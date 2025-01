Cất nóc vượt tiến độ

Buổi lễ cất nóc tòa căn hộ cao cấp The Fibonan vào sáng 5/1 đánh dấu cột mốc hoàn tất phần xây thô toàn bộ công trình, đảm bảo tiến độ theo định hướng ban đầu, đây cũng là minh chứng cho uy tín và tiềm lực tài chính vững vàng của chủ đầu tư An Phú Invest.

Đại diện chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành nghi lễ cất nóc (Ảnh: Đất Xanh Miền Bắc).

Theo đại diện An Phú Invest, lễ cất nóc là thành quả cho sự phối hợp chặt chẽ giữa công ty cùng các đối tác phát triển dày dặn kinh nghiệm. Cùng với tổng thầu xây dựng - Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại TQH Việt Nam, quá trình thi công dự án được song hành cùng tiêu chuẩn kiểm định vật liệu, quản lý chất lượng nghiêm ngặt, nhằm giữ vững tiến độ và đảm bảo cam kết bàn giao.

Chủ đầu tư An Phú Invest, nhà thầu quyết tâm đưa dự án cán đích vượt tiến độ (Ảnh: Đất Xanh Miền Bắc).

Mục tiêu của dự án là phân khu cao cấp, kích thước hình học đảm bảo chính xác và kết cấu thi công phải đảm bảo chất lượng. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư đã lựa chọn giải pháp sử dụng ván khuôn nhôm và hệ gang form để làm ván khuôn, lựa chọn đơn vị uy tín với chất lượng ván tốt hàng đầu thị trường Việt Nam từ nhà cung cấp là Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry (VGSI).

Với hệ nhôm và gang form được sử dụng, sai số hình học khi đổ bê tông nhỏ hơn 4mm, đây là sai số rất nhỏ so với tiêu chuẩn của ván khuôn truyền thống là 10mm, kết cấu bê tông đặc chắc, chất lượng tốt do hệ ván nhôm kín khít, đảm bảo không bị mất nước bê tông khi đổ. Trong suốt quá trình thực hiện, các nhà quản lý, ban quản lý dự án đã sát sao trong việc theo dõi, kiểm định từ nguyên liệu đầu vào đến chất lượng nhân công để dự án đạt chuẩn chất lượng quốc tế.

Sau khi hoàn thành lễ cất nóc, công trình sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện các chi tiết bên trong căn hộ và triển khai song song hệ thống tiện ích nội khu. Với tốc độ thi công hiện nay, khách hàng dự kiến sẽ được bàn giao tổ ấm mới trước quý I/2026.

The Fibonan: Biểu tượng an cư đẳng cấp phía Đông Thủ đô

Bằng uy tín của chủ đầu tư cùng tiến độ xây dựng đúng và vượt cam kết, tòa căn hộ cao cấp The Fibonan tạo được niềm tin cho khách hàng khi lựa chọn cho mình những căn hộ ưng ý.

Theo đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Bắc, ngay từ khi được mở bán vào tháng 4/2024, The Fibonan đã thu hút đông đảo khách hàng quan tâm lựa chọn mua sản phẩm, là một trong những dự án có lượng giao dịch ấn tượng nhất năm 2024 trên thị trường căn hộ cao cấp.

Tòa căn hộ cao cấp The Fibonan giữa đại đô thị triệu cây xanh (Ảnh: An Phú Invest).

Cụ thể, bên cạnh giá bán hấp dẫn so với mặt bằng chung căn hộ cao cấp, The Fibonan còn ghi dấu ấn nhờ sự khác biệt và đẳng cấp trong khu vực với chất lượng xây dựng vượt trội, ứng dụng những công nghệ hiện đại và tiên tiến cùng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh: dự án có 10 thang máy, 3 tầng hầm gửi xe, hệ thống an ninh - an toàn đa lớp, hệ thống an ninh và phòng cháy chữa cháy hiện đại.

Dự án còn mang tới cho cư dân hơn 40 tiện ích đặc quyền, nổi bật như: bể bơi Biodesign công nghệ Ý, tổ hợp thể thao - giải trí tầng mái với rạp chiếu phim ngoài trời, sân golf mini… Công trình là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và chuẩn mực sống hiện đại.

Công trình cũng gây ấn tượng khi tọa lạc ở vị trí đắc địa tại trái tim khu Đông Hà Nội, thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng đồng bộ và hiện đại cùng cảnh quan sinh thái. Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh chóng tới các hạ tầng huyết mạch của Thủ đô - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường tỉnh Hà Nội - Hưng Yên..., đồng thời sở hữu tầm nhìn ôm trọn thiên nhiên xanh khi nằm giữa đại đô thị có mật độ cây xanh lớn bậc nhất Việt Nam.

Khi hoàn thành, The Fibonan không chỉ trở thành tổ ấm mơ ước dành cho cư dân tinh hoa, mà còn hứa hẹn trở thành biểu tượng mới, một mảnh ghép quan trọng tạo nên diện mạo mới cho bờ Đông Thủ Đô.

Căn hộ mẫu tại The Fibonan khai trương tháng 12/2024 (Ảnh: Đất Xanh Miền Bắc).

Nằm ở phân khúc căn hộ cao cấp, nhưng The Fibonan hiện tại có mức giá từ 3,5 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ và từ 4,5 tỷ đồng/căn hộ 3 phòng ngủ. Đây được coi là mức giá phù hợp với thực tế với các điểm mạnh vượt trội của dự án.

Ngoài ra, nhân dịp chào năm mới Ất Tỵ 2025, chủ đầu tư dành các ưu đãi như: quà tặng đón xuân tới 10 chỉ vàng, miễn 2 năm phí quản lý dịch vụ (Savills), chiết khấu tới 6% khi thanh toán sớm cùng chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng cho khách hàng khi đặt mua thành công căn hộ The Fibonan.

