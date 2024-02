Chuỗi tiện ích kép cho trải nghiệm đa sắc thái tại The Origami

The Origami đủ đầy trải nghiệm cho gia đình đa thế hệ

Là người nhận nhiệm vụ tìm nơi an cư mới cho gia đình ba thế hệ, chị Nguyễn Thị Minh Châu (42 tuổi) chia sẻ, việc này khiến chị đau đầu một thời gian dài. "Căn hộ tôi cần vừa phải có không gian yên tĩnh, thoáng đãng cho ông bà, vừa là môi trường tốt để hai bé học tập và phát triển đam mê, lại vừa phải kết nối với thiên nhiên để hai vợ chồng thư giãn sau giờ làm việc, rèn luyện sức khỏe thể chất…", chị cho biết.

Dù đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe nhưng khi đặt chân đến The Origami, phân khu mang tinh thần của đất nước mặt trời mọc thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park (thành phố Thủ Đức, TPHCM), chị Châu bị chinh phục bởi không gian sống của phân khu chuẩn Nhật này.

Chị Châu cho biết rất ấn tượng với quy hoạch chỉn chu, bài bản của The Origami. Phân khu nằm ngay cửa ngõ phía bắc của đại đô thị Vinhomes Grand Park, tiếp giáp với sông Đồng Nai, sông Tắc và kết nối trực tiếp với đại công viên quy mô 36 ha lấy cảm hứng từ khu vườn Gardens by the Bay nổi tiếng của Singapore… Nhờ đó, môi trường sống tại đây thoáng đãng, trong lành với sắc xanh hiện hữu khắp nơi.

Không chỉ hưởng lợi từ mảng xanh của toàn dự án, The Origami còn có cho riêng mình những dấu ấn cảnh quan mang đậm chất Nhật như cổng trời Torri, cầu gỗ đỏ, vườn thiền, hồ cá Koi, vườn Nhật quy mô 8.000 m2…

The Origami chiều lòng cư dân bằng hệ thống tiện ích kép.

"Ba mẹ tôi rất hài lòng khi được sống trong căn hộ thoáng đãng nhưng rất tiện nghi The Origami. An cư ở đây, ông bà thuận tiện xuống sân dạo bộ, tập thể dục, kết nối với những người bạn mới. Với các bạn nhỏ, The Origami lại có rất nhiều tiện ích hấp dẫn như hồ bơi, công viên nước, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời…", chị Châu hào hứng chia sẻ sau khi đưa cả gia đình về sống tại căn hộ 3 phòng ngủ của The Origami.

Sống tại Vinhomes Grand Park, mọi nhu cầu của các thế hệ trong gia đình chị Châu đều được đáp ứng với các đại tiện ích đẳng cấp. Các bạn nhỏ tiếp cận chất lượng giáo dục quốc tế từ hệ thống trường học Vinschool, Brighton College, KGS… nội khu.

Cả gia đình có thể dễ dàng chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện Vinmec hay mua sắm, giải trí, ăn uống… tại trung tâm thương mại Vincom Mega theo mô hình "Life-Design Mall" quy mô 50.000m2 sắp khai trương. Việc di chuyển cũng được đảm bảo bởi hệ thống giao thông xanh như xe buýt điện VinBus, dịch vụ taxi Xanh SM…

Hơn cả một phân khu chuẩn Nhật

Bên cạnh việc chinh phục khách hàng bằng hệ tiện ích kép vượt trội với nhiều hạng mục đã đi vào vận hành, Vinhomes Grand Park còn ghi điểm nhờ tính pháp lý vững chắc, xây dựng hoàn thiện.

"Tôi còn rủ vợ chồng em trai về đây sinh sống bởi dự án đã hoàn thiện, có thể vào ở ngay. Đại gia đình sẽ có nhiều cơ hội gắn kết như cùng nhau tổ chức tiệc nướng, tham gia các hoạt động văn hóa, hoặc tương lai cùng nhau vui chơi tại VinWonders", chị Châu chia sẻ.

Đời sống cư dân tại đây đảm bảo an toàn khi hệ thống an ninh nâng cấp thường xuyên; cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật… được duy trì, chăm sóc chỉn chu; hotline hỗ trợ 24/7, app cư dân Vinhomes Resident… hoạt động xuyên suốt, kịp thời giải quyết các tình huống khẩn cấp.

The Origami vun bồi đời sống tinh thần lẫn thể chất cho cư dân

Khu đô thị cũng phát triển các câu lạc bộ cộng đồng như Sống vui - khỏe, Sống xanh - văn minh - đẳng cấp với nhiều hoạt động đa dạng, tạo nên một cộng đồng thân thiện, gắn kết. Khu đô thị cũng là điểm đến của các sự kiện, lễ hội văn hóa - nghệ thuật - thể thao quy mô, có thể kể đến lễ hội Hàn Quốc K-Festival, Canival Light, Light Up Grand Park, các giải chạy, các hoạt động của thành phố…

Thế mạnh của The Origami càng được củng cố khi tọa lạc ở vị trí đắc địa thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park. Đây là một trong những phân khu có nhiều tiềm năng trong việc kết nối giao thông khi tiếp giáp với các tuyến đường huyết mạch, cơ sở hạ tầng giao thông phát triển.

Vừa qua, cầu Long Đại kế bên dự án đã chính thức thông xe, đường đi từ phường Long Bình sang Long Phước rút ngắn từ 10km xuống còn 500m, tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển và kết nối khu vực.

Bên cạnh đó, đường vành đai 3 đi xuyên tâm Vinhomes Grand Park đang được gấp rút thi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2026, giúp cư dân nhanh chóng kết nối với trung tâm thành phố cùng các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, cũng như các thành phố vệ tinh Long An, Đồng Nai…