Chiến lược thu hút các dự án lớn của tỉnh Bình Định

Dòng vốn đầu tư năm 2021

Đối với thu hút đầu tư trong nước, toàn tỉnh Bình Định có 93 dự án với tổng vốn trên 104.340,19 tỷ đồng (giảm 40% về số dự án, tăng 102,22% về tổng vốn thu hút đầu tư so với năm 2020). Trong đó: 66 dự án ngoài khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư 95.461,22 tỷ đồng (22 dự án trong cụm công nghiệp (CCN), tổng vốn đầu tư 266,74 tỷ đồng); có 27 dự án trong KKT, KCN với tổng vốn đầu tư 8.878,97 tỷ đồng. Tỉnh tăng vốn cho 11 dự án với tổng vốn tăng thêm 27.121,9 tỷ đồng.

Đối với thu hút đầu tư nước ngoài, toàn tỉnh Bình Định thu hút 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 80,34 triệu USD (bằng số dự án và tăng 521,83% về vốn so với năm 2020).

Tỉnh thực hiện 7 lượt điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 32,23 triệu USD và 8 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tổng vốn 17,8 triệu USD. Tỉnh thông báo chấm dứt một dự án là dự án Nhà máy may mặc Gold của Công ty CP Longmate Holdings.

Lũy kế, tỉnh hiện có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,088 tỷ USD; trong đó có 38 dự án trong KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 843,35 triệu USD và 48 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 245,56 triệu USD. Khoảng 1.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 12.500 tỷ đồng. Đến nay cả tỉnh có khoảng 8.200 doanh nghiệp đang hoạt động.

Chiến lược mới trong thu hút đầu tư năm 2022

Trong năm 2021, Bình Định là điểm sáng thu hút đầu tư ở khu vực miền Trung (Ảnh: Doãn Công).

Tập trung xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong năm 2022 là chiến lược thu hút đầu tư mới của Bình Định.

Năm 2022, Bình Định tập trung mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh để đầu tư các dự án then chốt vào 5 trụ cột chính, gồm: Công nghiệp; du lịch; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ cảng và logistics; kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa. Đồng thời, tỉnh lấy cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh làm các khâu đột phá theo như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Tỉnh xúc tiến đầu tư ở các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước như Bình Dương, TPHCM và Hà Nội, các quốc gia như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Hoa Kỳ; chú trọng thu hút những doanh nghiệp lớn trong nước để làm đòn bẩy thu hút tập đoàn kinh tế nước ngoài.

Bên cạnh công tác cải cách hành chính mang tính giấy tờ - thủ tục, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ hỗ trợ cụ thể cho từng chủ đầu tư có các dự án lớn. Trước mắt tập trung vào hỗ trợ một dự án trọng điểm có vốn đầu tư lớn như: Dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn PNE (Đức); dự án Nhà máy nhũ mỏng ép nhiệt công nghệ cao của Tập đoàn Kurz (Đức), dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định của Becamex IDC, dự án Nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn Trường Hải, Khu du lịch Hải Giang, Khu du lịch Vĩnh Hội.

Tỉnh tổ chức đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án lớn để tạo nguồn thu ngân sách và làm tiền đề cho thu hút các dự án tiếp theo như: Khu nhà ở Trường Thành; Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh; Điểm du lịch số 9H; Khu dân cư và thương mại dịch vụ Đông Bàn Thành 4. Khu đô thị khu vực 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; Khu nhà ở kết hợp với dịch vụ, du lịch, thể thao; Khu dịch vụ - thương mại và dân cư Phú Mỹ Lộc; Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04); Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05) cũng nằm trong danh sách này.

Ngoài ra còn có Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài; Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát; Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn; Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn; Trạm dừng nghỉ Phước Thuận tại Khu đất thương mại dịch vụ 01 thuộc xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước; Điểm dừng nghỉ Phước Thành, huyện Tuy Phước; Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội; Bãi đậu xe dịch vụ phường Nhơn Bình; Khu trung tâm thương mại - dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây; Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn;…

Ngoài các dự án trên, tỉnh Bình Định đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty CP Gang thép Long Sơn Phù Mỹ đầu tư xây dựng Khu liên hợp Gang thép Long Sơn Phù Mỹ, tại xã Mỹ An và xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ. Về quy mô dự án này, tổng diện tích đất sử dụng thực hiện dự án khoảng 499,6 ha; tổng vốn đầu tư khoảng 53.500 tỷ đồng và dự kiến sử dụng từ 7.500 - 8.000 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long (Ảnh: Doãn Công).

Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: "Trong vài năm tới, hệ thống kết cấu hạ tầng của Bình Định sẽ hoàn chỉnh đồng bộ khi có 3 trục đường hướng Bắc - Nam gồm đường cao tốc, quốc lộ 1 và đường ven biển cùng hệ thống đường Đông - Tây đã và đang được đầu tư. Đây là thế mạnh nữa của Bình Định thu hút nhà đầu tư bên cạnh lợi thế về biển, cùng với chính sách trải thảm đỏ thu hút đầu tư, nhiều nhà đầu tư lớn trong nước đã đầu tư vào Bình Định".

Ngày 31/3, nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2022), UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại. Dự án có chiều dài gần 9,4 km, tổng kinh phí thực hiện hơn 1.043 tỷ đồng. Tuyến đường nhằm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trục chính liên vùng An Nhơn - Tuy Phước và phía Bắc TP Quy Nhơn, mở rộng không gian về phía Tây đầm Thị Nại, giao thương giữa đô thị An Nhơn, huyện Tuy Phước và các vùng lân cận được thuận lợi.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại (Ảnh: Doãn Công).

Cũng trong dịp này, công trình đập dâng Đức Phổ (xã Cát Minh, huyện Phù Cát) được khánh thành. Công trình được xây dựng nhằm phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp khi mưa bão xảy ra làm chia cắt, cô lập các khu vực vùng hạ lưu đập.

Trường Thịnh