Có gì đặc biệt bên trong nhà máy nội thất xanh, "xịn" bậc nhất thế giới?

Vestre đã giảm thêm lượng lớn khí thải CO2 sau khi chính thức khai trương nhà máy mới - The Plus. The Plus đã sẵn sàng để trở thành tòa nhà công nghiệp đầu tiên đạt được chứng nhận BREEAM (Phương pháp đánh giá môi trường cơ sở nghiên cứu xây dựng). Bên trong nhà máy mới của Vestre được chia thành các khu vực với màu khác nhau (Ảnh: Einar Aslaksen).