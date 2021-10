Chủ đầu tư T&T City Millennia: "Dự án có pháp lý hoàn chỉnh"

Dân trí Theo chủ đầu tư, ngoài sở hữu lợi thế của đại đô thị, T&T City Millennia khẳng định giá trị an cư, đầu tư cho khách hàng và nhà đầu tư khi pháp lý đã hoàn chỉnh.

Ảnh phối cảnh đại đô thị T&T City Millennia (trực thuộc Khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp).

Pháp lý dự án - yếu tố đảm bảo khi lựa chọn các loại hình bất động sản

Đối với các sản phẩm bất động sản, dù chọn mua để ở hay đầu tư kinh doanh, pháp lý dự án luôn là mối quan tâm hàng đầu của đa số khách hàng - nhà đầu tư. Sở hữu được các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, khách hàng - nhà đầu tư đảm bảo khả năng an cư lâu dài cũng như tiềm năng gia tăng giá trị tài sản trong tương lai, hạn chế tối đa các vấn đề phát sinh như chậm tiến độ, chậm bàn giao,... và được hưởng quyền lợi của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Theo Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA), nhu cầu trên thị trường bất động sản ngày càng lớn, nhưng nguồn cung còn hạn chế do nhiều dự án chậm tiến độ, không đầy đủ yếu tố pháp lý, chưa đảm bảo điều kiện mở bán. Các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, đảm bảo tiến độ luôn có sức hút lớn trên thị trường và được đông đảo khách hàng - nhà đầu tư quan tâm.

Đại đô thị T&T City Millennia với pháp lý hoàn chỉnh

Thông tin từ chủ đầu tư, đại đô thị T&T City Millennia đã hoàn thiện tất cả các thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện mở bán, tiến độ thực tế của dự án cũng đã hình thành nhiều hạng mục. Khách hàng lựa chọn các sản phẩm tiềm năng tại T&T City Millennia có thể tiến hành ký hợp đồng mua bán ngay và sẽ nhận được giấy chứng nhận sở hữu.

Đại diện chủ đầu tư cho biết thêm, với sự hoàn chỉnh về pháp lý, T&T City Millennia đáp ứng mong muốn của nhiều khách hàng - nhà đầu tư, nâng cao tiềm năng giá trị trong thời điểm thị trường bất động sản khan hiếm nguồn cung dự án không vướng mắc các vấn đề pháp lý và đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của pháp luật.

T&T City Millennia tọa lạc tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, với định hướng là đại đô thị hiện đại, năng động, sầm uất mang tầm vóc quốc tế. Đại đô thị có quy mô gần 300 ha, bao gồm nhiều loại hình sản phẩm đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư như nhà phố thương mại, biệt thự liền kề, biệt thự song lập, biệt thự vườn...

Nằm trong khu vực quy hoạch mở rộng của TPHCM, thừa hưởng sức bật hạ tầng của khu vực, T&T City Millennia sở hữu liên kết vùng, tiện kết nối đến trung tâm thành phố và các khu vực lân cận. Từ dự án mất khoảng 10 phút đến Cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến Metro số 4; 15 phút đến nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7; 35 phút đến Chợ Bến Thành; liền kề Cảng container quốc tế SPTC, cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Tân Cảng Hiệp Phước, cảng quốc tế Long An… Khi các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 50 hay Lê Văn Lương mở rộng, hứa hẹn tiềm năng phát triển của dự án.

Đại đô thị được thiết kế bởi Belt Collins International - thương hiệu có hơn 70 năm kinh nghiệm trong việc kiến tạo các sản phẩm và điểm nhấn cảnh quan của dự án. Mỗi phân khu của T&T City Millennia là mỗi phong cách, hội tụ tinh hoa kiến trúc của các quốc gia châu Âu, châu Á và các nét đặc sắc của vùng miền Việt Nam...

Với gần 70% diện tích dùng phát triển hệ thống cảnh quan cùng chuỗi tiện ích "all in one", T&T City Millennia có hệ thống kênh đào, hồ điều hòa nội khu, hồ bơi ngoài trời, công viên ven sông, khu vực vui chơi dành cho trẻ em, khu vực giải trí, thể thao, phố ẩm thực, quảng trường nghệ thuật, gian hàng cho khách tham quan... Trung tâm thương mại, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trường học liên cấp tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng tiêu chí giải trí - thư giãn - mua sắm cho cư dân.

Sau ký kết hợp tác chiến lược giữa T&T Land (Thành viên Tập đoàn T&T) và Khải Hoàn Land vào tháng 6, Khải Hoàn Land (HOSE:KHG) trở thành đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền các dự án mang thương hiệu T&T trên toàn quốc, mở đầu là đại đô thị T&T City Millennia và hàng loạt dự án khác đang triển khai.

Với nhiều năm kinh nghiệm, gần 30 chi nhánh từ Nam ra Bắc, phối hợp với đội ngũ K.I.S - Khai Hoan Land Investment Specialist và ứng dụng công nghệ trực tuyến trong hoạt động bán hàng, Khải Hoàn Land hứa hẹn kiến tạo thành công cho T&T City Millennia và các dự án sắp ra mắt của thương hiệu T&T.

Trường Thịnh