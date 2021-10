Căn hộ "Smart living" phong cách Hàn tại Hạ Long

Dân trí Tọa lạc tại trung tâm thành phố Hạ Long, tổ hợp căn hộ cao cấp The Dragon Castle Hạ Long thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi trang bị hệ thống "Smart home" trong căn hộ đa tiện ích phong cách Hàn.

Dấu ấn Hàn Quốc cùng hệ sinh thái "Smart living"

The Dragon Castle Hạ Long là dự án căn hộ cao cấp được phát triển bởi Công ty Cổ phần tổ chức nhà quốc gia N.H.O - đơn vị có đội ngũ chuyên gia, nhà sáng lập đến từ Hàn Quốc, đã triển khai nhiều dự án tại Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc, có ban công kính rộng mở, tạo không gian thoáng mát, đón gió từ Vịnh Hạ Long thổi vào. Từ đây, gia chủ có thể hưởng những phút giây thư giãn, ngắm nhìn thiên nhiên kỳ vĩ tựa như "một Busan trong lòng thành phố Hạ Long".

Đại diện chủ đầu tư, ông Kim Kyoo Chul cho biết: "Tại The Dragon Castle Hạ Long, N.H.O không đặt nặng việc xây dựng hình ảnh hào nhoáng trong tâm trí khách hàng, điều chúng tôi muốn làm là đem đến giá trị bền vững, thực chất cho người dân. Như trong mọi mối quan hệ, điều cần thiết là sự chân thành, chúng tôi hy vọng những gì N.H.O đã và sẽ làm đều thể hiện được điều đó".

Ảnh phối cảnh The Dragon Castle Hạ Long.

Hòa quyện giữa phong cách thiết kế Hàn Quốc và nét văn hóa Việt Nam trong từng căn hộ, The Dragon Castle Hạ Long mang đến cho cư dân trải nghiệm sống khác biệt, gần gũi, thân thiện do đội ngũ chuyên gia từ đối tác Hàn Quốc (ADU, HANDONG, SYPM) trực tiếp thiết kế, thi công và quản lý dự án.

Bên trong căn hộ The Dragon Castle Hạ Long.

The Dragon Castle Hạ Long trang bị các thiết bị nội thất cao cấp, cùng hệ thống "Smart living" trong tòa nhà: nhận diện khuôn mặt (Face ID) với số lượng lưu trữ lên đến 15.000 khuôn mặt, cửa khóa thông minh, thang máy không chạm, kháng khuẩn.

Việc thanh toán hóa đơn, liên lạc bảo vệ và ban quản lý, yêu cầu vệ sinh…. thực hiện thông qua ứng dụng trên điện thoại, hệ thống kiểm tra chất lượng nước theo tiêu chuẩn quốc tế, điện năng lượng mặt trời… Nhờ đó, gia chủ có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi, an toàn trong chính ngôi nhà của mình.

Cơ hội an cư, đầu tư hấp dẫn tại The Dragon Castle Hạ Long

Tọa lạc tại số 1 đường Cái Lân, ngay chân cầu Bãi Cháy và mặt đường quốc lộ 18, The Dragon Castle Hạ Long là dự án căn hộ gần biển với 3 tòa tháp 25 tầng, kiến tạo theo tiêu chuẩn quốc tế với 66 tiện ích tiêu chuẩn 5 sao, trong mô hình compound khép kín all-in-one. Dự án mang đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng, có vườn BBQ, khu vực yoga, cầu kính trên không, bể bơi vô cực,...

Với diện tích căn 43-91 m2, bố trí 1-3 phòng ngủ, tối đa diện tích và công năng sử dụng, các căn hộ tại The Dragon Castle Hạ Long phù hợp cho các gia đình trẻ có nhu cầu ở thực hoặc đầu tư cho thuê làm homestay mùa du lịch.

Các căn hộ tại The Dragon Castle Hạ Long tối đa diện tích và công năng sử dụng.

Theo chia sẻ từ đại diện đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc, khách hàng sở hữu căn hộ The Dragon Castle Hạ Long nhận nhiều ưu đãi như gói nội thất lên đến 80 triệu đồng cùng cơ hội bốc thăm trúng quà lên đến hàng trăm triệu đồng.

Khách hàng thanh toán trước 20% giá trị căn hộ là ký hợp đồng mua bán, chủ đầu tư và ngân hàng hỗ trợ vay tới 70%, lãi suất 0% đến khi nhận nhà. Với số vốn tích lũy khoảng 300 triệu đồng, khách hàng đã có thể sỡ hữu căn hộ tại The Dragon Castla Hạ Long.

Khung gian thông thoáng ở The Dragon Castle Hạ Long.

Cũng theo đại diện đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc, sở hữu căn hộ an cư và đầu tư tại The Dragon Castle Hạ Long thời điểm này bắt nhịp xu thế đầu tư bất động sản, đón sóng du lịch hậu Covid-19. Dự kiến trong tháng 11/2021, Quảng Ninh sẽ kết hợp kích cầu du lịch nội tỉnh và thu hút khách từ ngoại tỉnh. Cùng với việc tiêm phủ vắc xin, các nhà đầu tư tại Hà Nội và tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Bắc Giang, Hưng Yên,... có thể an tâm khi an cư, đầu tư secondhome biển tại đây.

Trường Thịnh