Căn hộ smart home Diamond Crown Hai Phong tại tâm điểm phố cảng

Tương xứng với vị thế kinh tế của thành phố và những nguồn vốn đầu tư triệu đô đến từ các doanh nghiệp nước ngoài, bất động sản Hải Phòng cũng đang từng bước chuyển mình. Thành phố chuẩn bị đón những căn hộ mang phong cách sống mới, tại một công trình đạt nhiều danh hiệu quốc tế. Đây là công trình cộng hưởng sức mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tinh thần duy mỹ của nghệ thuật kiến trúc, sự kỳ công của kỹ nghệ chế tác kim hoàn.

Đón đầu xu hướng smart home

Theo tờ New York Times, 2022 là năm của xe điện, Metaverse và nhà thông minh. Sau làn sóng Covid-19, 70% người Mỹ trưởng thành khi được khảo sát năm 2020 cho biết đã cải thiện ngôi nhà của mình, 51% trong số đó đã sử dụng các thiết bị smart home (theo PR Newswire). Tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Nhật… sự tối ưu, phù hợp với nhịp sống hiện đại đã khiến nhà thông minh trở thành xu hướng được nhiều công ty tập trung phát triển.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, sự tăng trưởng của thị trường smartphone là một trong những động lực phát triển của dòng sản phẩm nhà thông minh. Xét riêng tại thị trường Việt Nam, nước ta nằm trong top 10 quốc gia có lượng người dùng smartphone lớn nhất thế giới (theo Statista). Trong đó, Hải Phòng, với vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước, cũng là địa phương có tỷ lệ người trưởng thành sử dụng smartphone cao nhất với 78,4%. Sự nhạy bén công nghệ của người Hải Phòng được đánh giá là động lực thúc đẩy xu hướng nhà thông minh phát triển. Đây cũng là cơ hội cho sự ra mắt của công trình hạng sang Diamond Crown Hai Phong cùng những căn hộ smart home.

Không gian sống 4.0 tại căn hộ Diamond Crown Hai Phong

Ra mắt vào tháng 5/2022, Diamond Crown Hai Phong được định vị là công trình thế kỷ của Tập đoàn DOJI, dự án đầu tiên trong dòng sản phẩm bất động sản nghệ thuật kim hoàn "Diamond Crown". Tọa lạc tại ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm, dự án hứa hẹn không chỉ là biểu tượng kiến trúc, mà còn mang chất sống thông minh thời thượng về thành phố cảng.

Diamond Crown Hai Phong sở hữu tọa độ đắc địa để trở thành trung tâm của phong cách sống mới (Ảnh phối cảnh dự án).

Tại đây, các căn hộ thông minh được lên ý tưởng chi tiết từ khâu thiết kế, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, chất lượng thi công cũng như mỹ quan căn hộ sau khi lắp đặt hệ thống điện và thiết bị thông minh phức tạp. Đây là nơi chủ nhân trải nghiệm sự tiện nghi của khoa học công nghệ bằng 4 chuẩn sống thông minh: Điều khiển mọi thiết bị căn hộ thông qua smartphone; điều khiển hệ thống âm thanh, ánh sáng bằng giọng nói; điều khiển các thiết bị trong nhà bằng kịch bản đã thiết lập sẵn và giám sát an ninh trong nhà, tự động thông báo nếu có đột nhập. Như một người quản gia tận tụy, chuyên nghiệp và đáng tin cậy, công nghệ thông minh sẽ chăm sóc cuộc sống của chủ nhân từ các chi tiết nhỏ như phát nhạc chào đón trở về, đảm bảo ánh sáng mô phỏng ánh sáng tự nhiên, hệ thống cảm biến thông minh, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong nhà...

Bên cạnh đó, đồng hành cùng cuộc sống 4.0 của các chủ nhân còn là hệ thống vật liệu bàn giao đến từ các thương hiệu danh tiếng như Häfele, Kohler, Toto, Teka, Malloca... cùng hệ thống 36 tiện ích all-in-one theo tiêu chuẩn resort.

"Tất cả nhằm mang đến những trải nghiệm hoàn mỹ, tiện nghi, thú vị, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm năng lượng và nâng cao an ninh, đảm bảo sự an toàn, riêng tư tuyệt đối cho các gia chủ", đại diện đơn vị phát triển khẳng định.

Không gian sống 4.0 tại những căn hộ được ghi nhận nhiều danh hiệu quốc tế (Ảnh: DOJILAND).

Sánh đôi cùng công nghệ thông minh là những tiêu chuẩn cao trong thiết kế và chất lượng xây dựng. Bên cạnh các danh hiệu đã được công bố như Dự án của năm 2021, Dự án căn hộ và khách sạn hạng sang có thiết kế kiến trúc mang tính biểu tượng đẹp nhất Việt Nam năm 2021 (tại DOT Property Vietnam Awards). Mới đây, dự án được tạp chí quốc tế Business Traveller đưa tin bởi sự ấn tượng trong sử dụng kết cấu Diagrid và vị thế đắc địa tại Hải Phòng khi là sự kết hợp của kiến trúc - nghệ thuật - kim hoàn.

Diamond Crown Hai Phong còn là dự án cao tầng để ở tại Việt Nam đăng ký chứng nhận LEED (viết tắt của cụm từ: Leadership in Energy & Environmental Design), hệ thống đánh giá - chứng nhận công trình xanh do Hội đồng Công trình xanh Mỹ (USGBC) phát triển và được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Sau hơn 10 năm triển khai, Việt Nam hiện chỉ có khoảng hơn 100 công trình được cấp chứng nhận LEED. Sự khan hiếm này cốt lõi đến từ chi phí đầu tư xây dựng ban đầu cho các công trình xanh cao hơn 2-10% so với công trình thông thường, tùy thuộc vào thiết kế và công nghệ sử dụng. Đối với thiết kế phức tạp, tích hợp hệ thống smart home hiện đại của Diamond Crown Hai Phong, mức chênh lệch này là khoảng 10%, theo đơn vị phát triển DOJILAND. Dù vậy, tổng thể chi phí vận hành sẽ giảm đáng kể do tiết kiệm đến 30-40% năng lượng tiêu thụ, giúp tiết kiệm chi phí cho chủ nhân và thân thiện với môi trường xung quanh.

"Thông minh, thời thượng và quan tâm đến những tiêu chuẩn sống xanh, bền vững, Diamond Crown Hai Phong là sự kết hợp giữa khoa học hiện đại và các giá trị truyền thống. Song hành cùng việc tôn vinh trải nghiệm, sự tiện nghi của mỗi gia chủ, dự án còn mang đến những giới hạn mới của kiến trúc cao tầng hiện đại, nơi những căn hộ hạng sang không chỉ là thước đo của sự giàu có mà còn là niềm tự hào gắn liền với sự phát triển của địa phương", đại diện DOJILAND đúc kết.

