Chất sống thượng lưu tại dự án The Miyabi, Vinhomes Royal Island

Việt Nam nhận được sự quan tâm của giới nhà giàu và nhà đầu tư quốc tế

Báo cáo mới nhất từ Knight Frank (Anh) xếp Việt Nam vào nhóm những quốc gia mang lại chất lượng sống tốt cho giới thượng lưu toàn cầu. Việt Nam không chỉ hấp dẫn về cảnh quan hay tăng trưởng, mà đang dần hình thành những quần thể đẳng cấp quốc tế, nơi giới tinh hoa có thể sống chất lượng mỗi ngày.

Những chuyển động ở tầng lớp siêu giàu đã củng cố xu hướng này, như chuyến ghé thăm Việt Nam mới đây của tỷ phú Bill Gates. Ông đến Đà Nẵng trên chuyên cơ riêng, dành 5 ngày nghỉ dưỡng bên bờ biển.

Lần đầu ông đến Việt Nam vào năm 2006. Sự trở lại của Bill Gates mang một thông điệp quan trọng: Việt Nam đã bước ra khỏi hình ảnh của một điểm đến thương mại đơn thuần để trở thành lựa chọn nghỉ dưỡng của những nhân vật quyền lực trên thế giới.

Với những dự án mang tiêu chuẩn sống toàn cầu đưa Việt Nam trở thành trung tâm mới của giới nhà giàu và nhà đầu tư quốc tế (Ảnh: Vinhomes).

Báo cáo của Savills cho biết, phân khúc bất động sản (BĐS) cao cấp tại Việt Nam đã tăng trưởng tới 210%, khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của quốc gia Đông Nam Á như một trung tâm dành cho giới siêu giàu và nhà đầu tư quốc tế. Tọa độ được quan tâm nhiều nhất là các đại đô thị được phát triển bởi thương hiệu lớn với tiện ích hiện đại, hạ tầng kết nối đồng bộ tại khu vực Hà Nội, TPHCM và các tỉnh, thành ven biển, mang đến chất sống nghỉ dưỡng cao cấp.

“Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn giới siêu giàu, từ vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cảnh quan tự nhiên hấp dẫn đến môi trường sống đang cải thiện đáng kể. Cùng với đó là nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và tiềm năng đầu tư BĐS còn nhiều dư địa”, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, cho biết.

Chạm lối sống Nhật Bản tại The Miyabi

Để minh chứng cho sức hút của BĐS hạng sang tại Việt Nam, một trong những ví dụ trực quan nhất là The Miyabi - khu biệt thự phong cách Nhật Bản tại đô thị đảo nghỉ dưỡng Vinhomes Royal Island (Hải Phòng).

Chị Đinh Thu Trang, một trong những cư dân đầu tiên của The Miyabi, cho biết, có trực tiếp đặt chân tới đây mới hiểu rõ được khái niệm chuẩn sống thượng lưu.

“Ngay khi bước vào căn nhà, tôi đã cảm nhận rõ sự khác biệt. Kiến trúc sư Kengo Kuma đã tạo ra một không gian khiến tôi thấy vừa sang trọng, vừa gần gũi thiên nhiên. Từ ánh sáng, gió trời đến chất liệu gỗ, ngói… mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ. Tôi tin đây sẽ là nơi gia đình tôi gắn bó lâu dài”, chị Trang chia sẻ.

Với triết lý gắn kết thiên nhiên và kiến trúc, KTS Kengo Kuma thiết kế mỗi căn biệt thự như một không gian mang dấu ấn riêng. Những khoảng mở đón gió, lớp lam gỗ lọc nắng, mái ngói Kawara giảm nhiệt và giảm ồn đều hướng đến mục tiêu thống nhất: giúp gia chủ tìm thấy sự cân bằng và năng lượng sống bền vững trong chính ngôi nhà.

Giữa nhịp sống sôi động của Hải Phòng, The Miyabi giữ lại khoảng lặng hiếm có. Sự bình yên đến từ trật tự tinh giản của kiến trúc, từ sắc xanh được sắp đặt cẩn trọng, từ ánh sáng chắt lọc qua mái ngói và những hàng lam gỗ. Cảm giác an nhiên len vào từng nhịp sinh hoạt hằng ngày và ở lại rất lâu sau mỗi bước chân trở về.

Tuy nhiên, The Miyabi không chỉ là sự giao thoa giữa kiến trúc quốc tế và bản địa. Cư dân tại đây luôn như đang trong kỳ nghỉ dưỡng tại một resort 5 sao, từ tắm khoáng nóng Onsen bốn mùa tại Ikigai Wellness Center, bể bơi nước mặn điện phân, đến những không gian yoga và thiền giữa cảnh quan xanh mát.

Chỉ vài bước chân, cư dân có thể chơi golf 24/7 tại sân golf 36 hố hàng đầu Đông Nam Á, cưỡi ngựa tại Vinpearl Horse Academy, vui chơi tại VinWonders, mua sắm giải trí tại Vincom Mega Mall hay khám phá di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long, Cát Bà từ bến du thuyền Royal Marina.

“Một người bạn nước ngoài ghé thăm nhà tôi đã ngay lập tức bị chinh phục. Anh ấy nói chưa từng thấy khu ở nào vừa đẳng cấp, vừa đầy đủ tiện ích như thế, thậm chí đang tính chuyện đưa cả gia đình về đây sống”, chị Trang tiết lộ.

Vinhomes Royal Island ghi dấu ấn tiên phong của Vinhomes trên bản đồ BĐS hạng sang châu Á (Ảnh: Vinhomes).

Ngày 7/9, The Miyabi mang tới sự kiện “Trải nghiệm phong vị Nhật - Tinh hoa và gắn kết” để khách tham quan cảm nhận trọn vẹn chất sống độc bản tại đây. Lấy cảm hứng từ lễ hội Thất Tịch Tanabata, hành trình trải nghiệm sẽ đưa khách mời qua những hoạt động giàu cảm hứng: gấp giấy origami, thưởng thức tiệc trà đạo và bánh wagashi, thưởng lãm nghệ thuật Nhật truyền thống, cùng hàng loạt hoạt động dành riêng cho cư dân tương lai. Sự kiện là một lời tri ân, đồng thời là không gian mở để mỗi khách hàng có thể tự kiểm chứng và cảm nhận chất sống toàn cầu tại The Miyabi.