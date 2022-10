Căn hộ view biển trung tâm Quy Nhơn vốn ban đầu từ 300 triệu đồng

Trước nhu cầu của thị trường cùng sức hút của tổ hợp căn hộ khách sạn cao cấp The Sailing Quy Nhơn, chủ đầu tư Đô Thành mới đây đã cho ra mắt tòa A sớm hơn dự kiến. Tòa tháp này được chủ đầu tư ví như "át chủ bài" của dự án khi được quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế danh tiếng cùng hệ thống dịch vụ, tiện ích tiêu chuẩn quốc tế.

The Sailing Quy Nhơn với thiết kế độc đáo hình cánh buồm căng gió vươn khơi (Ảnh phối cảnh dự án).

Chính sách bán hàng hấp dẫn

Ngày 10/10, ngay khi chính sách bán hàng của tòa A The Sailing Quy Nhơn được công bố, hàng loạt khách hàng đã "xuống tiền" đặt chỗ. Điều này chứng minh cho sức hấp dẫn của dự án.

Theo chính sách mới này, chỉ cần thanh toán trước 10%, tương đương khoảng từ 300 triệu đồng, khách hàng sẽ ký hợp đồng mua bán và sở hữu ngay căn hộ cao cấp view biển, sở hữu lâu dài tại vị trí trung tâm thành phố. Nếu xét trên chi phí đầu tư bất động sản cùng phân khúc sản phẩm, giới đầu tư đánh giá, đây là mức vốn ban đầu hợp lý với loại hình căn hộ nghỉ dưỡng view biển.

Khách hàng còn được ngân hàng hỗ trợ vay vốn tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc đến khi nhận bàn giao căn hộ. Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ cần thanh toán trước 25% giá trị căn hộ, khách hàng sẽ có thời gian tới 2 năm để tích lũy tài chính.

"Thời điểm tất toán 70% vốn vay theo chính sách của ngân hàng cũng là khi căn hộ đã đi vào vận hành và tạo ra doanh thu, giúp chủ sở hữu dễ dàng xoay chuyển dòng tiền", chủ đầu tư cam kết.

Chủ đầu tư cũng dành ưu đãi cho 100 chủ nhân đầu tiên tại tháp A, với quà tặng là miễn phí 100% chi phí đầu tư lắp đặt nội thất cao cấp tiêu chuẩn quốc tế theo phong cách Địa Trung Hải hoặc tân cổ điển, lên đến 700 triệu đồng. Nội thất này được chủ đầu tư lựa chọn kỹ lưỡng, từ các thương hiệu danh tiếng, chất lượng đủ điều kiện để đưa vào vận hành khai thác nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn 5 sao.

Tiềm năng từ chính sách chia sẻ lợi nhuận

Để khai thác tối ưu những giá trị tiềm năng của The Sailing Quy Nhơn, chủ đầu tư tiếp tục có chính sách cho thuê và chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn lên tới 90% tổng lợi nhuận khai thác vận hành căn hộ. Đây được đánh giá là chính sách "khủng" trong bối cảnh trung tâm thành phố Quy Nhơn đang khan hiếm nguồn cung căn hộ cao cấp và công suất hoạt động của các khách sạn mặt biển khá cao.

Thực tế, nhu cầu thuê căn hộ mặt biển tại Quy Nhơn đã vượt quá nguồn cung trong những dịp du lịch cao điểm. Minh chứng rõ nhất là trong dịp lễ 30/4 và 2/9, lượng khách đến Bình Định đạt lần lượt là 192.000 và 123.000 lượt khách. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh hiện chỉ có hơn 300 cơ sở lưu trú với tổng số 11.792 phòng, một con số chỉ bằng 1/10 so với lượng khách lưu trú. Trong đó, số lượng khách sạn 4-5 sao tại trung tâm thành phố chỉ chiếm chưa đến 3% tổng cơ sở lưu trú, khiến các cơ sở lưu trú này luôn trong tình trạng thiếu hụt phòng vào những dịp lễ Tết.

Nhận thấy tiềm năng của phân khúc thị trường này, chủ đầu tư Đô Thành và Vina2 đã kiến tạo nên tòa tháp đôi The Sailing Quy Nhơn. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ cung cấp cho thành phố biển hơn 1.000 căn hộ cao cấp với chuỗi tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng của những khách hàng khó tính.

"Với những phép tính đơn giản dựa trên sự chênh lệch nguồn cung - cầu thực tế, có thể khẳng định việc đầu tư vào một dự án căn hộ thuộc phân khúc cao cấp tại mặt biển Quy Nhơn là lựa chọn thông thái", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Xét trên những giá trị nội tại của The Sailing Quy Nhơn, dự án hội tụ nhiều yếu tố vượt trội như: Vị trí đắt giá 3 mặt tiền trung tâm thành phố; thiết kế mang tính biểu tượng; chuỗi tiện ích cao cấp; pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài với sổ đỏ từng căn… Nơi đây hứa hẹn sớm trở thành tâm điểm đáng sống và hút khách tại thành phố biển.

The Sailing Quy Nhơn với 5 tầng trung tâm thương mại lớn tại thành phố, hứa hẹn trở thành tâm điểm tụ hội của giới thượng lưu (Ảnh phối cảnh dự án).

