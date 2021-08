Casa Marina Premium - từ di sản nghỉ dưỡng đến định danh chuẩn sống thượng lưu

Dân trí Khi nhu cầu nghỉ dưỡng biệt lập và gắn kết với thiên nhiên trở thành xu hướng, biệt thự đồi hướng biển với đầy đủ tiện ích đạt chuẩn 5 sao quốc tế tại Quy Nhơn được dự đoán sẽ đón đầu tiềm năng bứt phá của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng này.

Cùng với sự phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ và chính sách thu hút đầu tư cởi mở, Quy Nhơn (Bình Định) hiện đang trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư bất động sản trong nước và cả quốc tế. Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại thành phố biển miền Trung được giới đầu tư nhìn nhận là điểm đến mới có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là với phân khúc biệt thự đồi hướng biển có nguồn cung hữu hạn đem lại biên lợi nhuận cao.

"Tuyệt tác" trong lòng vùng đất di sản Quy Nhơn

Hiện nay trên thế giới, loại hình bất động sản nghỉ dưỡng biệt thự đồi hướng biển với địa thế cao biệt lập, không gian sống xanh, hòa mình với thiên nhiên và trải nghiệm riêng tư, đẳng cấp là xu hướng của giới siêu giàu. Nhanh chóng gia nhập và đón đầu xu hướng tại vùng "đất võ trời văn", nhà phát triển bất động sản BCG Land - thành viên thuộc tập đoàn Bamboo Capital đã bắt tay với các đối tác chiến lược có tên tuổi uy tín trong nước và trên thể giới để giới thiệu dự án Casa Marina Premium, hứa hẹn trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng hàng đầu và trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư.

Phối cảnh tổng quan dự án nghỉ dưỡng cao cấp Casa Marina Premium tại Quy Nhơn.

Tuyệt tác nghỉ dưỡng Casa Marina Premium tọa lạc tại danh thắng Bãi Xép, Ghềnh Ráng nổi tiếng, với kiến trúc kế thừa tinh hoa từ tinh thần võ thuật mạnh mẽ và di sản văn hóa bản địa đồ sộ. Sở hữu địa thế độc tôn lưng tựa núi, mặt hướng biển mang lại cho Casa Marina Premium một lợi thế vị trí địa hình đắc địa trong phân khúc hạng sang. Đây cũng chính là "điểm chạm" đỉnh cao xa hoa về cơ sở lưu trú mà giới thượng lưu và siêu giàu ưa chuộng.

Quần thể dự án chỉ có số lượng giới hạn với 160 căn biệt thự nghỉ dưỡng trải dài trên sườn đồi cao từ 15-95 m so với mặt nước biển, được thiết kế hài hòa và tinh tế để phòng khách và phòng ngủ đều có tầm nhìn hướng ra vịnh Quy Nhơn, một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam. Với nghệ thuật quy hoạch kiến trúc theo cao độ, mật độ xây dựng thấp nhằm dành phần lớn diện tích cho không gian xanh, khuôn viên và tiện ích, Casa Marina Premium đáp ứng những tiêu chí khắt khe nhất của chuẩn mực nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới.

Định danh chuẩn sống thượng lưu

Lựa chọn một nơi an trú, nghỉ dưỡng có không gian sống gắn kết với thiên nhiên, biệt lập với thành phố xô bồ, náo nhiệt bên ngoài, và đảm bảo riêng tư, an toàn tuyệt đối là nhu cầu hiện nay của giới thượng lưu thành đạt. Đối với họ, chuẩn mực hưởng thụ xa hoa không chỉ dừng lại ở hàng ngàn tiện ích đẳng cấp, nội thất sang trọng đắt giá, mà còn là những trải nghiệm tinh thần độc đáo, khác biệt hiếm có.

Riêng tư, kín đáo là yếu tố cốt lõi của cộng đồng thượng lưu tinh hoa.

Một tầm nhìn "triệu đô" là điểm nhấn khác biệt độc đáo chỉ có tại Casa Marina Premium. Từ đỉnh đồi, các vị chủ nhân tương lai có thể phóng tầm mắt 360 độ thu trọn thắng cảnh vịnh biển đất vua. Làng chài "Bãi Xếp" nên thơ, những cụm đảo lớn nhỏ trong lòng biển trời xanh mát và xa xa, thành phố Quy Nhơn rực rỡ lung linh sắc màu. Bên cạnh tầm nhìn thượng đỉnh, Casa Marina Premium còn chinh phục cộng đồng thượng lưu bằng những giá trị sống tinh hoa. Một vị trí đắt giá trên cung đường 5 sao Quy Nhơn, một tinh thần độc bản không dành cho số đông, một sự hòa quyện và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên tối đa, bảo vệ môi trường sinh thái, vẻ đẹp tối giản sang trọng mang lại vượng khí và củng cố địa vị cho gia chủ. Theo quan niệm phong thủy của người Á Đông, nhà ở tựa sơn hướng thủy, gần nước là tiêu chuẩn "vàng" của một không gian sống hài hòa thiên nhiên, tốt cho sức khỏe và thịnh vượng trong kinh doanh.

Casa Marina Premium sỡ hữu 3 dòng biệt thự gồm Biệt thự VIP - The Elite, Biệt thự Song lập - The Lusso, Biệt thự đơn lập - The Valioso. Chuỗi tiện ích đẳng cấp 5 sao quốc tế như hồ bơi vô cực, spa, lougne bar, kid club,… được hội tụ tại tòa nhà chính, là nơi kết nối những buổi gặp gỡ tinh hoa của cộng đồng thượng lưu. Tại đây, những chủ nhân tương lai còn có thể tận hưởng kì nghỉ cuối tuần hòa mình vào các cuộc vui bất tận cùng bạn bè tại Club House La Fantasia với toàn bộ hệ thống tiện ích và đặc quyền dịch vụ được thiết kế riêng biệt.

Cảnh quan hòa quyện trọn vẹn với thiên nhiên của Casa Marina Premium.

Là quần thể biệt thự đồi hướng biển đầu tiên đạt chuẩn 5 sao quốc tế tại Quy Nhơn dưới sự vận hành trực tiếp của Radisson Blu, thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Casa Marina Premium đã và đang được đầu tư bài bản hứa hẹn nâng tầm vị thế Quy Nhơn trên bản đồ du lịch thế giới.

Nhờ sở hữu hàng loạt lợi thế nổi bật trong dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng thượng lưu và khan hiếm này, Casa Marina Premium được xem là dự án giàu tiềm năng tăng trưởng để đầu tư nhất hiện nay.

Khi du lịch nghỉ dưỡng an toàn, trở về với thiên nhiên trở thành xu hướng hàng đầu sau đại dịch, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp như Casa Marina Premium chính là điểm "hạ cánh" thu hút làn sóng đầu tư mạnh mẽ nhất.

Thông tin dự án Casa Marina Premium:

- Hotline: 090 1900 998

- Website: http://www.casamarinapremium.vn/

Trường Thịnh