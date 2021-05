Cất nóc khách sạn SOJO Hotel thứ 5 tại Thành phố Hạ Long

Dân trí Sáng ngày 07/5/2021, Công ty cổ phần Đầu tư & Quản lý Khách sạn TNH - thành viên tập đoàn TNG Holdings Vietnam tiến hành cất nóc SOJO Hotel Ha Long - khách sạn thứ 5 trong chuỗi khách sạn thuận ích đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm, gần Cột đồng hồ - Công trình biểu tượng của thành phố, SOJO Hotel Hạ Long được kì vọng sẽ mang đến trải nghiệm du lịch mới lạ, góp phần tạo nên diện mạo năng động, trẻ trung, hòa cùng nhịp sống của nơi đây.

SOJO Hotel Ha Long nằm trong chuỗi khách sạn thuận ích đầu tiên tại Việt Nam với định hướng đề cao trải nghiệm khách hàng bằng việc áp dụng những công nghệ tiên tiến trong ngành khách sạn, nội thất thông minh, hỗ trợ các loại hình dịch vụ tiện ích xuyên suốt hành trình lưu trú. Đây được xem là mô hình khách sạn thuận ích đầu tiên tại Việt Nam với mục tiêu mở rộng đến 70 khách sạn trên toàn quốc trong vòng 5 năm tới. Bên cạnh Hạ Long, SOJO đã đưa vào vận hành 3 khách sạn tại Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang và dự kiến khai trương khách sạn SOJO tại khu vực Ga Hà Nội trong tháng 9/2021.

SOJO Hotel Ha Long tọa lạc tại 168 đường Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng, Tp.Hạ Long

Kinh doanh khách sạn là một trong những ngành chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 79,5% so với 2019; nguồn khách trong nước cũng giảm 34,1% so với cùng kỳ; công suất sử dụng phòng khách sạn trung bình có thời điểm chỉ đạt 10 - 15%. Việc thu hút khách du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng là một bài toán khó cho ngành du lịch, khách sạn.

Trong bối cảnh đó, hệ thống khách sạn thuận ích - SOJO Hotels, với các ứng dụng công nghệ sẽ giúp hạn chế tiếp xúc như check-in nhận phòng trước 48h; mở cửa phòng bằng điện thoại (digital key), nhận diện khách hàng bằng Face ID... được đánh giá là điểm sáng "thích nghi với trạng thái bình thường mới" của ngành du lịch Việt Nam. Luôn tiên phong trong phát triển các dịch vụ thuận ích áp dụng công nghệ số, SOJO Hotels được kỳ vọng sẽ mang đến điểm lưu trú an toàn cho các khách hàng cần thuê phòng giữa thời điểm dịch bệnh.

Không gian nội thất phòng của chuỗi khách sạn thuận ích SOJO Hotels

Tại SOJO Hotels, bên cạnh việc trải nghiệm quá trình thuê phòng "không chạm - không tiếp xúc" thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến trong suốt quá trình check-in cho đến check-out, đây cũng là hệ thống khách sạn ưu tiên đầu tư sử dụng hóa chất có khả năng diệt khuẩn Covid và an toàn với người dùng, được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn Ecolab - Mỹ. Đặc biệt, chuỗi khách sạn SOJO Hotel cũng vận hành hệ thống cấp gió tươi với mục đích lọc các vi khuẩn gây hại, CO2, nhiệt thừa và độ ẩm ra bên ngoài, nhằm đảm bảo không khí được lưu thông tối đa trong toàn bộ khách sạn.

SOJO Hotel Ha Long hiện là công trình thứ 5 của chuỗi khách sạn thuận ích SOJO Hotel đang gấp rút hoàn thiện để chào mừng 25 năm thành lập tập đoàn TNG Holdings Vietnam.

LIÊN HỆ SOJO HOTELS

SOJO Hotel Thai Binh: số 7 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp.Thái Bình;

Hotline: 0227 363 6888.

SOJO Hotel Bac Giang: số 8 Nguyễn Văn Cừ, phường Trần Phú, Tp.Bắc Giang;

Hotline: 0204 383 8333.

SOJO Hotel Nam Dinh: số 272 Trần Hưng Đạo, phường Bà Triệu, Tp.Nam Định;

Hotline: 0228 885 3333

Trường Thịnh