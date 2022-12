Cơ hội đầu tư bất động sản thời kỳ thanh lọc thị trường

Thị trường nhiều biến động

Thời điểm này những năm trước, các giao dịch tăng trưởng sôi động, từ chung cư cho tới đất nền. Tuy nhiên, năm nay khi kinh tế có nhiều biến động, người mua càng thận trọng khi lựa chọn sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như khả năng thanh khoản.

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam về thị trường bất động sản quý III/2022 cho thấy, nguồn cung bất động sản đang có xu hướng giảm rõ rệt. Tỷ lệ hấp thụ trong quý III/2022 chỉ đạt 33,5%, giảm mạnh so với giai đoạn nửa đầu năm; lượng giao dịch giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dòng vốn Bất động sản gặp khó và lãi suất tăng khiến nhà đầu tư do dự trong các quyết định đầu tư. Giá bán có dấu hiệu chững lại, một số dự án đã phải sử dụng chính sách bán hàng linh hoạt, chiết khấu, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, cam kết mua lại...

Từ nhận định về diễn biến của thị trường địa ốc hiện tại, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, bất động sản sẽ gặp nhiều thách thức và khó khăn. Nhưng có một yếu tố quan trọng có thể thấy là hạn chế tình trạng "sốt ảo" như trước đây. Khó khăn này được xem như là cơ hội để thị trường bất động sản định hình giá trị thực giúp nhiều người dân có thể chạm tay vào giấc mơ sở hữu bất động sản.

Nhiều nhà đầu tư cũng chuộng mua vào thời điểm thị trường "nguội" vì tin rằng sẽ tiếp cận được giá tốt.

Nhà đầu tư chọn lọc giá trị thật

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, mặc dù tình hình giao dịch có dấu hiệu sụt giảm nhưng khẳng định thị trường bất động sản chưa rơi vào suy thoái bởi sự quan tâm và nhu cầu vẫn ở mức cao. Hiện tượng "sốt đất", "bong bóng" gần như không còn xuất hiện, hoạt động đầu cơ giai đoạn này gần như bị triệt tiêu. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính mua nhà để đầu tư phải được tính toán một cách thận trọng, hướng vào những sản phẩm phục vụ nhu cầu thực.

Hiện nay, những dự án có giá cạnh tranh, vị trí đắc địa, thuận tiện kết nối với các đô thị vệ tinh, đón đầu xu hướng giãn dân của TPHCM tại các vùng giáp ranh đang có lợi thế. Có thể kể đến một số khu vực như TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An (Bình Dương); TP Biên Hòa (Đồng Nai); Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức (Long An)… Trong đó, Long An có lợi thế là giá bất động sản còn thấp so với các khu vực lân cận, hạ tầng những năm gần đây được chú trọng phát triển…

Những đô thị vệ tinh của TPHCM với hạ tầng đồng bộ vẫn luôn thu hút các nhà đầu tư (Ảnh: Thúy Hằng).

Một trong các địa phương hút vốn đầu tư bất động sản của Long An là Cần Giuộc - nằm ngay cửa ngõ Nam Sài Gòn. So với các quận trung tâm TPHCM, giá bất động sản Cần Giuộc vẫn còn "mềm". Ngoài ra, hạ tầng giao thông đang trong quá trình hoàn thiện cũng được xem là "đòn bẩy" quan trọng được kỳ vọng sẽ tác động đến mặt bằng giá bất động sản Cần Giuộc. Hiện nhiều công trình trọng điểm tăng cường kết nối đến TPHCM đã khởi công như dự án đường Vành đai 3 TPHCM, ĐT826E… Cần Giuộc đang định hướng trở thành trung tâm đô thị và công nghiệp, giữ vai trò quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ở góc độ người tiêu dùng, bên cạnh việc chọn bất động sản có vị trí đắc địa, hưởng lợi thế kết nối hạ tầng của các vùng lân cận… thì việc sở hữu một không gian sống lý tưởng cũng luôn được đặt lên hàng đầu. Theo đó, dù là đầu tư hay mua ở, khách hàng luôn chọn những dự án với nhiều dịch vụ tiện ích thuận tiện và cao cấp như trung tâm thương mại, mua sắm, vui chơi, giải trí… tạo nên sự sầm uất và tiện nghi cho cư dân như sống giữa lòng phố thị. Ngoài ra, những dự án có chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm hỗ trợ tối ưu và giảm áp lực tài chính cho khách hàng trong thời điểm này cũng được quan tâm: hỗ trợ thanh toán linh hoạt làm nhiều đợt, thanh toán 30% đến khi nhận bàn giao, tăng thời gian ân hạn gốc và lãi suất 0%, duyệt hồ sơ nhanh chóng…