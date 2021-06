Chung cư không có cột thu lôi bị sét đánh vỡ một phần nóc

Theo phản ánh của chị Hằng, một cư dân sống tại chung cư C37 Bắc Hà Tower (17 Tố Hữu, Hà Nội), khoảng 18h ngày 8/6, trong trận mưa lớn, một tiếng sét vang lên đã đánh thẳng vào nóc trục A tòa T01 của chung cư.

"Tuy nhiên, do mưa lớn nên cư dân thậm chí còn không biết sét đã đánh thẳng vào tòa nhà. Sau khi được người dân của chung cư bên cạnh gửi ảnh, chúng tôi mới biết sự việc xảy ra", chị Hằng cho hay.

Sáng 9/6, sau khi sự việc xảy ra, cư dân tại chung cư mới phát hiện ra có một cục gạch rất to đã rơi từ nóc tòa A xuống sân chung cư. Rất may, không có ai bị thương thời điểm đó.

Phía kỹ thuật của tòa nhà đã hạ phần tường bị sét đánh bật để tránh gây nguy hiểm. Song ông Cao Văn Hùng, Trưởng ban quản trị tòa nhà, cho biết, sẽ họp lại với cư dân, chủ đầu tư và bên chuyên môn để xem lại thiết kế tòa nhà.

Theo ông Hùng, hiện chung cư C37 có 2 tòa T01 và T02, trong đó, tòa T01 có trục A và B, tòa T02 có trục C và D. Nhưng hiện chỉ có trục B và C là có cột thu lôi chống sét, còn trục A và D không có.

Theo cư dân sinh sống tại đây, chưa rõ kết quả thiết kế tòa nhà như thế nào, nhưng việc không có cột thu lôi ở trục A đã gây ra một sự cố rất nguy hiểm. Cư dân sẽ còn phải sống trong lo sợ mỗi khi có mưa giông.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Đoàn luật sư Hà Nội, trong Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, Điều 35 nêu rõ về vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, thi công, kiểm tra, bảo trì hệ thống chống sét.

Theo đó, mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không có hồ sơ theo dõi hệ thống chống sét theo quy định;

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét theo quy định;

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không khắc phục các sai sót, hư hỏng làm mất tác dụng của hệ thống chống sét;

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi không lắp đặt hệ thống chống sét cho nhà, công trình thuộc diện phải lắp đặt hệ thống chống sét theo quy định.