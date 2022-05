Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái về đích, bất động sản hưởng lợi

Cú hích lớn từ hạ tầng giao thông

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là đoạn tuyến cuối cùng của trục cao tốc xương sống dọc tỉnh Quảng Ninh, gồm Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái dài gần 200 km. Dự án có điểm đầu nối với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, điểm cuối giao với đường dẫn cầu Bắc Luân II (nối sang thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc).

Nhìn nhận về ý nghĩa của dự án này, các chuyên gia kinh tế đánh giá, sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc kéo dài từ Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đến thành phố Móng Cái tạo thành tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam hiện nay. Đây cũng là hành lang đường bộ và cửa ngõ giao thông kết nối các tỉnh phía Bắc Việt Nam với ASEAN và Trung Quốc, tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ, đường biển, giao thương quốc tế qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, thúc đẩy kinh tế - xã hội khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái phát triển…

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác ngày 30/6.

Hạ tầng được coi là tiêu chí quan trọng mà các nhà đầu tư quan tâm khi xuống tiền cho bất động sản. Nơi đâu có hạ tầng hoàn thiện, giá trị của bất động sản sẽ tăng. Nhiều chuyên gia nhận định, khi cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi vào khai thác sẽ trở thành cú hích lớn giúp cho bất động sản Quảng Ninh nói chung và Móng Cái nói riêng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Nhà đầu tư đón sóng khi cao tốc dần về đích

Hầu hết các tỉnh - thành phố có cửa khẩu đều sở hữu vị trí chiến lược, thuận tiện giao thương trong nước và quốc tế. Bất động sản tại khu vực hành lang kinh tế cửa khẩu cũng thu hút giới đầu tư. Theo khảo sát thị trường của Hải Phát Land, hiện giá đất nền tại khu vực hành lang kinh tế cửa khẩu Móng Cái là 30-36 triệu đồng/m2, khu vực trung tâm thành phố dao động 45- 80 triệu đồng/m2 tùy vào vị trí.

"Đây được xem là mức giá khá "mềm", chỉ bằng 30%- 55% so với bất động sản tại các khu vực cửa khẩu khác và so với mặt bằng chung tại Cẩm Phả, Vân Đồn hay Hạ Long", đại diện doanh nghiệp so sánh.

Phối cảnh tổng thể một dự án bất động sản tại Móng Cái.

Là một nhà đầu tư lâu năm, anh Đức Anh (Hà Nội) cho biết, có 3 giai đoạn để bất động sản tăng giá từ cú huých hạ tầng, gồm: Trước khi hạ tầng khởi công, trước khi hạ tầng hoàn thành đưa vào khai thác và sau thời điểm hoàn thành đưa vào khai thác 6-12 tháng. Sau đó thị trường sẽ tăng trưởng ở nhịp ổn định nếu công trình chứng minh được hiệu quả đối với đời sống, kinh tế, du lịch của địa phương.

Sở hữu khu kinh tế cửa khẩu sầm uất hàng đầu cả nước với nhiều lợi thế riêng, thành phố Móng Cái đang thu hút các nhà đầu tư nói chung và các nhà đầu tư bất động sản nói riêng. Nhiều dự báo cho thấy bất động sản địa phương này sẽ tăng nhiệt trong thời gian tới, cùng với sự hiện diện của loạt dự án quy mô đến từ các ông lớn như Vingroup, Sun Group, Ecopark, Hải Phát, Vinaconex…góp phần làm thay đổi diện mạo thị trường, ảnh hưởng đến tính thanh khoản và gia tăng giá trị bất động sản.