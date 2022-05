Cơ hội đầu tư Shophouse B8 - B26 The Center

Phân khu The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence, Thị trấn Địa Trung Hải, Phú Quốc (Ảnh phối cảnh minh họa).

Shophouse đáp ứng gu đầu tư tại Phú Quốc

Thiết kế shophouse tại The Center bắt mắt với chiều cao 5 tầng và 2 mặt tiền rộng 8-15 m, đảm bảo đa dạng công năng. Tại đây, chủ sở hữu có thể khai thác linh hoạt kinh doanh, đặc biệt tập trung vào 6 ngành hấp dẫn hiện nay gồm: Kinh doanh lưu trú, F&B, spa, thời trang, nghệ thuật, du lịch - lữ hành… tạo thành một điểm đến nhiều trải nghiệm cho khách du lịch.

Ngay cạnh dãy shophouse B8 - B26 tại The Center là 8 tòa cao ốc thuộc Sun Grand City Hillside Residence, vì thế đây được ví như dãy shophouse khối đế của dự án. "Bộ sưu tập" này sở hữu lợi thế vị trí gần đồi, nhờ vậy không khí mát mẻ quanh năm, trở thành điểm dừng chân để nghỉ ngơi và tận hưởng không gian thiên nhiên thuần khiết. Nguồn khách đến từ cư dân tại các tòa cao ốc kế cận góp phần gia tăng giá trị cho shophouse.

Phối cảnh minh họa không gian kinh doanh tại các shophouse thuộc The Center.

Trong tương lai, shophouse đỉnh đồi tại The Center còn được bố trí thêm trục cảnh quan trên đồi với con đường titan và trường thành trên đỉnh núi. Một con đường đẹp nằm trên đỉnh cao nhất của ngọn đồi sẽ dần hiện hữu, gợi nhắc những hồi tưởng và dòng chảy ký ức về lịch sử với không gian huyền bí và nhiều câu chuyện huyền thoại. Từ ngọn hải đăng đầu tiên cho đến các khu vườn trù phú, bậc thang thánh đường và quảng trường suối nguồn… tất cả giúp du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên Phú Quốc trên đỉnh đồi cao nhất của thị trấn, phản ánh văn hóa và tâm hồn con người Phú Quốc nói riêng và con người Việt Nam nói chung.

Khu vực sân các dãy shophouse còn được "may đo" không gian rộng thoáng trước cửa, thuận tiện cho hoạt động kinh doanh ngoài trời, đảm bảo hình thành những tuyến phố thương mại sầm uất kéo dài.

Rộng mở tiềm năng đầu tư tại The Center

Đầu tư shophouse với mục tiêu kinh doanh, cho thuê dài hạn, đồng nghĩa với việc nơi đó phải là điểm đến thu hút dòng khách lớn, được duy trì đều đặn. Một trong những yếu tố tạo cơ hội đầu tư, kinh doanh sinh lời tại Phú Quốc của shophouse The Center đó là bệ phóng vững chắc từ tăng trưởng du lịch ở đảo ngọc. Chỉ tính riêng 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ, Phú Quốc đón hơn 132.000 lượt khách đến tham quan, du lịch và phần lớn khách du lịch đi theo tour, tuyến quy mô gia đình. Theo kế hoạch, thành phố Phú Quốc đặt mục tiêu năm 2022 đón 2 triệu lượt du khách, tăng 215,4%; trong đó, khách quốc tế 500.000 lượt.

Phối cảnh khu vực quảng trường phía trước các shophouse.

Tại đối thoại "Nhận diện xu hướng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong bối cảnh mới", một chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cho rằng, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam, trong những năm vừa qua phát triển khá nhanh với nhiều sản phẩm như biệt thự, shophouse, condotel... Hiện nay, các thương hiệu đối tác nổi tiếng thế giới đã xuất hiện tại nhiều thị trường du lịch biển. Đây chính là điều kiện để các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Cùng quan điểm, giới chuyên gia đánh giá du lịch Phú Quốc sẽ nhanh chóng phục hồi trở lại. Bên cạnh lợi thế vẻ đẹp thiên nhiên trời phú, du lịch Phú Quốc còn chuyển mình nhờ lực đẩy từ hạ tầng giao thông cùng nhiều công trình, sản phẩm du lịch mới lạ, đặc sắc. Du khách đến Phú Quốc có thể trải nghiệm hệ sinh thái du lịch toàn diện do các ông lớn kiến tạo, điển hình có thể kể đến tổ hợp thương mại giải trí Central Village, Cầu Hôn, show trình diễn Sun Signature Show… do Sun Group phát triển, cho đến các tiện ích về cảnh quan như quảng trường, đài phun nước, vườn treo, tiểu cảnh… Các tuyến shophouse theo chủ đề với quy hoạch và thiết kế đồng bộ như The Center, hài hòa giữa yếu tố bản địa kết hợp cùng chủ đề độc đáo được đánh giá có nhiều tiềm năng kinh doanh.

Không gian cảnh quan của phân khu shophouse The Center (Ảnh phối cảnh minh họa).

Không chỉ vậy, việc nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch cũng góp phần giúp loại hình shophouse gắn với du lịch, nghỉ dưỡng có cơ hội tăng giá theo thời gian. Chưa kể, chủ đầu tư The Center luôn chú trọng các hoạt động marketing cho điểm đến bằng chuỗi lễ hội, sự kiện quanh năm.

Shophouse The Center được thiết kế bài bản cùng đa dạng ngành nghề, giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn và tối ưu hiệu quả kinh doanh về sau. Để gia tăng giá trị sinh lời của dự án, chủ đầu tư còn đưa ra hỗ trợ gói ưu đãi một phần chi phí hoàn thiện shophouse để thúc đẩy chủ nhân nhanh chóng đưa ra phương án kinh doanh, tạo sức sống cho các khu vực thương mại dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của lượng du khách khủng đến với Thị trấn Địa Trung Hải. Chẳng hạn mới đây, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) đưa ra các gói hỗ trợ tiềm năng, tương ứng mức hỗ trợ 2 - 4 triệu đồng/m2 xây dựng tùy theo vị trí của sản phẩm cho chủ sở hữu shophouse tại Thị trấn Địa Trung Hải, Phú Quốc. Chương trình áp dụng cho shophouse hoàn thiện, mở cửa kinh doanh trước ngày 30/11/2022 và duy trì kinh doanh tối thiểu 24 tháng. Tổng giá trị chương trình ưu đãi lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Với thiết kế bài bản, chủ nhân các shophouse The Center có thể kinh doanh đa dạng loại hình (Ảnh phối cảnh minh họa).

Với The Center, ngoài chính sách ưu đãi có thể chờ đợi trong thời gian tới, Sun Property còn cam kết hỗ trợ chủ sở hữu shophouse tìm kiếm đối tác, thương hiệu uy tín về triển khai hoạt động kinh doanh hay đẩy mạnh hoạt động hợp tác chéo với đối tác của Sun Group, nội bộ Sun Group, bao gồm việc mở văn phòng đại lý bất động sản, phòng vé, công ty lữ hành, showroom nội thất… mang đến cơ hội cho chủ sở hữu, đảm bảo dòng lợi nhuận từ khai thác kinh doanh.

