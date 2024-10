Chân dung khu căn hộ cao hàng đầu ở Bình Dương

Lợi thế sẵn có, bất động sản khởi sắc

Sẵn lợi thế từ địa phương, "thủ phủ công nghiệp phía Nam" mở rộng đến 30 khu vực với 38 khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 87,4%. Việc sở hữu 12 cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy cao (67,4%) cộng với tỷ lệ gia tăng dân số cơ học do làn sóng người nhập cư đạt 54% bao gồm các chuyên gia, người lao động đến sinh sống, làm việc trong độ tuổi lao động từ 18 - 44 đã mang đến sự thuận lợi để phát triển thị trường căn hộ, nhà lưu trú, cho thuê tại địa phương.

Song song với những điểm sáng về kinh tế và con người, Bình Dương vẫn giữ vững phong độ khi đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn FDI với 4.322 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 41 tỷ USD trong nửa năm đầu 2024. Hệ thống giao thông phát triển đồng bộ với 6 tuyến giao thông huyết mạch (vành đai 3, vành đai 4, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường Đại lộ Bình Dương, đường Hồ Chí Minh, đường Hội nghĩa An Tây…) cũng là động lực giúp địa phương phát triển giao thương, kết nối trung tâm, ổn định xã hội và các ngành trọng điểm, đơn cử là bất động sản nhà ở.

Đồng hành với những làn sóng tích cực sẵn có, nhiều chủ đầu tư đã và đang nắm bắt cơ hội phát triển mô hình nhà ở mang thiết kế phù hợp với đa văn hóa từ nguồn dân nhập cư, pháp lý chuẩn chỉnh và hướng đến những giá trị sống thật.

Nhu cầu mua nhà được chọn lọc theo tiêu chí ở thực.

"Doanh nghiệp sẽ duy trì các biện pháp giúp dòng tiền ổn định, đảm bảo tốt nguồn cung, tuân thủ pháp lý để cùng với những tín hiệu khởi sắc của thị trường giúp cho tâm lý người mua và sự tham gia đầu tư lớn từ các tập đoàn trong và ngoài nước được tăng cao hơn", chia sẻ của ông Đoàn Văn Hoạt - Phó chủ tịch HĐQT Vạn Xuân Group.

Bức tranh tả thực về khu căn hộ ngay trung tâm

Nhìn chung, chỉ mới gần 3 tháng vận hành, cư dân sống tại Happy One Central đã nhuần nhuyễn phong cách sống tận hưởng. Cộng đồng cư dân dần trở nên khắn khít với những hội, nhóm mới được thành lập như hội golf quý ông, CLB yoga-aerobic chị đẹp, hội yêu thích thư viện,...

Với hệ 68 tiện ích nội khu chất lượng cao, cư dân có thể cảm nhận những giá trị thật được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết kiến tạo như: Nhâm nhi tách trà tại khu ẩm trà, hồ cá Koi hoặc thong dong tại khu shophouse với những cửa hàng vừa được khai trương.

Vi vu cày bộ phim yêu thích tại phòng chiếu phim hay những giây phút ca hát hòa đồng cùng nhóm bạn tại phòng karaoke; tổ chức tiệc kỷ niệm, giao lưu tại Khu ẩm thực sang trọng; lắng đọng để cảm nhận sự thư giãn của cơ thể trong hồ bơi tràn, hồ jacuzzi,… mang lại trải nghiệm thú vị cho cư dân.

Trải nghiệm sự thư thái và tận hưởng không gian thư giãn là mục tiêu 68 tiện ích nội khu hướng đến.

Khu vực tầng 20, nơi chuyên biệt cho cư dân với những ký ức đẹp tại khu trưng bày tranh cộng đồng, cùng chuyện trò đôi ba câu trên những chiếc ghế lười và nhìn ngắm thành phố… Hoặc đu đưa với mây trời tại khu võng thư giãn tầng 41; rảo bước nhìn ngắm khu căn hộ sinh động qua chiếc cầu kính trên không hay ôm trọn bầu trời trong thấu kính viễn vọng… sẽ là những trải nghiệm "tốn thời gian" dành cho cư dân khu căn hộ.

Sau 3 tháng bàn giao, mỗi ngày cư dân đều hăng hái sử dụng tiện ích ngay thềm nhà.

Sau thời gian mỏi chân trải nghiệm, cư dân Happy One Central trước khi về nhà còn có "quản gia" sẵn sàng chào đón với hệ thống smarthome giúp khởi động đèn, tivi, bật điều hòa, kích hoạt bếp nấu... giúp cho cuộc sống của mỗi hộ gia đình trở nên tiện nghi hơn bao giờ.

Tất cả hoạt động sống của cư dân như được sinh động hơn trong bức tranh tại khu căn hộ sở hữu cầu đáy kính trên không cao nhất Việt Nam, nối liền 2 đỉnh tòa tháp ở Bình Dương - Happy One Central.

Dự án phù hợp cho người có nhu cầu ở thực hoặc khách hàng chưa có ý định an cư nhưng muốn đầu tư cho thuê. Chủ đầu tư còn tung chính sách mới dịp cuối năm áp dụng đồng thời cho nhóm căn cuối cũng như trong lộ trình cấp giấy chứng nhận đợt 1, "mua nhà ở ngay, sổ hồng trao tay" được xem là dịp để khách mua an tâm và dễ dàng sở hữu ngôi nhà chung với những ưu đãi thiết thực, tại "Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương" - do Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2021 trao tặng.

Happy One Central - "Mua nhà ở ngay, sổ hồng trao tay" có quà tặng lên đến 15 chỉ vàng, tặng 4% khi thanh toán nhanh, tặng 1,5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc 12 tháng.