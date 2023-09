Chủ dự án 10.000 tỷ đồng tại Huế không có doanh thu, lỗ gần 11 tỷ đồng

Công ty cổ phần Apec Land Huế (Apec Land Huế) vừa công bố tình hình tài chính nửa đầu năm 2023. Số liệu kinh doanh của doanh nghiệp không mấy khả quan.

Cụ thể, theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty bất động sản này có vốn điều lệ 169 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Hồ Xuân Vinh.

Số liệu công bố cho thấy, nửa đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế khoảng 10,8 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2022, đơn vị này lãi 8,5 tỷ đồng. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày nửa đầu năm nay, doanh nghiệp bất động sản này lãi lỗ 59,5 triệu đồng, còn năm trước mức lãi 46,7 triệu đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm giữa năm 2023 ở mức hơn 174 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu tài chính của Apec Land Huế (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ giảm vốn chủ sở hữu, công ty này duy trì tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao. Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6 ở mức âm 3,15 lần. Theo đó, nợ phải trả tại thời điểm giữa năm vào khoảng 548 tỷ đồng.

Năm ngoái, hệ số này của doanh nghiệp ở mức 3,04 lần. Từ đó tính ra được nợ phải trả giữa năm ngoái ở mức 562 tỷ đồng.

Doanh nghiệp không có dư nợ trái phiếu.

Từ những dữ liệu trên có thể tính ra tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận cuối quý II là 722 tỷ đồng, giảm 3,4% so với mức 747 tỷ đồng cuối quý II năm ngoái.

Công ty này là chủ đầu tư dự án Royal Park Huế. Dự án này nằm tại khu B, đô thị mới An Vân Dương, TP Huế với tổng diện tích 34,7 ha, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (mã chứng khoán: API) cho biết Apec Land Huế là công ty con với tỷ lệ sở hữu lên tới 99,99%.

Theo thông tin công bố, dự án Royal Park Huế đang trong giai đoạn đầu tư nên không có doanh thu trong 6 tháng đầu năm. Cùng kỳ năm ngoái, dự án này có doanh thu khoảng 56 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng doanh thu tập đoàn.

Cơ cấu doanh thu bán hàng của Apec Invest (Nguồn: BCTC).

Về Apec Invest, ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam về tội Thao túng thị trường chứng khoán đối với một số cá nhân đang nắm giữ các chức danh thành viên quản lý chủ chốt của công ty, bao gồm: Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Thành viên HĐQT, ông Phạm Duy Hưng - Phó Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật.