đất còn lớn và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Theo khảo sát, giá đất một số nơi tại Long An trong những năm qua đã tăng nhiều lần so với những năm trước đây bởi định hướng quy hoạch mở rộng của TPHCM. Khi kết nối hạ tầng hoàn thiện, giá trị bất động sản tại đây được dự đoán sẽ còn tăng.

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, các đại đô thị xanh - thông minh sẽ tiếp tục tạo ra sức nóng và dẫn dắt trên thị trường khi xu hướng giãn dân và xây dựng đô thị vệ tinh bền vững là chủ trương lâu dài. Hội tụ nhiều lợi thế để phát triển mô hình đô thị này, Long An hứa hẹn không chỉ là điểm đến an cư của cộng đồng cư dân trẻ năng động, giới doanh nhân, chuyên gia nước ngoài,… mà còn thu hút dòng vốn đầu tư phía Nam trong thời gian tới.

Cơ hội đầu tư tại đô thị T&T City Millennia

Với quy mô lên đến 267 ha, sở hữu cảnh quan sinh thái rộng lớn cùng các hạng mục tiện ích được đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng, T&T City Millennia được kiến tạo mang tầm vóc quốc tế, thiết lập chuẩn mực sống hiện đại tại Long Hậu, Cần Giuộc (Long An) - đô thị vệ tinh trọng điểm của TPHCM.

Đại đô thị T&T City Millennia tọa lạc ngay vị trí kết nối chiến lược vùng của Long An và TPHCM, mất khoảng 15 phút để đến Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7; ước tính 30 phút để đến trung tâm quận 1, kề cận cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến Metro số 4 kết nối các quận trung tâm TPHCM, cảng container quốc tế SPTC, cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Tân Cảng Hiệp Phước, cảng quốc tế Long An...

Sức bật từ hạ tầng giúp T&T City Millennia thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Là sản phẩm tâm huyết, chủ đầu tư lựa chọn Belt Collins International - đơn vị tư vấn, thiết kế cảnh quan và quy hoạch nổi tiếng thế giới gần 70 năm kinh nghiệm. T&T City Millennia là sự giao thoa giữa các nền văn hóa, công trình kiến trúc có bề dày lịch sử lâu đời, biểu tượng văn hóa một thời của nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Ảnh phối cảnh T&T City Millennia (trực thuộc Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp).

Tại T&T City Millennia, tinh hoa kiến trúc của các quốc gia châu Âu, châu Á và các nền văn hóa đa bản sắc được thể hiện rõ nét qua từng phân khu. Theo đó, các cư dân được trải nghiệm và tận hưởng phong cách sống khác biệt.

Gần 70% diện tích dự án dành cho hệ thống cảnh quan thiên nhiên, tích hợp chuỗi tiện ích "all in one" với các tiện ích nghỉ dưỡng như bể bơi, khu vực vui chơi dành cho trẻ em, khu vực giải trí, thể thao, phố ẩm thực, gian hàng cho khách tham quan, trung tâm thương mại ven sông, trường học quốc tế liên cấp,… phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt, mua sắm ngay tại không gian sống.

Đại đô thị T&T City Millennia sẽ cung ứng ra thị trường các sản phẩm phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng, đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư sinh lời và du lịch, giải trí, như nhà phố thương mại, biệt thự liền kề, biệt thự song lập, biệt thự vườn…

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án hiện đã hoàn chỉnh về mặt pháp lý. Khi lựa chọn các sản phẩm của đại đô thị T&T City Millennia, khách hàng sẽ được nhận sổ sở hữu. Tiến độ thực tế của dự án đã hình thành nhiều hạng mục nổi bật.

"Pháp lý dự án luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư. Theo đó, sự minh bạch về pháp lý của T&T City Millennia không chỉ giúp nhà đầu tư an tâm lựa chọn mà còn là tiền đề cho tiềm năng gia tăng giá trị", đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Tiềm năng đầu tư tại đại đô thị T&T City Millennia còn sở hữu bảo chứng từ thương hiệu T&T và Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) - nhà phát triển dự án và môi giới bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Sau lễ ký kết hợp tác chiến lược cùng T&T Land - thành viên Tập đoàn T&T, Khải Hoàn Land là đơn vị phát triển và phân phối độc quyền tất cả các dự án mang thương hiệu T&T trên toàn quốc, mở đầu là đại đô thị T&T City Millennia và hàng loạt dự án sắp được ra mắt.

Trên thị trường bất động sản, Khải Hoàn Land có thị phần phân phối lớn, là đối tác chiến lược của nhiều chủ đầu tư cùng hệ thống chi nhánh quy mô tập trung rộng khắp trải dài từ Nam ra Bắc. Đảm bảo cho sự thành công của đại đô thị T&T City Millennia, hiện Khải Hoàn Land phối hợp cùng chủ đầu tư triển khai các hoạt động quan trọng cho sự kiện mở bán dự án trong thời gian tới.

Để nắm bắt cơ hội đầu tư từ đại đô thị T&T City Millennia, nhà đầu tư liên hệ trực tiếp đến Khải Hoàn Land để được tư vấn chi tiết.

Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land

Địa chỉ: Tòa nhà Khải Hoàn, 5-7-9-11 Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM.

Website: https://khaihoanland.vn/tin-tuc/chi-tiet/Ky-vong-ve-dai-du-an-sanh-tam-quoc-te-quy-mo-gan-300ha-023

Trường Thịnh