Chính sách ưu đãi của The Classia trong đợt mở bán đầu tiên

The Classia - tiếp nối giá trị thật hơn 20 năm phát triển của Tập đoàn Khang Điền

Thương hiệu Khang Điền đã khẳng định vị thế là một trong những công ty bất động sản uy tín tại TPHCM phát triển bền vững trên nền tảng pháp lý. Trong suốt hơn 2 thập kỷ, tập đoàn để lại nhiều dấu ấn qua các dự án nhà liên kế và biệt thự ở khu Đông như Venica, Lucasta, Verosa Park, Merita, Melosa, Mega… Đại diện doanh nghiệp cho biết, các dự án của tập đoàn chỉ mở bán khi đầy đủ pháp lý và hoàn thiện hệ thống hạ tầng - tiện ích - cảnh quan. Các dự án này đã hình thành nên những cộng đồng dân cư văn minh, góp phần thay đổi diện mạo đô thị TP Thủ Đức nói riêng và TPHCM nói chung.

Tiếp nối hành trình tạo dựng niềm tin với khách hàng từ những giá trị thật, Tập đoàn Khang Điền đã công bố dự án The Classia với 176 căn nhà liên kế tọa lạc tại mặt tiền đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức. Hiện tại, The Classia hoàn tất xây dựng và sẵn sàng đón tiếp khách tham quan.

The Classia kết nối liên hoàn với khu dân cư hiện hữu Mega, Safira của Tập đoàn Khang Điền. Ảnh phối cảnh.

Đến với The Classia, khách hàng sẽ tận mắt ngắm nhìn những ngôi nhà mang phong cách tân cổ điển quý phái được chăm chút tỉ mỉ trong từng đường nét. Từ mái ngói Mansard xám xanh đặc trưng của những tòa thành cổ nước Pháp đến ban công nghệ thuật và cửa sổ dọc, tất cả hòa quyện tạo nên không gian sống vừa sang trọng, vừa tiện nghi tại The Classia.

Mỗi căn nhà đều được xây 1 trệt 3 lầu với diện tích sử dụng rộng rãi. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng dành nhiều tâm huyết mang đến hệ tiện ích phong phú, gắn liền với lối sống xanh như hồ bơi, sân tennis trên cao, phòng gym hiện đại, khu thể thao ngoài trời, các tiện ích dành cho trẻ em. Khách hàng có thể tận mắt tham quan và trải nghiệm các tiện ích đã được hoàn thiện này tại dự án.

Mảng xanh rộng lớn giúp The Classia ghi điểm trong lòng các gia đình đa thế hệ. Ảnh phối cảnh.

Chính sách bán hàng hấp dẫn

Trong đợt mở bán đầu tiên, Tập đoàn Khang Điền đưa ra các chính sách hỗ trợ linh hoạt cùng những ưu đãi dành cho khách hàng với nhiều lựa chọn về phương thức thanh toán, giúp khách hàng dễ dàng cân đối dòng tiền và tối ưu hiệu quả tài chính. Khách hàng có thể thanh toán theo tiến độ trong vòng 6 tháng hoặc lựa chọn tham gia chương trình "thanh toán vượt tiến độ" để nhận mức ưu đãi lên đến 18%/năm dành cho các khoản tiền thanh toán trước hạn. Chi tiết theo chính sách bán hàng của chủ đầu tư.

Hệ tiện ích - hạ tầng đã hoàn thiện trước ngày mở bán. Ảnh thực tế.

Ngoài ra, The Classia có chương trình các hỗ trợ lãi suất từ 6% đến 8%/năm và các phương thức thanh toán hoặc ân hạn nợ gốc linh hoạt từ 18 tới 24 tháng với sự hợp tác từ các ngân hàng Vietcombank và VietinBank. Với gói hỗ trợ này, khách hàng có thể dễ dàng cân đối kế hoạch tài chính dài hạn hoặc dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư vào các lĩnh vực khác.

The Classia dành tặng chiết khấu từ 1% giá bán chưa thuế cho khách hàng mua từ 2 căn và khách hàng thân thiết đã sở hữu các sản phẩm của Tập đoàn Khang Điền.

The Classia dự kiến bàn giao vào quý IV/2022. Ảnh thực tế.

Chủ đầu tư cho biết, The Classia đã có giấy phép xây dựng và văn bản đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan có thẩm quyền trước khi mở bán vào 9/2022. Toàn bộ nhà, hạ tầng và tiện ích cảnh quan sẽ được Tập đoàn Khang Điền đầu tư đồng bộ và sẵn sàng bàn giao dự kiến trong quý IV/2022. Kế thừa chuỗi giá trị về niềm tin và không gian sống xanh hiện đại từ những dự án trước đó, The Classia đáp ứng nhu cầu đầu tư và kiếm tìm nơi an cư cho cả gia đình.

The Classia thuộc quần thể khu dân cư Mega, Safira, tọa lạc tại mặt tiền đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức; gần nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; vòng xoay Liên Phường, vòng xoay Phú Hữu. Từ The Classia dễ dàng di chuyển đến KĐT mới Thủ Thiêm, chỉ mất 10-15 phút về trung tâm Quận 1 và KĐT Phú Mỹ Hưng; thuận tiện kết nối với Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt, Sân bay Quốc tế Long Thành…

www.theclassia.com.vn