Chuỗi dự án NovaWorld hấp dẫn nhà đầu tư dịp 30 năm thành lập NovaGroup

Hàng loạt ưu đãi thu hút nhà đầu tư

Đánh dấu hành trình 30 năm thành lập và phát triển, từ ngày 16/8 đến 30/9, NovaGroup tổ chức chuỗi sự kiện mừng sinh nhật tại Novaland Gallery (2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM). Chương trình bao gồm nhiều hoạt động sôi nổi, hào hứng như trưng bày mô hình bánh kem khổng lồ, triển lãm siêu xe và du thuyền, hội thảo - tọa đàm cập nhật thông tin thị trường từ các chuyên gia đầu ngành và biểu diễn âm nhạc nghệ thuật ấn tượng. Chuỗi sự kiện kỳ vọng không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị mà còn giúp khách hàng, nhà đầu tư nắm bắt các thông tin hữu ích về thị trường cũng như các sản phẩm, dịch vụ của tập đoàn.

Nhân sự kiện đặc biệt này, nhiều dự án, phân khu mới ở mảng bất động sản (BĐS) đô thị và bất động sản du lịch cũng được "chào sân" và thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư như The Grand Sentosa (TPHCM), NovaWorld Mui Ne - Marina City (Bình Thuận), phân khu Olympic dự án NovaWorld Phan Thiet)… Đây đều là những dự án quy mô lớn, gây chú ý trên thị trường nhờ chuỗi sản phẩm đa dạng cùng hàng trăm tiện ích đáp ứng nhu cầu ở và đầu tư lâu dài, bền vững.

Khách hàng tới check-in và tìm hiểu dự án trong chuỗi sự kiện được tặng 100 triệu đồng khi giao dịch các sản phẩm BĐS.

Bên cạnh đó, điều thu hút giới đầu tư BĐS và người mua nhà đến với sự kiện là loạt ưu đãi đặc biệt hiếm có. Tiêu biểu phải kể đến ưu đãi Nova30 chiết khấu lên đến 5%, ưu đãi lịch thanh toán đến 15%, ưu đãi Novaloyalty đến 5%, cơ hội 100% nhận quà giá trị… cùng nhiều quà tặng khác.

Có mặt tại sự kiện, diễn viên Trương Ngọc Ánh - còn được biết đến như một nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp - đánh giá, đây là cơ hội hiếm để tìm hiểu và đầu tư vào bất động sản của Novaland với mức ưu đãi "chưa từng có".

Diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh ấn tượng với những ưu đãi "chưa từng có".

"Các ưu đãi chào mừng 30 năm ngày thành lập là cơ hội nghìn năm có một. Bản thân Ngọc Ánh cũng cố gắng sắp xếp tài chính, chốt vài căn để làm "của để dành" cho con", nữ diễn viên chia sẻ.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chủ tịch công ty TNHH Ngôi sao Thái An, đồng thời cũng là một đối tác đã đồng hành lâu năm với Novaland cho biết: "Tôi đã đầu tư vào khá nhiều sản phẩm của Novaland bởi tôi tin tưởng vào tiềm năng sinh lời của các dự án do Novaland phát triển." Bên cạnh đó, bà cũng chia sẻ sẽ tiếp tục giới thiệu và lan tỏa các cơ hội đầu tư đến với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước của Ngôi sao Thái An.

Doanh nhân Việt kiều Ba Lan Triệu Minh Ngô - đối tác của Ngôi sao Thái An (vị trí thứ 3 từ trái sang) - đã đầu tư một căn biệt thự Lagoon thuộc dự án NovaWorld Ho Tram khi đến sự kiện NOVA30..

NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram là tâm điểm chú ý

Một trong những dự án thu hút sự quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư, khách hàng trong sự kiện lần này là Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu). Dự án sở hữu vị trí đẹp dọc bờ biển Hồ Tràm - một trong những bờ biển nguyên sơ đẹp nhất hành tinh - cùng khoảng cách di chuyển hơn 2 giờ từ TPHCM.

Với quy mô khoảng 1.000 ha, dự án cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm second-home (ngôi nhà thứ 2). Các phân kỳ độc đáo như Long Island, Habana Island, Morito, The Tropicana… luôn thu hút sự chú ý lớn trên thị trường bất động sản mỗi đợt ra mắt.

NovaWorld Ho Tram thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư nhờ lợi thế thiên nhiên kế rừng, cận biển.

Doanh nhân Đinh Thị Chính (TPHCM) nhận định sự cuốn hút của NovaWorld Ho Tram không chỉ ở vị trí đắc địa giữa thiên nhiên thuần khiết, mà còn đến từ hệ tiện ích đẳng cấp, đặc biệt là bến du thuyền sang trọng. Đây cũng là lý do chính khiến chị quyết định đầu tư vào second-home NovaWorld Ho Tram ngay khi đặt chân đến.

"Tôi biết đến Novaland qua bạn bè và đã tìm hiểu các sản phẩm nghỉ dưỡng của tập đoàn từ năm 2020. Chỉ có Novaland mới mang lại cho tôi sự ưng ý vì những tiện ích đặc quyền như bến du thuyền, giúp tôi có niềm vui khi sở hữu bất động sản tại dự án", nữ doanh nhân chia sẻ.

Không chỉ NovaWorld Ho Tram nhận được sự quan tâm, dự án NovaWorld Phan Thiet cũng gây ấn tượng mạnh qua sự kiện giới thiệu phân khu Olympic ngay trong chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 30 năm.

Nhà đầu tư háo hức tìm hiểu cơ hội vàng để đầu tư second-home tại NovaWorld Phan Thiet.

Là một nhà đầu tư từ Hà Nội và lần đầu tiên đến với Novaland Gallery, chị Nguyễn Thị Thủy đánh giá cao về quy mô các dự án và chất lượng tiện ích trong các không gian sống mà Novaland đang phát triển cho cư dân. Sau khi được tư vấn về NovaWorld Phan Thiet, chị Thủy quyết định đầu tư vào phân kỳ Olympic.

"Nhìn từ sa bàn, tôi thấy khu biệt thự này rất gần các tiện ích thể thao, khu sân golf, gym, spa… lại gần biển. Có một căn second-home ở đây sẽ giúp gia đình tôi xua tan mệt mỏi, lấy lại tinh thần khi về đây nghỉ dưỡng. Những chính sách ưu đãi cùng giải pháp tài chính trong dịp này cũng khá phù hợp với các nhà đầu tư để sở hữu các sản phẩm BĐS du lịch nghỉ dưỡng giàu tiềm năng này, nhất là khi sức bật lớn khi sắp tới cao tốc được hoàn thiện và dự án cũng đang dần thu hút một lượng lớn khách du lịch", chị Nguyễn Thị Thủy hào hứng chia sẻ.

Nhà đầu tư Nguyễn Thị Thủy đã sở hữu 1 căn second-home Florida, cũng thuộc dự án NovaWorld Phan Thiet.

NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram đã và đang chứng minh sức hút cho dòng sản phẩm second-home biển khi mà có đến hàng trăm sản phẩm được giao dịch trong mỗi phiên. Cùng với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn nhân dịp sinh nhật lần thứ 30 của NovaGroup, đây là cơ hội cho nhà đầu tư sở hữu second-home biển, đón đầu thời cơ tăng trưởng bùng nổ của xu hướng du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đang lên ngôi.