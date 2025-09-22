Chung cư Hà Nội lập đỉnh giá, nhà đầu tư tìm bến đỗ mới

Với cùng số vốn khoảng 9 tỷ đồng, đâu là lựa chọn thông minh hơn: mua một căn hộ giữa lòng Thủ đô, hay sở hữu một căn biệt thự biển tại một quần thể nghỉ dưỡng đang trên đà bứt phá.

Chung cư Hà Nội: Giá cao, lợi nhuận thu hẹp

Theo báo cáo quý II của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), giá bán bình quân căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đã lên tới 75,5 triệu đồng/m², nhiều dự án cao cấp ghi nhận mức giá 130-150 triệu đồng/m², thậm chí cao hơn (Matrix One khoảng 130 triệu đồng/m², Sun Feliza khoảng 150 triệu đồng/m², Noble Crystal dao động 160-210 triệu đồng/m², Nelson Private 130-180 triệu đồng/m²). Điều này cho thấy mặt bằng giá tại Hà Nội ở mức rất cao.

Với ngân sách 9 tỷ đồng, rất khó để mua một căn hộ 100-110m² ở nội đô. Lựa chọn khả thi hơn là căn hộ diện tích trung bình tại những dự án cao cấp, hoặc các vị trí ven trung tâm.

Ưu điểm của căn hộ Hà Nội là thanh khoản cao, nhu cầu ở thực lớn. Nhưng theo ông Nguyễn Văn Minh - một nhà đầu tư bất động sản hơn 15 năm kinh nghiệm, bức tranh không hẳn màu hồng.

“Biên độ tăng giá của chung cư Hà Nội ngày càng thu hẹp do giá đã quá cao. Trước đây, tỷ suất cho thuê ở mức 4-6%/năm được coi là lý tưởng, nhưng hiện nay, khi giá bán bị đẩy lên cao, lợi nhuận cho thuê thực tế chỉ còn quanh 3%/năm - mức khá thấp so với các kênh đầu tư khác”, ông nói.

Biệt thự biển: Dòng sản phẩm vừa nghỉ dưỡng, vừa sinh lời

Ở chiều ngược lại, với cùng 9 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể sở hữu một biệt thự biển tại Vân Đồn - sản phẩm vừa để ở, vừa khai thác kinh doanh. Giá khởi điểm biệt thự khoảng 9 tỷ đồng, shophouse ven biển chỉ từ 6 tỷ đồng, tương đương hoặc thấp hơn so với căn hộ ở Hà Nội nhưng khác biệt ở tiềm năng sinh lời.

Biệt thự biển Vân Đồn: vừa nghỉ dưỡng, vừa sinh lời từ dòng khách du lịch (Ảnh: CĐT).

Đặc khu Vân Đồn hưởng lợi trực tiếp từ chuỗi hạ tầng kết nối (cao tốc, sân bay quốc tế, cảng du lịch) cùng cú hích du lịch từ hệ sinh thái dịch vụ - tất cả hứa hẹn tạo nền tảng cho lưu lượng khách ổn định và gia tăng theo thời gian. Kết quả thực tế tại những quần thể đã vận hành cho thấy tỷ suất khai thác cho thuê nghỉ dưỡng có thể đạt 8-12%.

Hơn nữa, biệt thự và shophouse mang giá trị sử dụng kép: vừa nghỉ dưỡng, vừa cho thuê cao cấp, vừa có thể vận hành kinh doanh dịch vụ tại chỗ - điều một căn hộ tiêu chuẩn ở nội đô khó sánh được. Lợi thế này càng rõ khi sản phẩm nằm trong quần thể đã có hạ tầng, tiện ích và lượng khách thực tế.

Lời giải từ Grand Oceania

Trong số những dự án ven biển đang thu hút giới đầu tư, Grand Oceania - Sonasea Vân Đồn Harbor City nổi bật nhờ quy hoạch đồng bộ, vị trí độc bản bên vịnh Bái Tử Long và phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ Hawaii, truyền tải tinh thần sống phóng khoáng, rực rỡ và “Sống tràn đam mê”.

Chi phí hợp lý, tiềm năng vượt trội: Grand Oceania mở ra lựa chọn cho nhà đầu tư thời điểm này (Ảnh: CĐT).

Dự án được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích đã vận hành, tạo nên giá trị gia tăng bền vững cho từng sản phẩm. Khách sạn 5 sao Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn thường trong tình trạng kín phòng ở mùa cao điểm, mang lại dòng khách ổn định và trực tiếp bổ trợ cho hoạt động khai thác shophouse, biệt thự.

Chợ đêm Sonasea trở thành điểm hẹn náo nhiệt của du khách, tạo điều kiện cho kinh doanh dịch vụ, thương mại sầm uất. Công viên nước trên biển - sản phẩm hiếm có trên thị trường - mở ra một trải nghiệm vui chơi mới mẻ, đặc biệt hấp dẫn với khách gia đình và trẻ em. Chỉ cần vài bước chân từ dự án, cư dân và du khách đã chạm tới 2km bờ biển riêng tư, nơi giá trị nghỉ dưỡng được nâng tầm.

Không dừng lại ở tiện ích, Grand Oceania còn thuyết phục giới đầu tư bởi danh mục sản phẩm đa dạng, phù hợp nhiều mục tiêu. Ocean Villas có giá từ 9 tỷ đồng, được thiết kế để trở thành lựa chọn lý tưởng cho khai thác nghỉ dưỡng hoặc cho thuê cao cấp, mang lại dòng tiền ổn định.

Trong khi đó, Boutique Shophouse từ 6 tỷ đồng tận dụng tối đa dòng khách du lịch đông đảo, mở ra cơ hội kinh doanh dịch vụ, ẩm thực, mua sắm giàu tiềm năng. Như đánh giá của nhiều chuyên gia, điểm khác biệt của Grand Oceania không chỉ ở vị trí hay thiết kế phong cách Hawaii độc đáo, mà còn ở việc dự án nằm trong một quần thể đã vận hành, có sẵn lượng khách, có sẵn dòng tiền - một lợi thế hiếm dự án nghỉ dưỡng nào đạt được.

Trong bối cảnh căn hộ Hà Nội đã đạt ngưỡng giá cao, biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp, việc dịch chuyển sang những sản phẩm nghỉ dưỡng biển như Grand Oceania cho thấy lựa chọn phù hợp hơn. Với cùng 9 tỷ đồng, nhà đầu tư không chỉ nắm giữ một tài sản ven biển độc đáo, mà còn mở ra cơ hội sinh lời kép từ khai thác du lịch và giá trị gia tăng lâu dài.