Chơn Thành đón sóng hạ tầng, thị trường bất động sản tăng sức hút

Đón sóng hạ tầng cao tốc, sân bay

Chơn Thành - Bình Phước đang là một trong những khu vực thu hút nhiều nhà đầu tư địa ốc. Bên cạnh các thế mạnh về phát triển công nghiệp và chuyển mình từ huyện lên thị xã, Chơn Thành còn hấp dẫn giới đầu tư nhờ lợi thế đón sóng hạ tầng với nhiều dự án cao tốc, sân bay, quốc lộ đang được triển khai nâng cấp và xây dựng trong thời gian tới.

Đơn cử như tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành giúp kết nối 3 khu vực Chơn Thành (Bình Phước) - Thủ Dầu Một (Bình Dương) và TPHCM. Theo đề án, tuyến cao tốc dài khoảng 69km, quy mô từ 6 - 8 làn xe, kéo dài tới cửa khẩu Hoa Lư. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những tuyến giao thông huyết mạch, tăng khả năng thông thương giữa các vùng kinh tế trọng điểm.

Ngoài ra, mới đây, Bình Phước và Đắk Nông vừa họp bàn về việc xây dựng tuyến cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa. Đây là dự án được đầu tư xây dựng với chiều dài khoảng 127km, nằm trong mạng lưới phát triển đường sắt Tây Nguyên, lộ trình nằm song song với Quốc lộ 14. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế liên vùng Đông Nam Bộ với khu vực Tây Nguyên.

Chơn Thành đón sóng hạ tầng giao thông mạnh mẽ (Ảnh: Báo Xây dựng).

Bên cạnh các tuyến cao tốc trọng điểm, Chơn Thành còn đang thừa hưởng lợi thế từ lực đẩy của nhiều hạ tầng giao thông như cao tốc Đức Hòa - Chơn Thành, tuyến Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), tuyến Quốc lộ 13, tuyến đường Chơn Thành - Dầu Tiếng, tuyến đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh - Hoa Lư,…

Bình Phước còn đang đề xuất mở rộng sân bay Hớn Quản (Téc - Nich cũ) trở thành sân bay lưỡng dụng, đồng thời phục vụ mục đích quân sự và dân sự. Với địa thế sát cạnh Hớn Quản, Chơn Thành hứa hẹn sẽ là điểm đón đầu làn sóng hạ tầng sân bay. Kết hợp với mạng lưới giao thông đang ngày càng hoàn thiện, đây sẽ là địa phương có nền kinh tế, xã hội và bất động sản (BĐS) phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chuyển mình lên thị xã và động lực cho thị trường BĐS tăng trưởng

Ngay từ 1/10/2022, Thị xã Chơn Thành chính thức được thành lập, trở thành một đô thị trọng điểm về phát triển kinh tế công nghiệp của Bình Phước.

Với thế mạnh hiện hữu từ công nghiệp và hạ tầng, kết hợp cùng sự phát triển đô thị vượt bậc, thị trường BĐS Chơn Thành hứa hẹn sẽ có sự thu hút mạnh mẽ đối với giới đầu tư địa ốc.

Nếu như thời gian trước, sự chú ý đổ dồn vào các thị trường Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai,… thì hiện tại, Chơn Thành (Bình Phước) cũng đang dần khẳng định giá trị và vị thế của mình trên thị trường BĐS. Nhất là khi quỹ đất tại các thị trường truyền thống đang dần cạn kiệt thì những thị trường mới, giàu tiềm năng như Chơn Thành càng là điểm đến giàu sức hấp dẫn.

"Từ khi có thông tin Chơn Thành lên thị xã và thông tin về các tuyến cao tốc, sân bay sắp được triển khai, thị trường nhà đất tại Chơn Thành nhộn nhịp. Nhu cầu quan tâm, tìm kiếm nhà đất Chơn Thành tăng, cùng với đó lượng giao dịch và nhà đầu tư tới tìm hiểu thị trường ngày càng đông", đại diện một đơn vị môi giới nhà đất tại Chơn Thành chia sẻ.

BĐS Chơn Thành đang có nhiều động lực để tăng trưởng.

Thị trường BĐS Chơn Thành có động lực phát triển nhờ hội tụ nhiều thế mạnh hiện hữu. Đặc biệt, các phân khúc đất nền, liền kề có vị trí đẹp, pháp lý an toàn sẽ là sản phẩm thu hút nhiều nhà đầu tư.

