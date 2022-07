Căn hộ phù hợp cho vợ chồng mới cưới tại TPHCM

Cơ hội mua nhà không chờ đợi

Mua nhà hay thuê nhà là bài toán đã được hai vợ chồng trẻ Trung Nghĩa - Quân Phương (TPHCM), đem ra bàn bạc nhiều lần trước khi cưới.

Với tổng thu nhập hai người là 70 triệu đồng, nếu thuê nhà, cả hai dự tính dành khoảng 10% thu nhập mỗi tháng, tức là khoảng 6-7 triệu đồng cho một căn hộ cỡ trung tại TPHCM. "Thay vì mua nhà, đi thuê thì hai vợ chồng sẽ không phải lo lắng chuẩn bị tiền, lên phương án trả lãi, trả nợ gốc mỗi khi đến hạn", chị Phương chia sẻ.

Tuy nhiên, sau khi được gia đình và bạn bè khuyên với nhu nhập ở mức khá như vậy, hai vợ chồng nên mua một căn hộ để cuộc sống ổn định lâu dài. "Thuê nhà tuy giảm áp lực tài chính nhưng sẽ cảm giác không phải ở chính trong căn nhà của mình. Về sau còn phải xem có hợp với chủ nhà không, có khi dăm ba bữa lại phải chuyển nhà, rất mệt mỏi", Phương chia sẻ.

Ngay lúc đó, hai vợ chồng được bạn bè giới thiệu dự án LUMIÈRE Boulevard, nằm tại đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức có phương án thanh toán phù hợp nên quyết định chọn mua để sớm có tổ ấm cho riêng mình.

Chính sách hỗ trợ người mua nhà thảnh thơi, thanh toán linh hoạt tại LUMIÈRE Boulevard.

Theo đó, các giải pháp linh hoạt hiện tại tại LUMIÈRE Boulevard cho phép những người trẻ có thể mua nhà sớm, thay vì đợi tích cóp hàng chục năm như trước kia. Anh Nghĩa chọn phương án trả góp với khoản vay lên tới 80%, điều này đồng nghĩa với việc gia đình anh chỉ cần chuẩn bị khoản ban đầu tương đương 20% giá trị căn hộ. Bên cạnh đó, để giảm thêm áp lực tài chính cho khách hàng, người mua căn hộ LUMIÈRE Boulevard được ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng và hỗ trợ lãi suất 80% lên tới 24 tháng. Ngoài ra còn là khoản ưu đãi tặng 3 năm phí quản lý cũng như ưu đãi phí mua bảo hiểm nhân thọ.

"Trong 1-2 năm đầu, áp lực gần như không có, chúng tôi sẽ có thời gian để tích cóp trong khi vẫn an cư với ngôi nhà của riêng mình", đôi vợ chồng trẻ nói.

Còn nếu thanh toán sớm, khách hàng như vợ chồng chị Phương sẽ được ưu đãi tới 12,6%, tương đương cả trăm triệu đồng. Người mua cũng có thể chọn thanh toán theo tiến độ và được hưởng ưu đãi 8,1%.

Tổ ấm bền vững với chuẩn mực quốc tế

Khác với suy nghĩ về những căn nhà giai đoạn đầu chỉ là "tạm bợ", với giải pháp tài chính tốt, rất nhiều cặp vợ chồng trẻ như Trung Nghĩa - Quân Phương có thể tìm thấy những tổ ấm chất lượng, có thể gắn bó lâu dài.

Căn hộ "chuẩn xanh" mang tới chất lượng vượt trội, lâu dài.

LUMIÈRE Boulevard chính là ví dụ. Masterise Homes, nhà phát triển bất động sản (BĐS) hàng hiệu quốc tế đã bắt tay với các đơn vị nổi tiếng bậc nhất thế giới kiến tạo nên LUMIÈRE Boulevard. Đó là "ông lớn" Tange (Nhật Bản) trong thiết kế mặt đứng, Land Sculptor (Thái Lan) thiết kế cảnh quan hay HBA - nhà thiết kế nội thất của Mỹ và MACE, đơn vị quản lý, giám sát hàng đầu của Anh.

Từ nội lực lớn của Masterise Homes và đối tác hàng đầu thế giới, LUMIÈRE Boulevard khác biệt ngay từ những cái nhìn đầu tiên với "miền xanh" bao phủ quanh nội khu và cả trục dọc của tòa nhà. 24 khu vườn xanh thẳng đứng với diện tích lên tới 20.000m2 đã biến LUMIÈRE Boulevard trở thành "kỳ quan xanh" độc đáo bậc nhất TPHCM. Không chỉ mang giá trị thẩm mĩ, những kiến trúc xanh tại đây theo tính toán còn có thể tạo ra 125 triệu lít oxy mỗi năm, mang đến bầu không khí trong lành cho cư dân.

Tầm nhìn sông nước nhiệt đới, cây cỏ bao quanh mang hơi thở nghỉ dưỡng tới mỗi căn hộ.

Thiên nhiên được hòa vào cuộc sống của cư dân LUMIÈRE Boulevard trong mọi khoảng cách. Bao phủ quanh các căn hộ là tầm nhìn xanh của sông Tắc, sông Đồng Nai và hệ thống thảm cỏ, cây cối xanh mướt của công viên 36ha, bến du thuyền Manhattan Glory... Gần hơn, ngay trong nội khu dự án là hàng nghìn loài hoa cỏ tại Cung đường khám phá, tại Vườn thảo mộc và thực vật, là mặt nước trong mát tại Hồ bơi phi thuyền 2 tầng dài 65 vượt chuẩn Olympic, hệ thống đài phun nước… Đây là những tiện ích đặc quyền chỉ dành cho cư dân.

Tiện ích nội khu độc đáo, trong nhà ngoài trời đầy đủ, cho cuộc sống trọn vẹn.

Cuộc sống tại LUMIÈRE Boulevard sẽ là 365 ngày tràn đầy năng lượng để tập luyện tại một khu thể thao ngoài trời, phòng gym trong nhà, vui chơi giải trí tại khu vực vui chơi cho trẻ em, rạp chiếu phim ngoài trời, khu vực BBQ ngoài trời….

Ngoài ra, không gian rộng lớn với hệ sinh thái "all in one" của Vingroup tại Vinhomes Grand Park, nơi có công viên 36ha, TTTM Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, tháp văn phòng 45 tầng, bến du thuyền Manhattan Glory… mang đến cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp.

Khả năng tiếp cận tốt, hệ thống tiện ích khủng mang chuẩn mực quốc tế, LUMIÈRE Boulevard thu hút hiện nay.