Căn hộ sân vườn phiên bản giới hạn tại The Win City

Garden Residence - dòng căn hộ sân vườn duy nhất tại The Win City

Trong tổng thể quy hoạch, căn hộ sân vườn Garden Residence không được tạo ra để nhân rộng. Toàn dự án có 132 căn hộ sân vườn trên tổng số 2.822 sản phẩm, chiếm khoảng 5% quỹ căn, được bố trí tại tầng 5 các tòa tháp thuộc phân khu Victory Heights.

Sự giới hạn này không đến từ chủ ý tạo khác biệt bằng con số, mà xuất phát từ chính cấu trúc thiết kế: chỉ một cao độ nhất định mới đủ điều kiện hình thành lớp không gian sân vườn liên tục, hài hòa giữa kiến trúc cao tầng và trải nghiệm sống.

Từ sự chọn lọc có tính toán đó, Garden Residence được phát triển như một cách tiếp cận khác về nhà ở đô thị. Thay vì đặt thiên nhiên ở vai trò trang trí, dòng căn hộ sân vườn tổ chức không gian sống xoay quanh hệ cảnh quan sân vườn trên cao tại tầng 5, với quy mô khoảng 1.700m², được thiết kế như một công viên xanh mở rộng dành cho cộng đồng cư dân.

Tại đây, nhịp sống diễn ra chậm rãi và tự nhiên hơn - từ những khoảnh khắc thư giãn ngoài trời, sinh hoạt gia đình đến sự kết nối giữa các thế hệ - gợi nhớ đến cảm giác quen thuộc của nhà phố, nhưng trong một cao độ tách biệt giữa lòng đô thị.

Bộ sưu tầm căn hộ “Garden Residence - Nhà phố giữa tầng không” thuộc dự án The Win City (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Trên thế giới, các mô hình Garden Apartment hay Sky Garden Residence đã xuất hiện tại nhiều đô thị lớn như Singapore, Nhật Bản hay các thành phố châu Âu. Khi không gian mặt đất trở nên khan hiếm, thiên nhiên được đưa lên cao như một lời giải cân bằng giữa mật độ đô thị và nhu cầu sống bền vững của con người.

Trong dòng chảy đó, Garden Residence tại The Win City là sự tiếp nối phù hợp với bối cảnh Việt Nam, nơi chuẩn sống đô thị đang dịch chuyển từ “đủ ở” sang “đáng sống”. Không gian sân vườn trên cao trở thành phần nền cho một lớp sống tinh tuyển, nơi cư dân tìm thấy sự cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và thiên nhiên - phản ánh triết lý phát triển của Garden Residence: không chạy theo số lượng, mà tập trung vào chiều sâu trải nghiệm.

Pháp lý minh bạch, được ký hợp đồng mua bán

Song hành cùng định hướng phát triển không gian sống xanh và quy hoạch bài bản, The Win City tạo dựng niềm tin trên thị trường nhờ việc triển khai pháp lý minh bạch theo quy định, được ký kết hợp đồng mua bán, cùng lộ trình phát triển công bố cụ thể, đang bước vào giai đoạn triển khai.

Khách hàng ký hợp đồng đợt đầu phân khu Victory Heights ngày 22/1/2026 (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Sau Tết, phân khu Victory Heights dự kiến bước vào giai đoạn thi công phần thân, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình triển khai dự án. Việc công trình chuyển sang giai đoạn này được xem là tín hiệu tích cực, góp phần củng cố niềm tin của thị trường và người mua, trong bối cảnh dự án được triển khai theo kế hoạch đề ra.

Toàn bộ công trường được tổng thầu xây dựng Central giám sát, đảm bảo tính đồng bộ và minh bạch trong quá trình thi công. Central đồng thời là một trong những chủ đầu tư liên danh phát triển dự án cùng An Cường và Thắng Lợi Group.

Dự án The Win City được tổng thầu xây dựng Central giám sát thi công (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Vị trí cửa ngõ Tây TPHCM

The Win City tọa lạc tại cửa ngõ Tây TPHCM, mặt tiền Trần Văn Giàu (TL10), cách nút giao Vành đai 3 - Trần Văn Giàu khoảng 5-10 phút. Khi Vành đai 3 TPHCM hoàn thiện, dự án sẽ kết nối nhanh đến các đô thị vệ tinh, rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Long Thành khoảng 60 phút và Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 90 phút.

The Win City hưởng lợi từ nút giao Vành đai 3 TPHCM (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Bên cạnh đó, dự án còn hưởng lợi từ loạt trục hạ tầng trọng điểm như Võ Văn Kiệt nối dài, Nguyễn Thị Tú nối dài, cao tốc Bến Lức - Long Thành, TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hình thành mạng lưới kết nối liên vùng hoàn chỉnh cho khu Tây TPHCM.

Với mật độ xây dựng 29,82%, The Win City được quy hoạch theo mô hình One Stop Living Hub (một điểm đến - mọi trải nghiệm), tích hợp hơn 100 tiện ích giáo dục - y tế - thương mại - giải trí, đáp ứng nhu cầu an cư và cho thuê bền vững của cộng đồng cư dân.

Trong bối cảnh dòng tiền nhà đầu tư có xu hướng Nam tiến, khu Tây TPHCM hưởng lợi khi hạ tầng đồng loạt về đích giai đoạn 2026-2028, The Win City được kỳ vọng sẽ là điểm đến cho những lựa chọn an cư dài hạn và đầu tư theo giá trị thực của bất động sản hạ tầng và dòng tiền.