Chuỗi dự án bất động sản theo tiêu chuẩn Singapore của VSIP

Sau hơn 25 năm hoạt động tại Việt Nam, VSIP là thương hiệu thuộc top đầu trong ngành bất động sản công nghiệp Việt với 11 khu công nghiệp (KCN) quy mô hàng nghìn ha tại 8 tỉnh thành, tạo ra hơn 295.000 việc làm. Gần đây nhất, tập đoàn vừa khởi công KCN VSIP III quy mô lên đến 1.000 ha tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đây là dự án công nghiệp trọng điểm của cả nước theo hướng xanh, sạch, hiện đại và bền vững, góp phần thúc đẩy nền công nghiệp Việt Nam bật dậy tăng trưởng mạnh mẽ hậu Covid-19 đồng thời đưa Bình Dương tiếp tục giữ vững vị thế thủ phủ công nghiệp.

Lễ động thổ khu công nghiệp VSIP III (Ảnh: VSIP).

Mang phong cách từ đất nước Singapore nổi tiếng sống xanh và quy hoạch chuẩn mực, các KCN VSIP tạo ra sự khác biệt, khi tỷ lệ lấp đầy luôn trên 80% và đóng góp vai trò lớn trong quá trình phát triển của mỗi địa phương. Khi lấn sân sang bất động sản, với sự chỉn chu và tư duy phát triển bền vững, "sản phẩm thật - chất lượng thật", loạt dự án nhà ở do VSIP phát triển luôn ghi điểm nhờ pháp lý, quy hoạch, chất lượng, tiến độ, tiện ích, đại diện VSIP cho biết.

Với chiến lược "không nhiều nhưng chất", VSIP không ra mắt ồ ạt mà chọn theo phương pháp cuốn chiếu, làm đến đâu, hoàn thiện đến đấy để tạo ra những công trình chất lượng, đáp ứng nhu cầu khắt khe về không gian sống của giới chuyên gia.

Theo đó, chủ đầu tư chia sẻ, Sun Casa khai móng vào tháng 1/2017 thì đến tháng 10/2019, toàn bộ khu đô thị đã hoàn thiện, bàn giao giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho cư dân. Sau gần 3 năm hoạt động, Sun Casa vẫn là khu nhà ở khép kín (compound) chất lượng hàng đầu khu vực, phục vụ cho giới chuyên và người thu nhập trung cao đến sinh sống, giá cho thuê ghi nhận ở mức 20 triệu đồng/tháng. Sun Casa cũng ghi điểm với các tiện ích chất lượng dành riêng cho cư dân đã đi vào hoạt động như công viên nội khu, sân chơi trẻ em ngoài trời, club house có diện tích 400 m2 bao gồm phòng tập gym, phòng chức năng, khu vực café, quầy tiện ích, sân bóng đá, hệ thống bảo vệ 24/7.

Nhằm đa dạng hóa loại hình dịch vụ và tiện ích, VSIP tiếp tục phát triển khu vui chơi - giải trí - mua sắm The Sun Container & Night Market với quy mô lớn nhất nhì Bình Dương, liền kề dự án Sun Casa. Với sự đầu tư nghiêm túc, từ sau khi đi vào hoạt động năm 2020, The Sun Container & Night Market liên tục tổ chức chuỗi sự kiện, hoạt động sôi nổi thu hút hàng nghìn du khách mỗi tối với rất nhiều gian hàng sầm uất, trở thành khu vui chơi, giải trí sôi động của cư dân và người dân trong khu vực lân cận thành phố Thủ Dầu Một và thị Xã Tân Uyên.

Đây cũng là lý do các sản phẩm bất động sản của VSIP luôn được săn đón và có giá chuyển nhượng tăng tích cực. Theo VSIP, đơn cử dự án khu nhà ở Sun Casa tại Phường Hòa Phú, thành Phố Thủ Dầu Một ra mắt năm 2017 với giá trung bình là 1,8 tỷ đồng/căn, thì hiện nay giá bán đã lên đến 3-4 tỷ, Sun Casa Central (Tân Uyên) giai đoạn 1 năm 2020 chào bán mức giá 2,6 - 2,9 tỷ thì đến nay tăng lên 3,1-3,3 tỷ.

Đầu năm 2020, VSIP tiếp tục triển khai khu đô thị Sun Casa Central với quy mô lên tới 30 ha cung cấp ra thị trường 879 sản phẩm nhà liền thổ. Giai đoạn 1 gồm 10 ha với 426 sản phẩm đã giao dịch 100% chỉ sau 6 tháng giới thiệu và công bố mở bán. Tháng 10/2021 toàn bộ giai đoạn 1 đã bắt đầu bàn giao nhà và nhận được các phản hồi tích cực cũng như đánh giá cao của khách hàng đối với việc tiện ích thực tế đẹp hơn phối cảnh.

Sun Casa Central giai đoạn 1 bắt đầu bàn giao từ tháng 10/2021 (Ảnh: VSIP).

Toàn bộ khu đô thị được quy hoạch bài bản đồng bộ bởi đơn vị tư vấn thiết kế đến từ Singapore. Ưu tiên chất lượng sống xanh giữa trung tâm thủ phủ công nghiệp, chủ đầu tư hào phóng dành đến 40% quỹ đất để phát triển hệ thống công viên, mảng xanh của dự án với điểm nhấn là 2 công viên trung tâm và chuỗi tiện ích The Sun đa dạng đáp ứng nhu cầu sống của cộng đồng cư dân đa văn hóa.

Là dự án tiếp nối sau Sun Casa, Sun Casa Central sở hữu hệ tiện ích cao cấp và đa dạng như khu The Sun Sport Center rộng hơn một ha, bao gồm hồ bơi đạt chuẩn, khu vui chơi trẻ em, sân tennis và bóng đá mini, khu nhà hàng và cafe, phòng tập gym đa năng, khu xông hơi. Ngày 23/4, The Sun Sport Center sẽ khai trương và đi vào hoạt động tích hợp nhiều bộ môn thể thao được giới chuyên gia nước ngoài yêu thích. The Sun Sport Center đã đạt Chứng chỉ công trình xanh do Edge chứng nhận. Đây là chứng chỉ được tài trợ bởi chính phủ Anh và Ban thư ký các vấn đề kinh tế SECO của Thụy Sĩ.

Góp phần nâng tầm chất lượng sống của địa phương và phục vụ trọn vẹn nhu cầu cư dân nội khu, ngay cạnh Sun Casa Central, chủ đầu tư cũng xây dựng các tiện ích như khu phức hợp dịch vụ thương mại The Sun Mall & Park rộng gần 7 ha. Cùng với đó, VSIP cũng hợp tác xây dựng phòng khám đa khoa 5.000 m2 và trường mầm non quy mô 2.500 m2 công suất 400 trẻ nhằm phục vụ nhu cầu của cộng đồng cư dân...

Bệnh viện đa khoa An Phú - Dự án hình thành trong tương lai tại Sun Casa Central (Ảnh phối cảnh dự án).

Với sự tận tâm trong kiến tạo và quy hoạch, năm 2020, Sun Casa Central đã đoạt giải nhất hạng mục "Dự án nhà ở thấp tầng có quy hoạch tổng thể tốt nhất" trong khuôn khổ giải thưởng Dot Property Awards 2020.

Tiếp nối chuỗi thành công ấn tượng từ các dự án trước, sắp tới, chủ đầu tư VSIP hé lộ sẽ tiếp tục triển khai công bố và chào bán dự án Sun Casa Central giai đoạn 2 với nguồn cung hơn 400 nhà phố thương mại, liền kề, biệt thự song lập, đơn lập đa dạng diện tích. KCN VSIP II hiện có hơn 70.000 chuyên gia, kỹ sư, lao động trong và ngoài nước, được đầu tư theo tiêu chuẩn Singapore và đã hiện hữu, được thị trường kiểm chứng chất lượng, Sun Casa Central giai đoạn 2 được giới đầu tư đánh giá có tiềm năng cho thuê cao. Giá trị dự án được dự báo tăng trong ngắn hạn do ảnh hưởng của lạm phát và nguồn cung nhà phố cạn kiệt. Trong dài hạn, đà tăng giá tại đây còn được thúc đẩy chất lượng vượt trội, cú hích thị xã Tân Uyên lên thành phố và nguồn cầu ở thực luôn dồi dào.